التصميم متعدد الأبعاد هو لغة مرئية موحدة تم تطويرها بواسطة Google، وتركز على توفير واجهة مستخدم متسقة (UI) وتجربة مستخدم (UX) عبر منصات وأجهزة متعددة. تم تقديم مفهوم التصميم متعدد الأبعاد في عام 2014 خلال مؤتمر Google I/O ومنذ ذلك الحين تم اعتماده على نطاق واسع عبر العديد من التطبيقات، بما في ذلك Android وiOS وتطبيقات الويب. الهدف الأساسي للتصميم متعدد الأبعاد هو تبسيط عملية التطوير من خلال توفير مجموعة من مبادئ التصميم والمبادئ التوجيهية والمكونات والتفاعلات، مما يؤدي إلى واجهة حديثة وبديهية وسريعة الاستجابة للمستخدمين. يعتمد المبدأ الأساسي للتصميم متعدد الأبعاد على مفهوم طبقات المواد الواقعية مثل الورق والحبر، حيث تمثل كل طبقة عنصرًا منفصلاً لواجهة المستخدم، مع دمج الحركة واللون والطباعة والمساحة لإنشاء تفاعلات هادفة وسريعة الاستجابة.

تستخدم منصة AppMaster no-code ، باعتبارها أداة قوية لتصميم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مبادئ التصميم متعدد الأبعاد على نطاق واسع في أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop. من خلال اتباع الإرشادات والمعايير المنصوص عليها في تصميم المواد، يسهل AppMaster على المصممين والمطورين إنشاء واجهات جذابة بصريًا ومتسقة وسهلة الاستخدام تلبي معايير الصناعة.

تضمن المبادئ الأساسية لتصميم المواد أن مكونات واجهة المستخدم وعناصرها المصممة باستخدام منصة AppMaster تلتزم بلغة مرئية موحدة، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم متناغمة ومتسقة. وتشمل هذه المبادئ:

المادة باعتبارها استعارة: يتم التعامل مع كل عنصر من عناصر واجهة المستخدم ككائن مادي بعمق وارتفاع وظل، مما يوفر إشارات طبيعية لتفاعلات المستخدم والتنقل.

يتم التعامل مع كل عنصر من عناصر واجهة المستخدم ككائن مادي بعمق وارتفاع وظل، مما يوفر إشارات طبيعية لتفاعلات المستخدم والتنقل. جريئة ورسمية ومتعمدة: تؤكد اللغة المرئية على استخدام الطباعة واللون والتسلسل الهرمي المرئي لإنشاء واجهة واضحة وجريئة وذات معنى.

تؤكد اللغة المرئية على استخدام الطباعة واللون والتسلسل الهرمي المرئي لإنشاء واجهة واضحة وجريئة وذات معنى. توفر الحركة المعنى: تُستخدم الرسوم المتحركة والانتقالات لتحسين تجربة المستخدم، مما يعكس العلاقات بين عناصر واجهة المستخدم، وتحسين التركيز، وتقديم تعليقات حول تفاعلات المستخدم.

يوفر التصميم متعدد الأبعاد مجموعة واسعة من المكونات لتسريع عملية التطوير وزيادة الاتساق عبر التطبيقات وتبسيط عملية التصميم. تتضمن بعض المكونات التي يوفرها تصميم المواد ما يلي:

الأزرار: يعد التصميم متعدد الأبعاد مكونًا تفاعليًا أساسيًا، ويوفر أزرارًا مرتفعة وأزرارًا مسطحة وأزرار إجراءات عائمة لتناسب حالات الاستخدام المختلفة داخل التطبيق.

يعد التصميم متعدد الأبعاد مكونًا تفاعليًا أساسيًا، ويوفر أزرارًا مرتفعة وأزرارًا مسطحة وأزرار إجراءات عائمة لتناسب حالات الاستخدام المختلفة داخل التطبيق. حقول النص: تم تصميم أنواع مختلفة من حقول الإدخال مثل النص أحادي السطر والنص متعدد الأسطر وحقول كلمة المرور بما يتماشى مع إرشادات التصميم متعدد الأبعاد لضمان السلوك والمظهر المتسقين.

تم تصميم أنواع مختلفة من حقول الإدخال مثل النص أحادي السطر والنص متعدد الأسطر وحقول كلمة المرور بما يتماشى مع إرشادات التصميم متعدد الأبعاد لضمان السلوك والمظهر المتسقين. مربعات الحوار: تعد مربعات الحوار المشروطة والتنبيهات وتلميحات الأدوات مكونات متوافقة مع التصميم متعدد الأبعاد لتوفير رسائل متسقة ومطالبات المستخدم.

تعد مربعات الحوار المشروطة والتنبيهات وتلميحات الأدوات مكونات متوافقة مع التصميم متعدد الأبعاد لتوفير رسائل متسقة ومطالبات المستخدم. التنقل: تم تصميم الأشرطة الجانبية وعلامات التبويب وأشرطة التطبيقات لتوفير تجربة تنقل مألوفة ومبسطة ومتسقة للمستخدمين.

تتيح منصة AppMaster no-code للمستخدمين الاستفادة من مكونات تصميم المواد بسهولة، مما يتيح تطوير واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بشكل سريع وسريع الاستجابة. عندما يقوم المصممون بإنشاء عناصر واجهة المستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster ، يتم إنشاء مكونات التصميم متعدد الأبعاد ودمجها بسلاسة في التطبيق. علاوة على ذلك، فإن الكود المصدري الذي تم إنشاؤه بواسطة AppMaster لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية متوافق مع أطر العمل الشائعة، مثل Vue3 وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI وGo، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة وعالية الجودة.

من خلال تبني إرشادات التصميم متعدد الأبعاد، يتيح AppMaster تجربة سلسة ومتسقة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. كما أنه يمكّن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات عملية وممتعة من الناحية الجمالية وعالية الأداء دون خبرة في البرمجة أو التصميم. ويؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في تكاليف التطوير، وأوقات أسرع لإنجاز المشاريع، وقدرة الشركات والمؤسسات الصغيرة على تسخير قوة التطبيقات المصممة خصيصًا لتحقيق أهدافها.

في الختام، يعد التصميم متعدد الأبعاد جانبًا مهمًا لتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم في العالم الرقمي اليوم، حيث يوفر لغة مرئية حديثة وشاملة ومتسقة لتطوير التطبيقات. يتيح الدعم الشامل لمنصة AppMaster no-code برمجية لمبادئ التصميم متعدد الأبعاد والمكونات والمبادئ التوجيهية للشركات والمطورين إنشاء واجهات وتطبيقات تتمحور حول المستخدم وتكون جذابة بصريًا ومتسقة وعالية الأداء، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم بسهولة وكفاءة .