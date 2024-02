Os fluxos de trabalho No-Code referem-se ao processo de criação, gerenciamento e implantação de aplicativos e soluções de software sem a necessidade de escrever código tradicional. Esses fluxos de trabalho são normalmente executados por meio de plataformas especializadas, como AppMaster , que integram ferramentas avançadas para back-end, Web e desenvolvimento de aplicativos móveis. Em vez de depender da codificação manual, os fluxos de trabalho sem código aproveitam os ambientes de desenvolvimento visual que abstraem a complexidade do desenvolvimento de software e permitem que os usuários criem aplicativos por meio de uma interface de arrastar e soltar , padrões de design baseados em blueprint e componentes low-code. Essa abordagem acelera o desenvolvimento de aplicativos, reduz custos e permite que usuários não técnicos criem soluções de software abrangentes adaptadas aos seus requisitos específicos.

De acordo com estudos recentes, espera-se que o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code atinja $ 45,5 bilhões até 2025, exibindo um CAGR de quase 28,1% em relação a 2018. A rápida expansão desse mercado demonstra a crescente demanda por plataformas de desenvolvimento fáceis de usar que acelere a inovação enquanto reduz as barreiras técnicas frequentemente associadas ao desenvolvimento de software tradicional. Os fluxos de trabalho No-code permitem que empresas de todos os tamanhos superem essas barreiras e criem soluções de software de ponta a ponta sem contratar uma equipe de desenvolvimento dedicada ou terceirizar projetos de desenvolvimento, muitas vezes levando a aumento de custos, ineficiências e dívidas técnicas.

Um dos principais benefícios dos fluxos de trabalho no-code reside em sua capacidade de automatizar processos de back-end. Plataformas como AppMaster capacitam os usuários a criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e criar lógica de negócios usando Processos de Negócios (BPs) por meio de um BP Designer visual. Esses BPs definem a lógica subjacente de um determinado componente de aplicativo, garantindo que as alterações nas regras ou requisitos de negócios possam ser feitas de maneira rápida e fácil, sem extensa recodificação. AppMaster simplifica ainda mais o gerenciamento de back-end gerando API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS), facilitando a comunicação entre o front-end e o back-end do aplicativo.

O desenvolvimento de front-end também se torna mais acessível por meio de fluxos de trabalho no-code. Os aplicativos da Web podem ser projetados usando interfaces drag-and-drop e personalizados no nível do componente, criando lógica de negócios para cada elemento usando o Web BP Designer. Da mesma forma, os aplicativos móveis se beneficiam do design de interface do usuário drag-and-drop e do Mobile BP Designer para criar a lógica específica do componente. Essa abordagem simplificada para o desenvolvimento de front-end permite rápida iteração e prototipagem sem a necessidade de amplo conhecimento de linguagens ou estruturas de programação.

Crucialmente, fluxos de trabalho no-code permitem gerar código eficiente, escalável e sustentável. Quando um aplicativo é publicado por meio de plataformas como AppMaster, o sistema gera o código-fonte, compila e testa o aplicativo, empacota-o em contêineres Docker (para aplicativos de back-end) e o implanta na nuvem. Esse processo resulta em uma base de código consistente e de alto desempenho que pode ser ainda mais personalizada e manipulada em nível empresarial. Os aplicativos gerados pelo AppMaster empregam linguagens e estruturas poderosas, como Go (golang) para back-ends, Vue3 e JS/TS para aplicativos da Web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis, garantindo que os fluxos de trabalho no-code produzam aplicativos de alto desempenho , escalável e capaz de se integrar com pilhas de tecnologia existentes.

Além disso, os fluxos de trabalho no-code facilitam a documentação e a colaboração perfeitas. Com cada projeto, plataformas como AppMaster geram automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Alterações em qualquer aspecto de um aplicativo podem ser rastreadas e aplicadas de forma consistente em todos os aspectos da compilação, garantindo que a dívida técnica seja minimizada e evitando o "efeito bola de neve" que geralmente afeta os projetos de desenvolvimento tradicionais.

Os recursos de integração são outra marca registrada dos fluxos de trabalho no-code. Os aplicativos AppMaster, por exemplo, podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados principal. Com back-ends sem estado compilados e construídos usando Go, esses aplicativos oferecem excelente escalabilidade e podem lidar facilmente com casos de uso empresarial e de alta carga.

Os fluxos de trabalho No-Code representam uma abordagem revolucionária para o desenvolvimento de software que oferece velocidade, flexibilidade e economia inigualáveis. Ao capacitar usuários não técnicos a criar soluções robustas e escaláveis ​​sem a necessidade de amplo conhecimento de programação, os fluxos de trabalho no-code estão transformando o cenário de desenvolvimento de software e democratizando o acesso à inovação tecnológica. A adoção de fluxos de trabalho no-code para organizações de todos os tamanhos e setores oferece uma vantagem competitiva significativa no mundo digital em rápida evolução de hoje.