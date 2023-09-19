在初创企业和科技行业的背景下，棘轮条款是指风险投资 (VC) 条款清单中常见的一种特定类型的合同条款。该条款旨在保护投资者的利益，确保如果初创公司以较低估值筹集未来投资，投资者的股权或百分比不会被稀释。棘轮条款，也称为反稀释条款，在公司估值下降（通常是由于“下一轮”融资事件）的情况下为投资者提供保障。从本质上讲，棘轮条款允许投资者保留甚至增加其在公司的所有权比例，尽管估值有所下降。

下调融资是指公司以低于上一轮融资前估值的方式筹集资金。当初创企业无法实现其预期增长目标或商业环境出现挑战（例如市场需求下降、竞争加剧或经济因素）时，通常会发生这种情况。在这种情况下，较低的估值可能是确保公司获得继续运营所需资金的唯一选择。此类事件可能会损害投资者的初始投资，导致投资回报率 (ROI) 降低，并可能丧失公司内部影响力。

为了维护自身利益，风险投资公司、天使投资人等机构投资者可能会在投资协议中加入棘轮条款。该条款规定，如果初创公司以低于上一轮每股价格发行新股，投资者将获得额外股份以维持其初始投资比例。这种额外的分配不会给投资者带来额外的成本，但会稀释初创公司创始人和其他股东的所有权股份。

棘轮条款主要有两种类型：全棘轮条款和加权平均棘轮条款。完整的棘轮条款是最直接、最有利于投资者的选择。它确保投资者的所有权股份得到调整，以匹配任何后续下一轮融资中的最低股价。例如，如果投资者最初以每股 1.00 美元的价格购买带有完整棘轮条款的股票，而公司后来以每股 0.50 美元的价格发行新股，则投资者的原始股票将重新定价为每股 0.50 美元，基本上使其所有权翻倍。

加权平均棘轮的严厉程度较低，并考虑了下行融资中发行的股票数量和股价差异。加权平均棘轮根据新股发行比例和价格差异调整投资者的持股比例，从而实现更公平的股权分配。这种类型的棘轮条款在实践中更常用，因为它在投资者保护和创始人稀释之间取得了平衡。

虽然棘轮条款为投资者提供了安全保障，但它们也可能对初创公司本身产生负面影响。公司创始人和员工的所有权过度稀释可能会导致关键人员的积极性降低和潜在的流失。此外，棘轮条款的存在可以向潜在投资者发出信号，表明该业务承担较高风险，并可能阻碍未来的筹款活动。

在AppMaster no-code平台的背景下，了解棘轮条款的含义对于可能考虑使用该平台开发应用程序的初创公司创始人至关重要。通过利用AppMaster强大的工具套件来快速、高效且经济地构建和部署应用程序，创始人可以避免首轮融资的需要以及棘轮条款的相关影响。此外， AppMaster能够在没有技术债务的情况下从头开始生成应用程序，这确保了即使初创公司在其增长轨迹中遇到挫折，对其估值和投资者关系的影响也可以降至最低。

综上所述，棘轮条款是初创企业投资协议中的一项重要合同条款，旨在在公司估值下降和折价融资的情况下保护投资者的利益。虽然这些条款为投资者提供了安全保障，但它们可能会稀释创始人的所有权并引发财务风险，从而对初创企业产生不利影响。利用AppMaster等功能强大的开发平台，可以提供一种经济高效的方式来构建和部署应用程序，技术债务最少，从而帮助初创公司创始人降低这些风险，从而获得更优惠的融资条件并减少对棘轮条款的依赖。