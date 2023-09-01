Affinity Diagramming عبارة عن تقنية منظمة وتعاونية تستخدم في تجربة المستخدم (UX) ومجالات التصميم لتحديد الأنماط والاتصالات بين مجموعات كبيرة من البيانات التي تبدو غير متصلة. من خلال تنظيم بيانات البحث النوعية، مثل تعليقات المستخدمين، وملاحظات اختبار قابلية الاستخدام، ونصوص المقابلات، في مجموعات أو موضوعات ذات صلة، يمكن لفرق تجربة المستخدم والتصميم فهم معلومات المستخدم وتحليلها بشكل أفضل. وفي نهاية المطاف، تمكن هذه العملية الفرق من تحديد فرص التحسين، أو نقاط الضعف المحتملة، أو الميزات الضرورية بناءً على رؤى المستخدم.

تعتبر هذه التقنية فعالة بشكل خاص في سياق المشاريع المعقدة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة، أو البيانات الشاملة، أو الفرق متعددة التخصصات. من خلال تسهيل التعاون المنظم، يضمن Affinity Diagramming أن جميع أعضاء الفريق يمكنهم المساهمة في العملية والتعبير عن أفكارهم، وتعزيز الملكية الجماعية للمشروع ونتائجه.

لقد استفادت العديد من المنظمات، وخاصة في صناعة التكنولوجيا، من استخدام مخطط التقارب. على وجه الخصوص، في منصة AppMaster no-code ، تم استخدام Affinity Diagramming لفهم احتياجات المستخدم ومتطلباته فيما يتعلق بتطوير التطبيقات. وقد مكنت هذه التقنية النظام الأساسي من توفير بيئة تطوير متكاملة قوية ومتكاملة (IDE) تمكن عملائها من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسهولة وسرعة وقابلية للتوسع.

يتضمن مخطط التقارب عمومًا عملية من خمس خطوات:

جمع البيانات: تتطلب هذه المرحلة الأولية جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل مقابلات المستخدمين وجلسات اختبار قابلية الاستخدام والاستطلاعات وتعليقات العملاء. يجب أن تكون هذه البيانات أولية وغير منظمة وتركز على التفاصيل. إعداد البيانات: بعد ذلك، يتم تقسيم البيانات المجمعة إلى أجزاء فردية، مع تسجيل كل قطعة على مذكرة لاصقة منفصلة أو وسيلة مماثلة. يتيح ذلك معالجة البيانات وإعادة ترتيبها وتوصيلها بسهولة أثناء عملية الرسم التخطيطي. تجميع البيانات: في هذه المرحلة، يعمل أعضاء الفريق بشكل تعاوني لتحديد المواضيع أو الأنماط المشتركة بين أجزاء البيانات الفردية وتجميع هذه الأجزاء فعليًا معًا على سطح مستو، مثل جدار أو طاولة كبيرة. قد تتطور المجموعات وتتغير مع ظهور أنماط وعلاقات جديدة طوال العملية. تسمية المجموعات: بمجرد تشكيل المجموعات، يجب تعيين اسم وصفي لكل مجموعة يجسد جوهر الموضوع الأساسي الخاص بها. تعمل هذه الأسماء كملخص موجز لمحتوى المجموعة وتعمل كنقطة مرجعية للمناقشات المستقبلية وصنع القرار. تحليل الرؤى والتصرف بناءً عليها: أخيرًا، تتم مراجعة مخطط التقارب المكتمل، ويتم استخراج الرؤى الرئيسية لإبلاغ قرارات التصميم، أو تحديد أولويات الميزات، أو توجيه التعديلات على نطاق المشروع أو أهدافه.

على سبيل المثال، في مشروع يهدف إلى تحسين تجربة تأهيل العملاء لمنصة AppMaster ، قد تتضمن جلسة Affinity Diagramming مجموعات البيانات التالية:

تعليقات المستخدمين على التنقل في موقع الويب وعملية الاشتراك

ملاحظات من اختبار قابلية الاستخدام على عناصر واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق

مقابلات مع العملاء بخصوص تجاربهم الأولية مع المنصة

استنادًا إلى الرؤى المستمدة من مخطط التقارب، قد يقرر فريق AppMaster تبسيط عملية الإعداد من خلال تبسيط سير عمل التسجيل، وتقديم برامج تعليمية تفاعلية، وتوفير موارد دعم محسنة للمستخدمين الجدد.

في الختام، يعد Affinity Diagramming طريقة قيمة لتنظيم وتحليل مجموعات كبيرة وغير منظمة من البيانات في تجربة المستخدم وسياق التصميم. من خلال تعزيز التعاون وتعزيز التفاهم المشترك داخل فرق متعددة الوظائف، تساعد هذه التقنية في تحديد أنماط المستخدم وتفضيلاته ومشاكله، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصميم مستنيرة ومرتكزة على المستخدم. لقد أثبت Affinity Diagramming، وهو مفيد بشكل خاص في المشاريع المعقدة، أنه أحد الأصول القيمة لمنصة AppMaster no-code ، مما يمكّن المؤسسة من تقديم حلول عالية الجودة تركز على المستخدم باستمرار لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.