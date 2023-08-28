يشير اختبار الخدمة، في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، إلى العملية الشاملة للتحقق والتحقق من صحة الوظائف والأداء والموثوقية والأمان للمكونات المختلفة داخل بنية التطبيق، بما في ذلك الخدمات الخلفية وعمليات الأعمال والويب والجوال التطبيقات. الهدف من اختبار الخدمة هو التأكد من أن جميع أجزاء التطبيق تعمل على النحو الأمثل، وتلبي المتطلبات والتوقعات المطلوبة للمستخدمين النهائيين، مع تقليل الأخطاء والأخطاء ونقاط الضعف المحتملة.

يلعب اختبار الخدمة دورًا حاسمًا في دورة حياة تطوير التطبيقات الحديثة، حيث أنه يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع احتياجات السوق المتغيرة، وتحسين عمليات التطوير، وزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف. وفقًا لبحث حديث أجرته شركة Gartner, Inc.، من المتوقع أن تمثل منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster ، أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات بحلول عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزاياها المقنعة من حيث الإنتاجية والسرعة والسرعة. قابلية التوسع.

ضمن منصة AppMaster ، يشمل اختبار الخدمة عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك:

اختبار خدمات الواجهة الخلفية: تعد خدمات الواجهة الخلفية مكونات أساسية لبنية التطبيق، وهي مسؤولة عن معالجة منطق الأعمال وإدارة البيانات والتخزين والتفاعل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات. في سياق تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، والتي تستخدم تقنية Golang، يستلزم ذلك التحقق من صحة الوظائف المتعلقة بإنشاء مخطط قاعدة البيانات وترحيله، endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS) وتنفيذ عمليات الأعمال والأداء في ظل سيناريوهات مختلفة، مثل كالطلبات عالية التحميل والمتزامنة. اختبار تطبيقات الويب: تستخدم تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster إطار عمل Vue.js، ويتضمن اختبار الخدمة في هذا المجال التحقق من مكونات واجهة المستخدم (UI)، وتنفيذ منطق الأعمال، وتدفق البيانات بين أنظمة الواجهة الأمامية والخلفية. ويساعد ذلك على التأكد من أن تطبيق الويب صحيح وظيفيًا وسريع الاستجابة ويتكامل بسلاسة مع جميع مكونات التطبيق الأخرى لتوفير تجربة مستخدم متسقة عبر الأجهزة وبيئات المتصفح المختلفة. اختبار تطبيقات الهاتف المحمول: تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster من التقنيات التي تعتمد على الخادم، مثل Kotlin لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، من أجل تطوير مرن وسريع. يتضمن اختبار الخدمة لتطبيقات الهاتف المحمول هذه التحقق من صحة مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، بالإضافة إلى ضمان التوافق عبر مختلف الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل وظروف الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح نهج AppMaster القائم على الخدمة بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى نشر إصدارات جديدة على متاجر التطبيقات، مما يؤكد بشكل أكبر على أهمية اختبار الخدمة الشامل في تقديم تجارب مستخدم متسقة وموثوقة .

يتضمن اعتماد نهج منظم لاختبار الخدمة ضمن منصة AppMaster العديد من أفضل الممارسات والأدوات والتقنيات، مثل:

أتمتة الاختبار: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء مجموعة شاملة من الاختبارات لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول أثناء عملية التطوير، مما يتيح آليات الاختبار المستمر والتحقق من الصحة والتعليقات. يمكن أن يتراوح هذا الاختبار الآلي من اختبارات الوحدة، واختبارات التكامل، إلى الاختبارات الشاملة، مما يضمن اختبار الميزات والتغييرات الجديدة بدقة والتحقق من صحتها قبل نشرها في بيئات الإنتاج.

يقوم تلقائيًا بإنشاء مجموعة شاملة من الاختبارات لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول أثناء عملية التطوير، مما يتيح آليات الاختبار المستمر والتحقق من الصحة والتعليقات. يمكن أن يتراوح هذا الاختبار الآلي من اختبارات الوحدة، واختبارات التكامل، إلى الاختبارات الشاملة، مما يضمن اختبار الميزات والتغييرات الجديدة بدقة والتحقق من صحتها قبل نشرها في بيئات الإنتاج. الاختبار اليدوي: على الرغم من أن الاختبار الآلي يساعد في اكتشاف معظم المشكلات، إلا أنه قد لا يغطي جميع الحالات أو السيناريوهات. في بعض الحالات، يساعد الاختبار اليدوي الذي يجريه متخصصون في ضمان الجودة (QA) في الكشف عن التناقضات والمشكلات الحرجة التي قد لا يتم اكتشافها من خلال الاختبار الآلي. تعمل واجهة AppMaster سهلة الاستخدام وأدوات التطوير المرئي على تسهيل الاختبار اليدوي السريع، مما يسمح لمهندسي ضمان الجودة بتحديد مشكلات التطبيق وحلها بشكل فعال.

على الرغم من أن الاختبار الآلي يساعد في اكتشاف معظم المشكلات، إلا أنه قد لا يغطي جميع الحالات أو السيناريوهات. في بعض الحالات، يساعد الاختبار اليدوي الذي يجريه متخصصون في ضمان الجودة (QA) في الكشف عن التناقضات والمشكلات الحرجة التي قد لا يتم اكتشافها من خلال الاختبار الآلي. تعمل واجهة سهلة الاستخدام وأدوات التطوير المرئي على تسهيل الاختبار اليدوي السريع، مما يسمح لمهندسي ضمان الجودة بتحديد مشكلات التطبيق وحلها بشكل فعال. اختبار الأداء والتحميل: يعد التأكد من قدرة التطبيقات التي تم إنشاؤها على التعامل مع أعباء العمل العالية والتوسع بشكل فعال أمرًا ضروريًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي للمؤسسات. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها AppMaster لتكون عديمة الحالة وقابلة للتطوير، مما يسمح بالتعامل بكفاءة مع أعباء العمل الثقيلة. يمكن إجراء اختبار صارم للأداء والحمل للتحقق من قدرة التطبيق على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة مع الحفاظ على المستوى الأمثل من الأداء.

يعد التأكد من قدرة التطبيقات التي تم إنشاؤها على التعامل مع أعباء العمل العالية والتوسع بشكل فعال أمرًا ضروريًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي للمؤسسات. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها لتكون عديمة الحالة وقابلة للتطوير، مما يسمح بالتعامل بكفاءة مع أعباء العمل الثقيلة. يمكن إجراء اختبار صارم للأداء والحمل للتحقق من قدرة التطبيق على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة مع الحفاظ على المستوى الأمثل من الأداء. اختبار الأمان: يعد الأمان مصدر قلق بالغ في جميع جوانب تطوير التطبيقات، ويعتبر اختبار الخدمة بحثًا عن الثغرات الأمنية خطوة حاسمة في حماية البيانات الحساسة ومنع الخروقات الأمنية. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أخذ الأمان في الاعتبار ويمكن اختبارها بدقة لتحديد نقاط الضعف المحتملة، مما يضمن تلبية التطبيقات لأعلى معايير الأمان والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

في الختام، يعد اختبار الخدمة جزءًا لا يتجزأ من عملية التطوير no-code ، وتوفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster نظامًا بيئيًا شاملاً لتصميم واختبار ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية القوية. ومن خلال ضمان إجراء اختبار شامل للخدمة في جميع مراحل دورة حياة التطوير، يمكن للمؤسسات تقديم تطبيقات عالية الأداء تلبي توقعات المستخدمين، وتعزز قيمة الأعمال، وتحسن تكاليف التطوير.