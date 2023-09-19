التكنولوجيا المدمرة

في سياق الشركات الناشئة، تشير التكنولوجيا الثورية إلى أي ابتكار يغير بشكل جذري مشهد السوق الحالي وسلسلة القيمة الصناعية بسبب قدرتها على تقديم منتج أو خدمة أو تجربة فريدة أو متفوقة. تتميز التقنيات الثورية بقدرتها على إزاحة التقنيات القائمة، والتأثير على سلوك المستهلك، وتحويل نماذج الأعمال. ومن خلال خلق إمكانيات جديدة للنمو، فإنها توفر إمكانات رائعة للشركات الناشئة لتشكيل مستقبل مختلف الصناعات.

يمكن أن تظهر التكنولوجيا الثورية في أشكال مختلفة، مثل الأجهزة أو البرامج أو حتى نموذج أعمال جديد يتحدى الطريقة التقليدية للقيام بالأشياء. على سبيل المثال، أحدثت التكنولوجيا الرقمية والإنترنت موجة من الاضطراب في العديد من الصناعات، بما في ذلك وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والتمويل. لقد أثرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بشكل كبير على كيفية استهلاك الأشخاص للمعلومات ومشاركتها، في حين نجح عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون في تغيير مشهد البيع بالتجزئة من خلال تقديم الراحة والسرعة واتساع نطاق عروض المنتجات. غالبًا ما يبشر مفهوم التعطيل بالخير لدى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، حيث يبحثون عادةً عن مشاريع لديها القدرة على توليد عوائد هائلة من خلال تعطيل الصناعات أو الأسواق الكبيرة القائمة.

ووفقا لتقرير معهد ماكينزي العالمي، فإن التأثير الاقتصادي المحتمل للتكنولوجيات الثورية قد يصل إلى 14 تريليون دولار إلى 33 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025، وهو ما يدل على أهميتها الإجمالية بالنسبة للشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء. إن تطوير أو استخدام التقنيات الثورية ينطوي على مخاطر كامنة، ولكنه يقدم أيضًا فرصًا كبيرة للشركات الناشئة لتكتسب بسرعة حصة في السوق، وتثبت نفسها كقادة في الصناعة، وتجذب اهتمام المستثمرين. تساهم عدة عوامل في الإمكانات التدميرية للتكنولوجيا، مثل قدرتها على معالجة الاحتياجات غير الملباة أو المشكلات التي لم يتم حلها، وتقارب اتجاهات السوق، والتغييرات التنظيمية، والتقدم التكنولوجي الذي يتيح نماذج أعمال جديدة.

أحد الأمثلة على التكنولوجيا الثورية في مجال تطوير البرمجيات هو ظهور منصات التطوير no-code ، والتي تمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى معرفة البرمجة التقليدية. تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات، مما يسمح للشركات والأفراد ببناء التطبيقات ونشرها بسرعة دون الاعتماد على فرق تطوير داخلية واسعة النطاق أو مطورين خارجيين. AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، أحد هذه الحلول التي تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة.

يعمل AppMaster على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال واجهته المرئية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات دون كتابة أي تعليمات برمجية فعلية. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المدمجة الشاملة في AppMaster لإنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة مع الحفاظ على التحكم في نشر تطبيقاتهم وتحديثاتها المستقبلية. مع AppMaster ، تصبح عملية التطوير بأكملها أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بأساليب تطوير البرامج التقليدية.

وبعيداً عن الشركات الناشئة، فإن التقنيات الثورية لها آثار بعيدة المدى على مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستهلكين، واللاعبين الحاليين في السوق، والجهات التنظيمية. ويمكنها تسريع وتيرة الابتكار، وخفض حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز تجربة المستهلك بشكل عام. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إزاحة الوظائف وتقادم نماذج الأعمال القائمة، مما يخلق تحديات لشاغلي السوق والعاملين والهيئات التنظيمية عند إدارة المخاطر والتحولات المصاحبة.

مع استمرار ظهور التقنيات الثورية وتشكيل الصناعات المختلفة، من المهم بشكل متزايد أن تظل المشاريع الناشئة والشركات القائمة مرنة، وتستثمر في الابتكار، وتتبنى التغيير. إن النجاح في توقع الاضطرابات التكنولوجية والتكيف معها يوفر ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الحديث. بالنسبة للشركات الناشئة، فإن تحديد الفرص الجديدة التي تقدمها التقنيات الثورية يمكن أن يوفر منصة قوية للنمو والنجاح في المستقبل.

في الختام، تشير التكنولوجيا الثورية في سياق الشركات الناشئة إلى الابتكارات التي لديها القدرة على تغيير ديناميكيات السوق بشكل كبير، وإعادة تعريف سلاسل القيمة الصناعية، وتغيير سلوك المستهلك، وبالتالي توفير الفرص للنمو المتسارع والميزة التنافسية. ومن خلال البقاء على اطلاع بالتقنيات الناشئة، وتكييف نماذج الأعمال، والاستثمار في الابتكار، يمكن للشركات الناشئة أن تضع نفسها في موضع يسمح لها بالاستفادة من الفرص والتحديات التي تطرحها التقنيات الثورية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي سريع التطور.