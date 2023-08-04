لا مجتمع كود </ h2>

مجتمع No-Code هو مصطلح يجسد تحالفًا متنوعًا وواسعًا من المهنيين والمنظمات والهواة والمتحمسين الذين يشاركون بحماس في استكشاف واعتماد وترويج منصات التطوير التي لا تحتوي على رمز أو رمز منخفض ، مثل AppMaster ، لإنشاء تطبيقات البرمجيات. يمثل هذا المجتمع خروجًا كبيرًا عن أساليب البرمجة التقليدية ، حيث يشمل مجموعة واسعة من الأفراد ذوي الاهتمامات المختلفة ومستويات المهارات.



من بين هؤلاء المطورين المواطنين ، وهي مجموعة غالبًا بدون خلفيات برمجة رسمية ، ومع ذلك فقد تم تمكينهم الآن لبناء تطبيقات برمجية من خلال هذه المنصات المبتكرة. وجد محللو الأعمال ، المكلفون غالبًا بترجمة احتياجات العمل إلى متطلبات فنية ، أن هذه الأدوات لا تقدر بثمن في حلول النماذج الأولية السريعة ، مما يقلل الاعتماد على فرق التطوير. يمكن لمديري المشاريع تسهيل عملية تطوير أكثر بساطة ، بينما يمكن لأصحاب المشاريع تكرار الأفكار بسرعة دون الحاجة إلى معرفة شاملة بالشفرة. كما تبنى مطورو البرمجيات المتمرسون هذه المنصات ، مدركين مزاياها في الكفاءة والسرعة والبساطة.



مجتمع No-Code ليس مجرد مجموعة من الأفراد ذوي التفكير المماثل ولكنه نظام بيئي مزدهر ومتعدد الأوجه. ويتميز بثقافة ديناميكية وتعاونية تؤكد على مشاركة الرؤى والموارد والأدوات والمشورة والبرامج التعليمية وأفضل الممارسات المرتبطة بتطوير بدون رمز low-code. في جميع أنحاء العالم ، ينخرط الأعضاء في الحوار والتعاون من خلال العديد من القنوات. تعزز المنتديات ومجموعات الوسائط الاجتماعية التفاعل اليومي ، وتقدم المدونات تحليلات متعمقة ، وتوفر الندوات عبر الإنترنت فرصًا للتعلم ، وتعمل المؤتمرات كأرضية للاجتماع للتواصل وتبادل المعرفة. تلبي هذه المنصات الاحتياجات والتفضيلات ومستويات الخبرة المختلفة ، وتغذي شعور الأعضاء بالانتماء والتمكين.



علاوة على ذلك ، فإن ظهور مجتمع No Code يدل على تحول بارز في طريقة تطوير تطبيقات البرمجيات. إنها حركة تعيد تصور العملية برمتها ، وتجعلها أكثر شمولاً ويسهل الوصول إليها. من خلال تقليل الحواجز التي تحول دون الدخول ، فإنه يضفي الطابع الديمقراطي على مجال تطوير البرمجيات ، ويدعو إلى المشاركة من مجموعة ديموغرافية أكثر تنوعًا ، ولا تشمل فقط المتخصصين في التكنولوجيا ولكن أيضًا من التخصصات الأخرى الذين يرون إمكانات الابتكار من خلال الوسائل الرقمية.



هذا التحول إلى الديمقراطية ليس مجرد اتجاه ولكنه إعادة توجيه مهمة لمجال تطوير البرمجيات ، مما يخلق بيئة أكثر مساواة حيث لا يقتصر الإبداع التكنولوجي على قلة متخصصة. تنتبه المؤسسات التعليمية والشركات الناشئة والشركات الكبيرة وحتى الحكومات ، حيث تقوم بدمج no-code ومنهجيات low-code في عملياتها ، مع إدراك المرونة والفعالية من حيث التكلفة التي تقدمها.

أكدت أبحاث السوق على خطورة هذا التحول. وفقًا لشركة Gartner ، وهي شركة أبحاث واستشارات رائدة ، بحلول عام 2024 ، سيشكل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65٪ من جميع أنشطة تطوير التطبيقات. تسلط هذه الإحصائية الضوء على القبول المتزايد لهذه المنصات ودمجها في تطوير البرمجيات السائدة والإمكانات الهائلة للنمو والابتكار والتطور داخل مجتمع No Code.



باختصار ، يشمل مجتمع No-Code مجموعة مزدهرة ومتنوعة من الأفراد والكيانات ، بدءًا من المطورين المخضرمين إلى محللي الأعمال ومديري المشاريع ورجال الأعمال والمطورين المواطنين دون خبرة رسمية في الترميز. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يشارك هذا المجتمع في إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية التقليدية. تتميز بالتبادل النشط للموارد والرؤى والبرامج التعليمية وأفضل الممارسات عبر منصات متنوعة مثل مواقع الويب والمنتديات ومجموعات الوسائط الاجتماعية والندوات والمؤتمرات ، فهي تمثل تحولًا ملحوظًا في تطوير البرمجيات. يفتح نمو مجتمع no-code الأبواب أمام الابتكار الرقمي لمجموعة أوسع من الأشخاص ، مما يؤدي إلى تغيير طريقة إنشاء التكنولوجيا واستخدامها.