Ratchet Maddesi, yeni kurulan şirketler ve teknoloji endüstrisi bağlamında, genellikle risk sermayesi (VC) ön sözleşmelerinde bulunan belirli bir tür sözleşme hükmüne atıfta bulunur. Bu madde, startup'ın gelecekteki yatırımlarını daha düşük bir değerlemeyle artırması durumunda sahiplik hisselerinin veya yüzdelerinin azalmamasını sağlayarak yatırımcıların çıkarlarını korumak için tasarlanmıştır. Seyreltme önleme maddesi olarak da bilinen Cırcır Maddesi, genellikle 'düşük yönlü' bir finansman olayı nedeniyle şirket değerlemesinin düştüğü senaryolarda yatırımcılara bir koruma sağlar. Temelde Ratchet Clause, azalan değerlemeye rağmen yatırımcıların şirketteki sahiplik yüzdelerini korumalarına ve hatta artırmalarına olanak tanıyor.

Aşağı tur, bir şirketin önceki turdan daha düşük bir para öncesi değerlemeyle sermaye artırdığı bir fonlama turunu ifade eder. Bu genellikle bir startup'ın beklenen büyüme hedeflerine ulaşamaması veya iş ortamının azalan pazar talebi, artan rekabet veya ekonomik faktörler gibi zorluklar ortaya çıkarması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, şirketin faaliyetlerini sürdürmek için gerekli fonları almasını sağlamak için daha düşük bir değerleme tek seçenek olabilir. Bu tür olaylar yatırımcının ilk yatırımına zarar verebilir, yatırım getirisinin (ROI) daha düşük olmasına ve şirket içinde potansiyel nüfuz kaybına yol açabilir.

Risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar gibi kurumsal yatırımcılar, çıkarlarını korumak amacıyla yatırım sözleşmesine bir Ratchet Maddesi ekleyebilirler. Bu madde, girişimin hisse başına önceki tura göre daha düşük bir fiyatla yeni hisse ihraç etmesi durumunda, yatırımcılara ilk yatırım yüzdelerini korumak için ek hisse verileceğini öngörüyor. Bu ek tahsis, yatırımcıya hiçbir ekstra maliyet getirmiyor ancak girişimin kurucularının ve diğer hissedarların sahiplik hisselerini sulandırıyor.

İki ana Cırcır Cümlesi türü vardır: tam mandal ve ağırlıklı ortalama mandal. Tam cırcır sağlanması en basit ve yatırımcı dostu seçenektir. Yatırımcının sahiplik payının, sonraki herhangi bir düşüş turunda en düşük hisse fiyatıyla eşleşecek şekilde ayarlanmasını sağlar. Örneğin, bir yatırımcı başlangıçta hisse başına 1,00 ABD dolarından hisse satın alırsa ve şirket daha sonra hisse başına 0,50 ABD dolarından yeni hisseler ihraç ederse, yatırımcının orijinal hisseleri hisse başına 0,50 ABD dolarına yeniden fiyatlandırılacak ve bu da sahiplik hisselerini iki katına çıkaracaktır.

Ağırlıklı ortalama mandal daha az şiddetlidir ve aşağı turda ihraç edilen hisse sayısını ve hisse fiyatlarındaki farkı dikkate alır. Ağırlıklı ortalama mandalı, ihraç edilen yeni hisselerin oranına ve fiyat farkına bağlı olarak yatırımcının sahiplik payını ayarlar ve bu da daha adil bir mülkiyet dağılımıyla sonuçlanır. Yatırımcının korunması ile kurucunun seyreltilmesi arasında bir denge kurduğundan, bu tür mandal hükmü uygulamada daha yaygın olarak kullanılır.

Cırcır Maddeleri yatırımcılara güvenlik sağlarken, girişimin kendisi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Şirketin kurucuları ve çalışanları için mülkiyetin aşırı derecede seyreltilmesi, motivasyonun azalmasına ve kilit personelin potansiyel kaybına yol açabilir. Ayrıca, Ratchet Clause'un varlığı, potansiyel yatırımcılara, işin daha yüksek derecede risk taşıdığı ve gelecekteki fon toplama faaliyetlerini engelleyebileceği sinyalini verebilir.

AppMaster no-code platformu bağlamında, Ratchet Cümlelerinin sonuçlarını anlamak, uygulamalarını geliştirmek için platformu kullanmayı düşünebilecek startup kurucuları için çok önemlidir. Kurucular, uygulamaları hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için AppMaster güçlü araç paketinden yararlanarak, potansiyel olarak aşağı yönlü finansman ihtiyacını ve Ratchet Clause'ların ilgili etkilerini önleyebilir. Üstelik AppMaster hiçbir teknik borç olmadan sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği, bir girişimin büyüme yörüngesinde aksiliklerle karşılaşsa bile, değerleme ve yatırımcı ilişkileri üzerindeki etkinin en aza indirilebilmesini sağlar.

Özetle, Ratchet Maddesi, şirket değerlemelerindeki düşüşler ve düşüşler karşısında yatırımcı çıkarlarını korumayı amaçlayan startup yatırım anlaşmalarında yer alan önemli bir sözleşme hükmüdür. Bu hükümler yatırımcılara güvenlik sağlarken, kurucunun sahipliğini azaltarak ve finansal riskin sinyalini vererek startupları olumsuz etkileyebilir. AppMaster gibi güçlü geliştirme platformlarının kullanılması, minimum teknik borçla uygulama oluşturma ve dağıtma konusunda uygun maliyetli bir araç sağlayarak, daha uygun finansman koşullarına katkıda bulunarak ve Ratchet Clause'larına olan bağımlılığı azaltarak startup kurucularının bu riskleri azaltmasına yardımcı olabilir.