البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نموذج لخدمة الحوسبة السحابية يمكّن الشركات من الاستفادة من موارد الحوسبة والتخزين والشبكات عن بُعد والقابلة للتطوير وعند الطلب في بيئة افتراضية. يسمح هذا النموذج للمؤسسات بتوفير مكونات البنية التحتية الضرورية ، دون الحاجة إلى امتلاك أو إدارة أو صيانة مراكز البيانات المادية والأجهزة. من خلال استخدام منصة IaaS ، يمكن للشركات التركيز على تطوير التطبيقات وتبسيط العمليات ، بينما يتولى مزود الخدمة إدارة البنية التحتية.

في سياق تطوير No-Code ، تلعب IaaS دورًا حاسمًا من خلال توفير الأساس الأساسي الذي بنيت عليه أدوات No-Code ، مثل AppMaster . تعتمد هذه الأنظمة الأساسية على IaaS لإدارة ونشر التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام واجهة برمجة مرئية ، خالية من قيود وتعقيدات منهجيات الترميز التقليدية.

هناك العديد من موفري IaaS في السوق ، مثل Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure و Google Cloud Platform (GCP) و IBM Cloud. تقدم هذه المنصات مجموعة واسعة من الخدمات والموارد ، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية ، والتخزين ، والشبكات ، وقدرات المراقبة ، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل مشروع. باستخدام IaaS ، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق بنيتها التحتية لأعلى أو لأسفل لتلبية متطلبات تطبيقاتها ، بينما تدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها.

وفقًا لبحث Gartner ، نما سوق IaaS بنسبة 40.7٪ في عام 2020. ويمكن أن يُعزى هذا النمو السريع إلى زيادة اعتماد التقنيات القائمة على السحابة وجهود التحول الرقمي والتحول نحو نماذج خدمة مرنة وفعالة من حيث التكلفة توفر قدرًا أكبر من المرونة في أوقات عدم اليقين.

AppMaster هو مثال ممتاز لمنصة No-Code تستفيد من IaaS. من خلال الاستفادة من البنية التحتية المستندة إلى السحابة ، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء ونشر تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. تقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، وتعبئة الحاويات ، ونشرها على السحابة. هذه العملية المبسطة تقلل إلى حد كبير من الوقت والجهد والتكلفة في تطوير التطبيقات التقليدية.

علاوة على ذلك ، يوفر AppMaster التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، في حين أن تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة ، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) ، توفر قابلية توسع رائعة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

على الرغم من هذه المزايا المهمة ، هناك بعض التحديات المرتبطة باستخدام IaaS في سياق No-Code. على سبيل المثال ، يجب على الشركات التأكد من أن موفر IaaS الذي تختاره يفي بمتطلباتها المحددة ، بما في ذلك خصوصية البيانات ، والأمان ، واحتياجات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المؤسسات مراقبة وإدارة البنية التحتية بشكل مستمر لتحسين التكلفة والأداء والسعة.

تلعب IaaS دورًا مهمًا في مجال منصات تطوير No-Code مثل AppMaster ، حيث تعمل بمثابة العمود الفقري لعمليات نشر التطبيقات وقياسها وإدارتها. يمكن للشركات استخدام أدوات IaaS و No-Code لتمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير دون قيود.

من خلال تسخير قوة IaaS ، يمكن للمؤسسات إنشاء نماذج أولية للتطبيقات وتكرارها ونشرها بسرعة ، وتغذية التحول الرقمي ودفع الابتكار في الأعمال. يمهد هذا الدمج بين حلول No-Code والبنية التحتية كخدمة الطريق لعصر جديد من تطوير التطبيقات التي يمكن الوصول إليها والفعالة والفعالة من حيث التكلفة ، حيث يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين بناء حلول برمجية شاملة كاملة مع الخلفيات الخلفية للخادم والمواقع الإلكترونية وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

نظرًا لاستمرار نمو سوق IaaS وتطوره ، فمن المنطقي أن تصبح منصات No-Code مثل AppMaster مبتكرة بشكل متزايد ، مما يزيد من إمكانات تطوير البرامج وإمكانية الوصول إليها للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات. وبالتالي ، سيستمر تقارب IaaS و No-Code ، مما يدفع مستقبل تطوير التطبيقات نحو البساطة وخفة الحركة والشمولية.