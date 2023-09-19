في سياق الشركات الناشئة وتطوير البرمجيات، يشير "التحقق" إلى عملية التحقق مما إذا كان المنتج أو الميزة تلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات المستخدمين أو العملاء المستهدفين، فضلاً عن توافقها مع اتجاهات السوق ومعايير الصناعة، والامتثال القانوني. تضمن هذه الخطوة الحيوية الإطلاق الناجح للمنتج واعتماده من خلال تقليل فرص الفشل وتعزيز احتمالات رضا المستخدمين وتوليد الإيرادات والنمو المستدام. يشمل التحقق من الصحة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، بما في ذلك الأداء والأمان والموثوقية وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى المظهر البصري والجمالي.

بالنسبة للشركات الناشئة، يعد التحقق أمرًا ضروريًا في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير المنتج، بدءًا من مرحلة التصور وحتى مرحلة ما بعد الإطلاق. خلال المراحل الأولى من التفكير في المنتج، يساعد التحقق من الصحة في تحديد جدوى الفكرة، وتحديد مجموعات المستخدمين المستهدفة، وقياس حجم السوق المحتمل. ويتم تحقيق ذلك من خلال أساليب مثل مقابلات العملاء والاستطلاعات ومجموعات التركيز والتحليل التنافسي. ويستلزم التحقق من الصحة في مرحلتي التصميم والتطوير تحسين الجوانب الوظيفية والتقنية، إلى جانب ضمان الامتثال لمعايير الصناعة وأفضل الممارسات. قد تتضمن هذه المراحل تقييمات تصميم تجربة المستخدم (UX)، ومراجعات التعليمات البرمجية، واختبار ضمان الجودة، وتدقيق الأمان. أخيرًا، في مرحلتي النشر وما بعد الإطلاق، يتضمن التحقق المراقبة المستمرة لتعليقات المستخدمين وأداء المنتج في بيئة العالم الحقيقي، يليها إجراء التعديلات اللازمة لتحسين التجربة والأداء بشكل عام.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يعد التحقق من الصحة جزءًا لا يتجزأ من سير عمل تطوير المنتج. بصفته خبيرًا في تطوير البرمجيات، يسهل AppMaster على العملاء إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهة سلسة وموجهة بصريًا. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تحديد نماذج البيانات، وتصميم العمليات التجارية (BPs)، وتطوير مكونات واجهة المستخدم، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST، ونشر التطبيقات على السحابة. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات راسخة ومرنة مثل Go وVue.js وKotlin و SwiftUI ، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع والتوافق.

يتبنى AppMaster مبادئ التحقق من الصحة من خلال سلسلة من التقنيات وأفضل الممارسات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مصمم BP الخاص بالمنصة لإنشاء واختبار وتعديل BPs بشكل مرئي، والتحقق من صحة منطق النظام ووظيفته في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام الأساسي إنشاءًا تلقائيًا لوثائق واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح بالتحقق المستمر من مكونات الواجهة الخلفية للتطبيق والتكامل السلس مع الأنظمة الخارجية. يدرك AppMaster أيضًا أهمية سهولة الاستخدام والجاذبية المرئية في عملية التحقق من الصحة، مما يمكّن المستخدمين من تصميم مكونات واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال واجهة drag-and-drop بسيطة وبديهية.

تهتم منصة AppMaster بالتحقق من الأداء وتحسينه من خلال إنشاء تطبيقات من جانب الخادم باستخدام Go وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Jetpack Compose و SwiftUI ، والتي تم تصميمها خصيصًا للبيئات عالية الأداء وعالية التحميل. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة عديمة الحالة للتطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها تسمح بالتوسع السلس لتلبية طلبات المستخدمين المتزايدة وأحمال حركة المرور. كما أنه يدعم استخدام قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، مما يضمن التوافق مع أنظمة إدارة قواعد البيانات الحديثة والموثوقة.

أخيرًا، تدرك AppMaster أهمية التحقق من صحة ما بعد الإطلاق من خلال تقديم نهج يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكّن العملاء من تحديث واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة من تطبيقاتهم إلى App Store وPlay Market. يلغي هذا النهج المبتكر الحاجة إلى عمليات إرسال تحديثات التطبيق التي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة مع ضمان بقاء التطبيق مرنًا وقابلاً للتكيف مع تغيرات السوق. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster خطط اشتراك متنوعة، بما في ذلك طبقات Business+ وEnterprise، التي تمنح العملاء إمكانية الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، والتعليمات البرمجية المصدرية، وخيارات النشر المحلية، وتمكينهم من التحكم الكامل في تطبيقاتهم وتسهيل التحقق من الصحة في كل مرحلة من مراحل التطوير. .

في الختام، يلعب التحقق من الصحة دورًا لا غنى عنه في عالم الشركات الناشئة وتطوير البرمجيات، خاصة في عصر التقدم التكنولوجي سريع الخطى وتوقعات المستخدم المتطورة. تعد منصة AppMaster ، بعروضها الشاملة والغنية بالميزات، في طليعة تقديم الحلول الرائدة في الصناعة التي تمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها باستخدام إمكانات التحقق المضمنة، مما يزيد من فرص نجاحهم ورضاهم ورضاهم. النمو في هذا السوق التنافسي للغاية.