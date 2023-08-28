اختبار أ/ب

في سياق التطوير no-code ومنصة AppMaster ، يعد اختبار A/B أسلوبًا تجريبيًا قويًا موجهًا نحو المستخدم يتضمن مقارنة اثنين أو أكثر من الأشكال المختلفة لمكون أو عملية معينة في تطبيق برمجي لتقييم وتحديد الإصدار الذي يعمل أفضل من حيث تجربة المستخدم والمشاركة ومعدلات التحويل والأهداف الأخرى القابلة للقياس. يسمح اختبار A/B، المعروف أيضًا باسم الاختبار المقسم أو اختبار الجرافة، للمطورين وأصحاب المنتجات بفهم تأثير التغييرات الطفيفة في ميزات التطبيق وتصميمه ووظائفه لضمان أن التطبيق يلبي تفضيلات ومتطلبات وتوقعات مستخدميه. المستخدمين المستهدفين.

في اختبار A/B، يتم تقديم كل اختلاف في المكون أو الميزة أو العملية المعنية بشكل عشوائي إلى مجموعة فرعية من المستخدمين، ويتم مراقبة سلوكهم وتفاعلاتهم مع التطبيق وتحليلها عن كثب. من خلال جمع البيانات التجريبية في الوقت الفعلي وفحصها، مثل نسب النقر إلى الظهور، أو الوقت المستغرق في صفحة معينة، أو عدد المستخدمين الذين أكملوا مهمة معينة، يمكن للمطورين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أي شكل من الأشكال يحقق أفضل النتائج للمستخدمين والفريق. عمل. يمكّن هذا النهج المبني على البيانات المطورين من تخفيف المخاطر المرتبطة بنشر ميزات أو تصميمات أو عمليات جديدة في تطبيق مباشر، حيث يمكنهم الحصول على رؤى حول ردود أفعال المستخدم وتفضيلاته بطريقة يمكن التحكم فيها وقابلة للقياس.

تعمل منصة AppMaster على تبسيط وتبسيط عملية إجراء اختبار A/B للتطبيقات التي no-code ومكوناتها بشكل كبير. بفضل واجهة drag-and-drop المرئية، يعمل AppMaster على تمكين المطورين المواطنين من إجراء اختبار A/B بسهولة وكفاءة، دون الحاجة إلى أي برمجة أو خبرة فنية. تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة أو المؤسسات التي قد لا تمتلك الموارد أو القدرات اللازمة لإجراء تجارب مكثفة تعتمد على التعليمات البرمجية.

توفر بيئة AppMaster no-code في الوقت نفسه مجموعة من ميزات اختبار A/B، مثل الاختبار المقسم لعناصر واجهة المستخدم، ومقارنة أنظمة الألوان المختلفة، وفحص تأثيرات التغييرات الطفيفة في منطق عمل التطبيق، بما في ذلك الواجهة الخلفية للخادم، والبيانات النماذج endpoints API. من خلال دمج اختبار A/B في نظامه الأساسي، يوفر AppMaster (إلى جانب منصات أخرى مماثلة no-code) للمستخدمين فرصة تجربة فرضيات مختلفة وإنشاء رؤى مدعومة بالبيانات لبناء وتحسين أداء تطبيقاتهم وسهولة استخدامها وتجربة المستخدم على أساس مستمر.

في السنوات الأخيرة، أصبح اختبار A/B جزءًا لا يتجزأ من عمليات تطوير البرامج وإدارة المنتجات، حيث تم اعتماده من قبل شركات بارزة مثل Google وAmazon وNetflix لتوجيه استراتيجيات منتجاتها وتحسينها. وفقًا لتقرير صادر عن Econsultancy، يعتبر ثلثا الشركات التي شملتها الدراسة أن اختبار A/B أداة قيمة للغاية لتحسين معدلات التحويل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجرتها HubSpot أن الشركات التي تجري أكثر من 30 اختبار A/B شهريًا تتمتع بعائد أعلى بنسبة 37% على استثماراتها التسويقية.

تؤكد هذه الأفكار على أهمية دمج اختبار A/B في عملية التطوير no-code ومنصة AppMaster. من خلال الاستفادة من تقنيات اختبار A/B، يمكن للشركات والمطورين الاستفادة من التحسين المستمر، واتخاذ قرارات أفضل، وتجارب مستخدم محسنة في تطبيقاتهم البرمجية - مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا المستخدم، والولاء، والنجاح الشامل للتطبيق.

في الختام، يعد اختبار A/B تقنية أساسية وقوية لتحسين وتحسين الأداء وتجربة المستخدم للتطبيقات التي no-code والمبنية على منصات مثل AppMaster. باستخدام اختبار A/B، يمكن للمطورين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتخفيف المخاطر المرتبطة بتنفيذ ميزات أو تصميمات جديدة، والتحقق من صحة فرضياتهم من خلال تعليقات المستخدمين الحقيقية. علاوة على ذلك، يشير الاعتماد المتزايد لاختبارات أ/ب عبر مشهد تطوير البرمجيات إلى فعاليته وقيمته كأداة لتحسين تجارب المستخدم والمشاركة ونجاح التطبيق بشكل عام.