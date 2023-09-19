في سياق الشركات الناشئة، يشير مصطلح "Runway" إلى الوقت المقدر الذي تستغرقه الشركة قبل نفاد النقد وتوقف العمليات، على افتراض عدم وجود أي تمويل أو إيرادات إضافية. بالنسبة لمؤسسي الشركات الناشئة، يعد توسيع نطاق العرض أمرًا ضروريًا لضمان الوقت الكافي لتطوير المنتجات، واكتساب العملاء، وجولات التمويل الإضافية المحتملة التي يمكن أن تحسن فرص نجاح الشركة الناشئة. في هذا التعريف، سنناقش أهمية المدرج في سياق الشركات الناشئة، وحسابه وإدارته، والدور الذي تلعبه منصة AppMaster في تسهيل تطوير البرمجيات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مما يزيد بشكل فعال المدرج للشركات في المراحل المبكرة.

يعد حساب المدرج جانبًا مهمًا للإدارة المالية لأي شركة ناشئة، حيث أنه يوفر نظرة ثاقبة لمعدل الحرق النقدي للشركة وفترة البقاء المحتملة. معدل الحرق هو المعدل الذي تستهلك به الشركة احتياطياتها النقدية، وعادة ما يتم التعبير عنه بمبلغ شهري. لحساب المدرج بدقة، يجب على الشركة الناشئة أولاً تحديد معدل الحرق الخاص بها، والذي يمكن تحقيقه من خلال تحليل البيانات المالية وطرح إجمالي النفقات الشهرية من إجمالي الإيرادات الشهرية. بمجرد حساب معدل الحرق، يمكن العثور على المدرج عن طريق قسمة الرصيد النقدي الحالي للشركة على معدل الحرق. سيؤدي هذا إلى عدد الأشهر التي يمكن للشركة الناشئة أن تستمر فيها قبل استنفاد احتياطياتها النقدية.

على سبيل المثال، شركة ناشئة برصيد نقدي قدره 1,000,000 دولار ومعدل حرق قدره 100,000 دولار شهريًا، سيكون لها مدرج لمدة 10 أشهر (1,000,000 دولار / 100,000 دولار). من خلال المراقبة المنتظمة للمدرج، يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ تدابير استباقية لصيانته وتوسيعه. وقد يتضمن ذلك خفض التكاليف، أو البحث عن تمويل إضافي، أو إيجاد طرق مبتكرة لتوليد الإيرادات.

في حين أنه من المهم للشركات الناشئة أن تكون مقتصدة وأن تدير مواردها بفعالية، فمن المهم بنفس القدر الاستثمار في الأدوات والمنصات المناسبة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف المرتبطة بتطوير المنتج. AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، حلاً ممتازًا للشركات الناشئة التي تسعى إلى بناء حلولها البرمجية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

تتضمن إمكانيات منصة AppMaster إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم BP المرئي، وإعداد endpoints REST API وWSS. كما أنه يدعم واجهة مستخدم drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يمكّن المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة فنية قليلة أو معدومة من إنشاء تطبيقات تفاعلية. عند الانتهاء من مخطط التطبيق والضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بتجميع التطبيقات ونشرها عن طريق إنشاء كود المصدر للتطبيقات في أقل من 30 ثانية. وهذا يقلل من تراكم الديون التقنية ويسمح للشركات الناشئة بالحفاظ على دورة تطوير منتج أسرع، مما يساهم بشكل مباشر في توسيع مدرجها.

وبصرف النظر عن كونه منصة عالية الكفاءة والمرونة، AppMaster يمكّن الشركات الناشئة من توفير التكاليف من خلال القضاء على الحاجة إلى فرق تطوير متكاملة داخلية أو عقود الاستعانة بمصادر خارجية باهظة الثمن. إن هذا النهج الأسرع بـ 10 مرات، والأكثر فعالية من حيث التكلفة بما يصل إلى 3 مرات لتطوير البرامج يفيد مجموعة واسعة من العملاء، وخاصة الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.

بفضل نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للشركات الناشئة تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات الناشئة التي تتطلب تحديثات وتكرارات متكررة ولكنها تواجه التحدي المتمثل في الموارد المحدودة والمدرج الضيق.

علاوة على ذلك، فإن دعم AppMaster لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، واستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، وقابلية التوسع، يجعلها خيارًا مثاليًا لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. من خلال اختيار منصة AppMaster لتطوير البرمجيات، يمكن للشركات الناشئة توسيع مدرجها وزيادة احتمالية نجاحها.

في الختام، يلعب المدرج دورًا حاسمًا في تقييم فرص نجاح الشركة الناشئة ويحدد التخصيص الأمثل للموارد والاستثمارات. تساهم منصة AppMaster ، باعتبارها حلاً متعدد الاستخدامات وفعالاً من حيث التكلفة no-code ، بشكل فعال في توسيع نطاق الشركات الناشئة من خلال توفير طريقة سريعة وفعالة لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، مع إلغاء الحاجة إلى فرق التطوير الداخلية أو عقود الاستعانة بمصادر خارجية باهظة الثمن. إن الاستفادة من مثل هذه الأدوات والإدارة المالية الحكيمة يمكن أن تمكن الشركات الناشئة من الحفاظ على مسار سليم، أو الفشل بسرعة، أو التركيز نحو النجاح.