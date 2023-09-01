الصفحة المقصودة، في تجربة المستخدم (UX) وسياق التصميم، هي صفحة ويب مستقلة تم تصميمها خصيصًا للحصول على إجراء معين أو مجموعة من الإجراءات من المستخدم. وعادةً ما يكون متميزًا عن الصفحات الأخرى في موقع الويب أو تطبيق الويب. كونها الصفحة الأولى التي يتفاعل معها المستخدم، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الشركات والمؤسسات ومنتجات البرمجيات من خلال تأثيرها على مشاركة المستخدم ورضاه وتحويلاته وتجربة المستخدم الشاملة. يختلف غرض وأهداف الصفحة المقصودة عمومًا اعتمادًا على مصدر الزيارات والنتيجة المرجوة والجمهور المستهدف.

على سبيل المثال، يمكن استخدام الصفحة المقصودة لتوليد العملاء المحتملين، أو تحسين التحويل، أو إعداد المستخدم، أو ترويج المنتج أو الخدمة، أو تحسين مسارات المبيعات، أو كنقطة دخول إلى تطبيق ويب متعدد الصفحات. AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تسخر قوة الصفحات المقصودة لتزويد المستخدمين بتجربة غنية وجذابة تساعدهم على البدء بسرعة والتنقل عبر الميزات المقدمة بسهولة.

وقد لوحظ في الدراسات الحديثة أن 55% من الزوار يقضون أقل من 15 ثانية على موقع الويب، مما يؤدي إلى أهمية جذب انتباه المستخدم من خلال التصميم والمحتوى الفعال خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة. ولتحقيق ذلك، يركز متخصصو تجربة المستخدم والتصميم على عدة عوامل رئيسية لإنشاء صفحات مقصودة فعالة للغاية، بما في ذلك العناوين المؤثرة، والنص الواضح والمقنع، والعناصر المرئية القوية، والعبارات الواضحة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTAs)، والتنقل البسيط والفعال، وأوقات التحميل المُحسّنة. لكل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك، يلعب اختبار A/B (المنفصل) والتحسين المستمر لتجربة المستخدم دورًا حيويًا في تحسين الصفحات المقصودة. يتضمن اختبار A/B مقارنة شكلين أو أكثر من الصفحة المقصودة لتحديد أي منها يحقق أداءً أفضل في تحفيز إجراءات المستخدم أو التحويلات. من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتحسينات المتكررة بناءً على تعليقات المستخدمين، يمكن لمحترفي تجربة المستخدم والتصميم زيادة معدل التحويل للصفحات المقصودة بشكل كبير.

نظرًا لحقيقة أن 95% من المستخدمين يعتبرون مظهر موقع الويب وسهولة استخدامه هو العامل الأساسي في ثقتهم، لا يمكن التقليل من دور تجربة المستخدم والتصميم في إنشاء الصفحات المقصودة. يعد البحث المناسب عن المستخدم واختبار قابلية الاستخدام والتصميم التعاطفي أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية الوصول إلى الصفحة المقصودة وشمولها وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين عبر منصات وأجهزة ومواقع جغرافية وخلفيات ثقافية مختلفة.

من الأمثلة البارزة على التصميم الناجح للصفحة المقصودة في منصة AppMaster واجهتها البديهية التي تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال والتطبيقات الخلفية بشكل مرئي بسهولة. تستخدم المنصة مبادئ تجربة المستخدم والتصميم الفعالة لتوفير تجربة جذابة ومبسطة، مما يتيح حتى للمستخدمين غير الخبراء تطوير ونشر حلول برمجية معقدة وقابلة للتطوير في جزء صغير من الوقت مقارنة بأساليب التطوير التقليدية.

باختصار، تعد الصفحة المقصودة عنصرًا حاسمًا في أي موقع ويب أو تطبيق ويب، وهو مصمم خصيصًا لتحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف من خلال توجيه المستخدمين من خلال تجربة مصممة بعناية وجذابة وموجهة نحو السياق. مع استمرار تطور المنتجات والخدمات الرقمية، سيكون متخصصو تجربة المستخدم والتصميم في طليعة إنشاء صفحات مقصودة مبتكرة وفعالة تساعد الشركات والمؤسسات ومنصات البرامج مثل AppMaster على تحقيق النجاح وتحقيق أقصى قدر من رضا المستخدم.