في تجربة المستخدم (UX) وسياق التصميم، تعد "التكلفة" مفهومًا أساسيًا يشير إلى خصائص أو خصائص كائن أو نظام أو واجهة تجعل من الواضح للمستخدم كيف يجب أن يتفاعل معه. يمكن تعريف القدرة على التحمل بأنها إشارة محسوسة أو إشارة مرئية تشير إلى إجراء محتمل، والذي، عند تنفيذه، يحقق النتيجة المرجوة. في سياق تصميم البرمجيات، تلعب الإمكانيات دورًا حاسمًا في ضمان قدرة المستخدمين على فهم كيفية استخدام المنتجات الرقمية بسرعة وبشكل حدسي، وبالتالي تعزيز سهولة الاستخدام ورضا المستخدم بشكل عام.

تم تقديم مفهوم الإمكانات لأول مرة على يد عالم النفس جيمس جي جيبسون في سياق علم النفس البيئي، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد مفهوم الإمكانيات وتوسيع نطاقه في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) وتصميم تجربة المستخدم. قام دون نورمان، وهو شخصية بارزة في مجالات HCI وUX، بتطوير فكرة الإمكانيات للتأكيد على أنها موجودة في العلاقة بين الكائن والمستخدم، بدلاً من كونها خاصية متأصلة للكائن نفسه. وبعبارة أخرى، لا يتم تحديد القدرة على تحمل التكاليف فقط من خلال الخصائص الفيزيائية للكائن ولكن أيضًا من خلال النموذج المعرفي للمستخدم وتجاربه السابقة وسياقه الثقافي.

يسعى مصممو ومطورو البرامج جاهدين لإنشاء منتجات رقمية تقدم إمكانيات واضحة وبديهية، مما يسمح للمستخدمين بفهم إمكانيات التفاعل بسهولة دون الاعتماد على تعليمات صريحة أو التجربة والخطأ. أظهرت الأبحاث أن التصميم الفعال للتكلفة يمكن أن يحسن بشكل كبير مشاركة المستخدم ورضاه والاحتفاظ به. في دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting عام 2019 نيابة عن AppMaster ، تبين أن التطبيقات ذات التصميم القوي ذو التكلفة المعقولة شهدت زيادة بنسبة 45% في تفاعل المستخدم وانخفاضًا بنسبة 32% في معدل التوقف عن العمل مقارنة بالتطبيقات ذات التصميم الأضعف ذو التكلفة المنخفضة.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يتم تنفيذ الإمكانيات من خلال العديد من الإشارات المرئية وعناصر التصميم التفاعلية التي توجه المستخدمين في إنشاء تطبيقات ويب وجوال وتطبيقات خلفية قوية بسهولة. على سبيل المثال، تعمل واجهة drag-and-drop الخاصة بالمنصة على تعزيز الإمكانات المرئية، مما يجعل من الواضح أنه يمكن للمستخدمين النقر على الكائنات والاحتفاظ بها وتحريكها لترتيب المكونات وإنشاء واجهة المستخدم المطلوبة (UI).

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم AppMaster الدلالات، وهي إشارات مرئية أو سمعية توضح كيفية استخدام مكون تفاعلي معين. على سبيل المثال، الزر الذي يظهر مضغوطًا عند النقر عليه يعمل بمثابة مؤشر لعنصر قابل للنقر. وفي الوقت نفسه، يعمل تلميح الأدوات الذي يعرض وصفًا موجزًا ​​لوظيفة عنصر تصميم معين كشكل آخر من أشكال الدلالة، مما يوفر للمستخدمين إرشادات في الوقت الفعلي أثناء تنقلهم في النظام الأساسي.

يتطلب تصميم التكلفة الفعالة أيضًا من المصممين أن يأخذوا في الاعتبار القدرات الإدراكية والمعرفية المختلفة لقاعدة مستخدميهم. تلعب ممارسات التصميم الشاملة، مثل توفير إشارات مرئية للمستخدمين المصابين بعمى الألوان أو تنفيذ الميزات التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي المهارات الحركية المحدودة، دورًا حاسمًا في ضمان تلبية المنتجات الرقمية لمجموعة متنوعة من المستخدمين. تلتزم AppMaster بتعزيز التصميم الشامل من خلال توفير خيارات للمصممين لإنشاء تطبيقات متوافقة مع إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1، مما يضمن أن المستخدمين من جميع القدرات يمكنهم الاستمتاع بتجربة سلسة ويمكن الوصول إليها.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم تصميم الإمكانيات المتوفرة في تطبيقات AppMaster وفقًا لأنماط واتفاقيات التصميم المعمول بها. ويساعد هذا الالتزام بأفضل الممارسات ومبادئ تصميم واجهة المستخدم المتسقة على زيادة تعزيز سهولة الاستخدام من خلال السماح للمستخدمين بالانتقال بسلاسة من تطبيق إلى آخر، مع الحد الأدنى من منحنى التعلم أو الحمل المعرفي.

باختصار، تعد القدرة على تحمل التكاليف مفهومًا بالغ الأهمية في تجربة المستخدم والتصميم، حيث تشير إلى خصائص أو خصائص كائن أو واجهة تنقل إمكانية التفاعل مع المستخدم. من خلال النظر في العلاقة بين المستخدمين والمنتجات الرقمية التي يتفاعلون معها، يمكن للمصممين إنشاء إمكانيات فعالة تعزز سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول ورضا المستخدم بشكل عام. تمثل منصة AppMaster no-code مبادئ التصميم هذه، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم التنقل بسهولة واستخدام النظام الأساسي لإنشاء تطبيقات قوية وبديهية ويمكن الوصول إليها لمختلف الجماهير.