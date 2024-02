Codefreie Arbeitsabläufe

No-Code Workflows beziehen sich auf den Prozess des Erstellens, Verwaltens und Bereitstellens von Anwendungen und Softwarelösungen, ohne dass herkömmlicher Code geschrieben werden muss. Diese Arbeitsabläufe werden in der Regel über spezielle Plattformen wie AppMaster ausgeführt, die fortschrittliche Tools für die Backend-, Web- und mobile Anwendungsentwicklung integrieren. Anstatt sich auf manuelle Codierung zu verlassen, nutzen No-Code- Workflows visuelle Entwicklungsumgebungen, die die Komplexität der Softwareentwicklung abstrahieren und es Benutzern ermöglichen, Anwendungen über eine Drag-and-Drop- Schnittstelle, Blueprint-basierte Entwurfsmuster und low-code Komponenten zu erstellen. Dieser Ansatz beschleunigt die Anwendungsentwicklung, senkt die Kosten und ermöglicht es technisch nicht versierten Benutzern, umfassende Softwarelösungen zu erstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Jüngsten Studien zufolge wird der Markt no-code Entwicklungsplattformen bis 2025 voraussichtlich 45,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von fast 28,1 % gegenüber 2018 entspricht. Die schnelle Expansion dieses Marktes zeigt die steigende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Entwicklungsplattformen Beschleunigen Sie Innovationen und reduzieren Sie gleichzeitig die technischen Hindernisse, die häufig mit der herkömmlichen Softwareentwicklung verbunden sind. No-code Workflows ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, diese Hindernisse zu überwinden und End-to-End-Softwarelösungen zu entwickeln, ohne ein spezielles Entwicklungsteam einzustellen oder Entwicklungsprojekte auszulagern, was oft zu höheren Kosten, Ineffizienzen und technischen Schulden führt.

Einer der Hauptvorteile von no-code Workflows liegt in ihrer Fähigkeit, Backend-Prozesse zu automatisieren. Plattformen wie AppMaster ermöglichen Benutzern die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata) und die Erstellung von Geschäftslogik mithilfe von Geschäftsprozessen (BPs) über einen visuellen BP-Designer. Diese BPs definieren die zugrunde liegende Logik einer bestimmten Anwendungskomponente und stellen sicher, dass Änderungen an Geschäftsregeln oder Anforderungen schnell und einfach ohne umfangreiche Neucodierung vorgenommen werden können. AppMaster vereinfacht die Backend-Verwaltung weiter, indem es REST-API- und WebSocket Secure (WSS) endpoints generiert und so die Kommunikation zwischen dem Front-End und dem Backend der Anwendung erleichtert.

Auch die Frontend-Entwicklung wird durch no-code Workflows leichter zugänglich. Webanwendungen können über drag-and-drop Schnittstellen entworfen und auf Komponentenebene angepasst werden, indem mit dem Web BP Designer Geschäftslogik für jedes Element erstellt wird. Ebenso profitieren mobile Anwendungen vom drag-and-drop UI-Design und dem Mobile BP Designer zum Erstellen komponentenspezifischer Logik. Dieser optimierte Ansatz für die Frontend-Entwicklung ermöglicht eine schnelle Iteration und Prototyping, ohne dass umfangreiche Kenntnisse in Programmiersprachen oder Frameworks erforderlich sind.

Entscheidend ist, no-code Workflows die Generierung von effizientem, skalierbarem und wartbarem Code ermöglichen. Wenn eine Anwendung über Plattformen wie AppMaster veröffentlicht wird, generiert das System Quellcode, kompiliert und testet die Anwendung, verpackt sie in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) und stellt sie in der Cloud bereit. Dieser Prozess führt zu einer konsistenten, leistungsstarken Codebasis, die auf Unternehmensebene weiter angepasst und manipuliert werden kann. Von AppMaster generierte Anwendungen nutzen leistungsstarke Sprachen und Frameworks wie Go (golang) für Backends, Vue3 und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Apps, um sicherzustellen, dass Workflows no-code leistungsstarke Anwendungen produzieren , skalierbar und in bestehende Technologie-Stacks integrierbar.

Darüber hinaus ermöglichen no-code Workflows eine nahtlose Dokumentation und Zusammenarbeit. Mit jedem Projekt generieren Plattformen wie AppMaster automatisch Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripte. Änderungen an jedem Aspekt einer Anwendung können nachverfolgt und konsistent auf alle Aspekte des Builds angewendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass technische Schulden minimiert werden und der „Schneeballeffekt“ verhindert wird, der bei herkömmlichen Entwicklungsprojekten häufig auftritt.

Integrationsfähigkeiten sind ein weiteres Kennzeichen von no-code Workflows. AppMaster Anwendungen können beispielsweise mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle arbeiten. Mit kompilierten, zustandslosen Backends, die mit Go erstellt wurden, bieten diese Anwendungen eine hervorragende Skalierbarkeit und können problemlos Hochlast- und Unternehmensanwendungsfälle bewältigen.

No-Code Workflows stellen einen revolutionären Ansatz für die Softwareentwicklung dar, der beispiellose Geschwindigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz bietet. Indem sie technisch nicht versierte Benutzer in die Lage versetzen, robuste, skalierbare Lösungen zu erstellen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse erforderlich sind, verändern no-code Workflows die Softwareentwicklungslandschaft und demokratisieren den Zugang zu technologischen Innovationen. Die Einführung von no-code Workflows für Unternehmen jeder Größe und Branche bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in der heutigen, sich schnell entwickelnden digitalen Welt.