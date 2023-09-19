Оговорка о трещотке

Оговорка Рэтчета в контексте стартапов и технологической отрасли относится к определенному типу договорных положений, часто встречающихся в списках условий венчурного капитала (ВК). Этот пункт предназначен для защиты интересов инвесторов, гарантируя, что их доля или процент не размывается, если стартап привлечет будущие инвестиции по более низкой оценке. Оговорка Рэтчета, также известная как оговорка о предотвращении разводнения, обеспечивает защиту инвесторов в сценариях, когда оценка компании падает, как правило, из-за события «нисходящего раунда финансирования». По сути, пункт Ratchet позволяет инвесторам сохранить или даже увеличить свою долю владения в компании, несмотря на снижение оценки.

Раунд вниз относится к раунду финансирования, в котором компания привлекает капитал по более низкой предварительной оценке, чем в предыдущем раунде. Это часто происходит, когда стартап не может достичь ожидаемых целей роста или бизнес-среда создает проблемы, такие как снижение рыночного спроса, усиление конкуренции или экономические факторы. В этой ситуации более низкая оценка может быть единственным вариантом, обеспечивающим получение компанией необходимых средств для продолжения своей деятельности. Такие события могут нанести ущерб первоначальным инвестициям инвестора, что приведет к снижению рентабельности инвестиций (ROI) и потенциальной потере влияния внутри компании.

Чтобы защитить свои интересы, институциональные инвесторы, такие как фирмы венчурного капитала и инвесторы-ангелы, могут включить в инвестиционное соглашение оговорку о храповом механизме. Этот пункт предусматривает, что если стартап выпустит новые акции по более низкой цене за акцию, чем в предыдущем раунде, инвесторам будут предоставлены дополнительные акции для сохранения первоначального процента инвестиций. Это дополнительное распределение не требует дополнительных затрат для инвестора, но размывает доли владения основателей стартапа и других акционеров.

Существует два основных типа храповых оговорок: полный храповик и средневзвешенный храповик. Полное положение с храповым механизмом является наиболее простым и удобным для инвесторов вариантом. Это гарантирует, что доля владения инвестора будет скорректирована так, чтобы соответствовать самой низкой цене акций в любом последующем раунде снижения. Например, если инвестор первоначально покупает акции по цене 1,00 доллара за акцию с полной оговоркой о храповом механизме, а компания позже выпускает новые акции по цене 0,50 доллара за акцию, первоначальные акции инвестора будут переоценены до 0,50 доллара за акцию, что фактически удвоит его долю владения.

Средневзвешенный храповик менее серьезен и учитывает количество акций, выпущенных в раунде снижения, и разницу в ценах на акции. Средневзвешенный храповик корректирует долю владения инвестора на основе доли новых выпущенных акций и разницы в цене, что приводит к более справедливому распределению собственности. Этот тип оговорки о храповом механизме чаще используется на практике, поскольку он обеспечивает баланс между защитой инвесторов и размыванием учредителей.

Хотя оговорки Ratchet обеспечивают безопасность инвесторов, они могут иметь негативные последствия для самого стартапа. Чрезмерное размывание собственности учредителей и сотрудников компании может привести к снижению мотивации и потенциальной потере ключевого персонала. Кроме того, наличие «оговорки о храповом механизме» может сигнализировать потенциальным инвесторам о том, что бизнес несет более высокую степень риска и может препятствовать будущей деятельности по сбору средств.

В контексте no-code платформы AppMaster понимание последствий Ratchet Clauses имеет решающее значение для основателей стартапов, которые могут рассмотреть возможность использования платформы для разработки своих приложений. Используя мощный набор инструментов AppMaster для быстрого, эффективного и экономичного создания и развертывания приложений, учредители потенциально могут избежать необходимости в краткосрочном финансировании и связанных с этим последствий храповых оговорок. Более того, способность AppMaster создавать приложения с нуля без технического долга гарантирует, что даже если стартап столкнется с неудачами на траектории своего роста, влияние на его оценку и отношения с инвесторами можно будет свести к минимуму.

Подводя итог, можно сказать, что оговорка Ratchet является важным договорным положением в соглашениях об инвестировании в стартапы, направленным на защиту интересов инвесторов в условиях снижения стоимости компаний и раундов снижения. Хотя эти положения обеспечивают безопасность инвесторам, они могут отрицательно повлиять на стартапы, размывая собственность основателей и сигнализируя о финансовых рисках. Использование мощных платформ разработки, таких как AppMaster, может помочь основателям стартапов снизить эти риски, предоставляя экономически эффективные средства создания и развертывания приложений с минимальным техническим долгом, способствуя более выгодным условиям финансирования и снижению зависимости от Ratchet Clauses.