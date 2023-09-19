يشير شرط السقاطة، في سياق الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا، إلى نوع محدد من الأحكام التعاقدية التي غالبًا ما توجد في أوراق شروط رأس المال الاستثماري (VC). تم تصميم هذا البند لحماية مصالح المستثمرين من خلال ضمان عدم تخفيف حصة ملكيتهم أو نسبتهم إذا قامت الشركة الناشئة برفع الاستثمارات المستقبلية بتقييم أقل. يوفر شرط السقاطة، المعروف أيضًا باسم شرط مكافحة التخفيف، ضمانة للمستثمرين في السيناريوهات التي ينخفض ​​فيها تقييم الشركة، عادةً بسبب حدث تمويل "الجولة الهبوطية". في جوهره، يسمح شرط السقاطة للمستثمرين بالاحتفاظ بنسبة ملكيتهم في الشركة أو حتى زيادتها، على الرغم من انخفاض التقييم.

تشير الجولة الهبوطية إلى جولة التمويل التي تقوم فيها الشركة بجمع رأس المال عند تقييم ما قبل المال أقل من الجولة السابقة. يحدث هذا غالبًا عندما لا تتمكن الشركة الناشئة من تحقيق أهداف النمو المتوقعة أو عندما تواجه بيئة الأعمال تحديات، مثل انخفاض الطلب في السوق، أو زيادة المنافسة، أو العوامل الاقتصادية. في هذه الحالة، قد يكون التقييم الأقل هو الخيار الوحيد لضمان حصول الشركة على الأموال اللازمة لمواصلة عملياتها. يمكن أن تكون مثل هذه الأحداث ضارة بالاستثمار الأولي للمستثمر، مما يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار (ROI) واحتمال فقدان النفوذ داخل الشركة.

من أجل حماية مصالحهم، يمكن للمستثمرين المؤسسيين، مثل شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين، تضمين شرط السقاطة في اتفاقية الاستثمار. وينص هذا البند على أنه إذا أصدرت الشركة الناشئة أسهمًا جديدة بسعر أقل للسهم الواحد من الجولة السابقة، فسيتم منح المستثمرين أسهمًا إضافية للحفاظ على نسبة استثمارهم الأولية. ويأتي هذا التخصيص الإضافي دون أي تكلفة إضافية على المستثمر ولكنه يخفف من حصص ملكية مؤسسي الشركة الناشئة والمساهمين الآخرين.

هناك نوعان رئيسيان من شروط السقاطة: السقاطة الكاملة والسقاطة المتوسطة المرجحة. يعد توفير السقاطة الكاملة هو الخيار الأكثر وضوحًا والأكثر ملائمة للمستثمرين. فهو يضمن تعديل حصة ملكية المستثمر لتتناسب مع أقل سعر للسهم في أي جولة هبوطية لاحقة. على سبيل المثال، إذا قام المستثمر في البداية بشراء أسهم بسعر 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد مع شرط السقاطة الكامل، ثم أصدرت الشركة لاحقًا أسهمًا جديدة بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، فسيتم إعادة تسعير الأسهم الأصلية للمستثمر إلى 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يؤدي بشكل أساسي إلى مضاعفة حصة ملكيته.

يعتبر متوسط ​​السقاطة المرجح أقل حدة ويأخذ في الاعتبار عدد الأسهم الصادرة في الجولة الهبوطية والفرق في أسعار الأسهم. يقوم المتوسط ​​المرجح بتعديل حصة ملكية المستثمر على أساس نسبة الأسهم الجديدة المصدرة وفرق السعر، مما يؤدي إلى توزيع أكثر عدالة للملكية. هذا النوع من شرط السقاطة هو الأكثر استخدامًا في الممارسة العملية، لأنه يحقق التوازن بين حماية المستثمر وتخفيف المؤسس.

في حين أن شروط السقاطة توفر الأمن للمستثمرين، إلا أنها يمكن أن يكون لها عواقب سلبية على الشركة الناشئة نفسها. يمكن أن يؤدي التخفيف المفرط لملكية مؤسسي الشركة وموظفيها إلى انخفاض الحافز والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين. علاوة على ذلك، فإن وجود شرط السقاطة يمكن أن يشير إلى المستثمرين المحتملين بأن الأعمال تحمل درجة أعلى من المخاطر وقد تعيق أنشطة جمع الأموال في المستقبل.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يعد فهم الآثار المترتبة على Ratchet Clauses أمرًا بالغ الأهمية لمؤسسي الشركات الناشئة الذين قد يفكرون في استخدام النظام الأساسي لتطوير تطبيقاتهم. من خلال الاستفادة من مجموعة أدوات AppMaster القوية لإنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، يمكن للمؤسسين تجنب الحاجة إلى التمويل الشامل والتأثيرات المرتبطة بشروط Ratchet. علاوة على ذلك، فإن قدرة AppMaster على إنشاء تطبيقات من الصفر دون أي ديون فنية تضمن أنه حتى لو واجهت الشركة الناشئة انتكاسات في مسار نموها، فيمكن تقليل التأثير على تقييمها وعلاقاتها مع المستثمرين.

باختصار، يعد شرط Ratchet شرطًا تعاقديًا مهمًا في اتفاقيات الاستثمار في الشركات الناشئة التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين في مواجهة انخفاض تقييمات الشركة وجولات الهبوط. وفي حين توفر هذه البنود الأمان للمستثمرين، إلا أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركات الناشئة من خلال إضعاف ملكية المؤسس والإشارة إلى المخاطر المالية. يمكن أن يساعد استخدام منصات التطوير القوية مثل AppMaster مؤسسي الشركات الناشئة على التخفيف من هذه المخاطر من خلال توفير وسائل فعالة من حيث التكلفة لبناء ونشر التطبيقات مع الحد الأدنى من الديون التقنية، والمساهمة في شروط تمويل أكثر ملاءمة وتقليل الاعتماد على Ratchet Clauses.