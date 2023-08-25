الإعلانات المبوبة بدون كود

تشير الإعلانات المبوبة No-Code إلى عملية إنشاء وإدارة وعرض الإعلانات المبوبة أو القوائم داخل منصة رقمية، مثل موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى أي مهارات برمجة أو ترميز. يتم تسهيل هذا النهج من خلال منصات no-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة من تصميم وتطوير تطبيقات كاملة الوظائف باستخدام المحررات المرئية ومكونات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا. تعمل الإعلانات المبوبة No-Code على الاستفادة من إمكانات تطبيقات AppMaster الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لتوفير تجربة مستخدم فعالة وسلسة لكل من المبدع والمستخدم النهائي.

إن الشعبية المتزايدة للمنصات no-code يغذيها الطلب المتزايد على تطوير البرمجيات الرشيقة ضمن مشهد الأعمال المتطور. تظهر الأبحاث أنه من المتوقع أن ينمو سوق التطوير العالمي no-code بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 28% من عام 2021 إلى عام 2026. ويعود هذا النمو إلى حاجة الشركات إلى التكيف بسرعة مع متطلبات المستخدم المتغيرة، وتقليل وقت الوصول إلى السوق. وخفض تكاليف التطوير مع الحفاظ على مستويات عالية من قابلية التوسع والأمان والأداء. من خلال اعتماد حلول no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة من هذه المزايا وإنشاء منصات إعلانات مبوبة مخصصة ومصممة خصيصًا لصناعات أو مجالات أو مناطق محددة بسهولة وكفاءة.

يمكن لمنصات الإعلانات المبوبة No-Code أن تخدم العديد من حالات الاستخدام واحتياجات العملاء، مثل لوحات الوظائف أو قوائم العقارات أو أدلة الخدمة أو أسواق العمل الحر. ويمكن تصميمها بطريقة تتيح سهولة تنظيم القوائم وتصنيفها، فضلاً عن التكامل مع مصادر البيانات الخارجية مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو قواعد بيانات الطرف الثالث لإثراء تجربة المستخدم. مع بيانات أو وظائف إضافية. تتيح الواجهة المرئية التي توفرها الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster للمبدعين تصميم واجهات تتمحور حول المستخدم والتي تعمل على زيادة المشاركة إلى أقصى حد وتسهيل التنقل البديهي للمستخدمين النهائيين.

ميزة أخرى لمنصات الإعلانات المبوبة No-Code هي القدرة على دمج الميزات المتقدمة مثل التوصيات المخصصة والبحث القائم على التعلم الآلي والعمليات الآلية لمهام مثل التحقق من صحة القائمة أو مراقبة الجودة. من خلال تصميم العمليات التجارية ضمن منصة AppMaster ، يمكن للمطورين أتمتة سير العمل بسهولة وإدارة التحكم في الوصول وتحديد قواعد العمل المعقدة لضمان تجربة مستخدم متسقة مع تقليل التدخل اليدوي والتكاليف العامة. على سبيل المثال، يمكن استخدام مصمم BP الخاص بـ AppMaster لتنفيذ العمليات الآلية لتسجيل المستخدم والإشراف على المحتوى وإعداد التقارير، مما يضمن أن الإعلانات المبوبة ذات صلة وموثوقة وتتوافق مع معايير الصناعة أو اللوائح المحلية.

تسمح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster أيضًا للمطورين بإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة الاستجابة بسهولة. بفضل النهج الذي يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للمطورين تحديث واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. من خلال تطبيقات الواجهة الأمامية التي تم إنشاؤها باستخدام أطر عمل مثل Vue3 لتطبيقات الويب وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يمكن للمستخدمين التفاعل مع الإعلانات المبوبة No-Code عبر أجهزة ومنصات متعددة بكفاءة، مما يعزز معدل اعتماد هذه المنصات ومدى وصولها.

تعد قابلية التوسع والأداء جانبين بالغي الأهمية لأي تطبيق عالي الحركة، خاصة لمنصات الإعلانات المبوبة No-Code والتي قد تواجه ارتفاعات في الاستخدام خلال ساعات الذروة أو تستوعب عددًا كبيرًا من المستخدمين المتزامنين. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام Go (golang)، مما يسمح لها بتقديم أداء متميز وقابلية للتوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من البنى التحتية.

خلاصة القول، تعد الإعلانات المبوبة No-Code أسلوبًا مبتكرًا لإنشاء منصات إعلانات قابلة للتطوير ومتكاملة المواصفات ومرنة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو المعرفة التقنية الواسعة. من خلال الاستفادة من قوة ومرونة الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء حلول مخصصة خاصة بالصناعة بسرعة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة مع الحفاظ على الأمان والأداء وقابلية التوسع. مع تزايد الطلب على تطوير برمجيات رشيقة وانتشار اعتماد المنصات التي no-code ، تم إعداد منصات الإعلانات المبوبة No-Code لتحويل طريقة تفاعل الشركات والأفراد والتفاعل مع الإعلانات المبوبة الرقمية، مما يوفر فرصة لكل من المبدعين والمستهلكين النهائيين. ليستفيد المستخدمون من الكفاءة والتخصيص والبساطة التي يمكن أن توفرها الحلول no-code.