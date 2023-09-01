نقطة اللمس

في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تشير نقطة الاتصال إلى أي تفاعل أو نقطة اتصال بين المستخدم ومنتج أو خدمة أو نظام طوال فترة مشاركته - بدءًا من اكتشافه الأولي وانتهاءً بخبرته. رحيل نهائي. تعد نقاط الاتصال جانبًا أساسيًا من عملية تصميم تجربة المستخدم لأنها تسمح للمصممين بتحديد اللحظات التي يتفاعل فيها المستخدمون مع منتجهم أو خدمتهم، وتقييم تلك التفاعلات، والتحقق من صحة تجربة المستخدم. من خلال فهم التفاعل والعاطفة التي تحدث في كل نقطة اتصال، يمكن للمصممين تصميم رحلة المستخدم لتحسين الرضا والتحويل والاعتماد والإدراك العام للمنتج أو الخدمة أو النظام.

لقد أصبح مفهوم نقاط الاتصال ذا أهمية متزايدة في عصرنا الرقمي، حيث يتفاعل ملايين المستخدمين مع التطبيقات والأنظمة المختلفة بشكل يومي. وفقًا لدراسة أجرتها Statista، حققت صناعة تطبيقات الهاتف المحمول ما يقرب من 462 مليار دولار أمريكي في عام 2019 – وهو دليل على الانتشار المتزايد للبرمجيات في حياتنا. على هذا النحو، تواجه التطبيقات التي تم تطويرها على منصات مثل AppMaster منافسة هائلة، مما يستلزم التركيز على تجربة المستخدم لضمان النجاح.

من أجل إنشاء نقاط اتصال هادفة وفعالة، يجب على المصممين إجراء بحث لفهم احتياجات المستخدم وتوقعاته، وتحديد نقاط الضعف، واستكشاف مجالات الفرص للتحسين. قد يشمل ذلك إجراء مقابلات مع المستخدمين، ومراقبة سلوكيات الاستخدام، واستخدام البيانات التحليلية، وتوظيف طرق مختلفة لتجربة المستخدم واختبار قابلية الاستخدام. مسلحين بهذه المعرفة، يمكن للمصممين إنشاء نقاط الاتصال وتكرارها بهدف نهائي هو تعزيز تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم.

هناك عدة مراحل يمكن أن تحدث فيها نقاط الاتصال في سياق تطوير التطبيق واستخدامه. وتشمل هذه المراحل:

نقاط اتصال الاكتشاف: تتضمن أي تفاعلات تؤدي إلى اكتشاف المستخدم للتطبيق، بما في ذلك الصفحات المقصودة لموقع الويب وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات وقوائم متجر التطبيقات. نقاط اتصال التقييم: هنا، يفكر المستخدمون فيما إذا كان التطبيق يلبي احتياجاتهم أم لا، غالبًا من خلال تصفح لقطات الشاشة، وقراءة الأوصاف، والنظر في الأسعار، والاستفادة من مراجعات النظراء. نقاط الاتصال الداخلية: تساعد تفاعلات الإعداد المستخدمين الجدد في فهم كيفية استخدام التطبيق وتساعدهم على اكتشاف القيمة في المنتج. قد تتضمن هذه البرامج التعليمية والإرشادات التفصيلية وتلميحات الأدوات والوسائل التعليمية المساعدة الأخرى. نقاط اتصال الاستخدام: تشمل نطاقًا واسعًا من التفاعلات والوظائف التي يواجهها المستخدم أثناء استخدام التطبيق، بما في ذلك التنقل وأنظمة القائمة ونقرات الأزرار وأي عناصر تفاعلية أخرى توفرها واجهة المستخدم. نقاط اتصال الدعم: تهدف تفاعلات الدعم إلى معالجة أي مخاوف أو مشكلات أو أسئلة قد يواجهها المستخدمون أثناء التفاعل مع المنتج. تعمل نقاط الاتصال الجيدة للدعم على طمأنة المستخدمين بأن المساعدة متاحة بسهولة. تشمل الأمثلة صفحات الأسئلة الشائعة وقواعد المعرفة وروبوتات الدردشة وبوابات خدمة العملاء. نقاط الاتصال للاحتفاظ: يدور الغرض من نقاط الاتصال هذه حول الحفاظ على مشاركة المستخدم وتعزيز الولاء. وقد يشمل ذلك الإشعارات الفورية والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وتحديثات الوسائط الاجتماعية وبرامج الولاء التي تذكّر المستخدمين بالقيمة التي يوفرها التطبيق. نقاط اتصال المغادرة: أخيرًا، تحدث هذه الارتباطات عندما يختار المستخدمون إنهاء علاقتهم بالمنتج أو الخدمة. يمكن أن توفر مثل هذه التفاعلات رؤى قيمة حول سبب مغادرة المستخدمين وتوفر فرصًا محتملة لإعادة المشاركة. تتضمن نقاط اتصال المغادرة عمليات الإلغاء وروابط إلغاء الاشتراك واستطلاعات الخروج.

توفر منصة AppMaster no-code مجموعة شاملة من الأدوات والموارد التي تمكن المصممين من إنشاء تطبيقات بديهية تتمحور حول المستخدم من خلال تسهيل إنشاء نقاط الاتصال وتحسينها في جميع المراحل. من خلال الاستفادة من الميزات المضمنة في النظام الأساسي، مثل مصمم نموذج البيانات المرئية، ومصمم عمليات الأعمال، وأدوات drag-and-drop لواجهة المستخدم، وخيارات الإنشاء الشاملة، يمكن لمطوري التطبيقات تحديد نقاط الاتصال وتحسينها بكفاءة لتحسين تجربة المستخدم.

من خلال فهم أهمية نقاط الاتصال، والاستثمار في البحث، والاستفادة من منصة تطوير قوية وفعالة مثل AppMaster ، يمكن للمصممين صياغة تجارب المستخدم التي تعزز المشاركة والاحتفاظ والرضا العام، مع تقليل الحاجة إلى الديون الفنية خلال صيانة البرامج على المدى الطويل والتكرار.