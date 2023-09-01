الاثنوغرافيا

في مجال تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تلعب الإثنوغرافيا دورًا مهمًا، حيث تتضمن دراسة المستخدمين وسلوكياتهم للحصول على رؤى قيمة تساهم في إنشاء تطبيقات تتمحور حول المستخدم. الإثنوغرافيا هي طريقة بحث نوعية نشأت من مجال الأنثروبولوجيا، حيث ينغمس الباحثون في بيئة ثقافة أو مجتمع لفهم ممارساتهم وقيمهم وتفاعلاتهم مع الآخرين. في سياق تجربة المستخدم والتصميم، تسمح الإثنوغرافيا للمصممين والمطورين بتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتجات الرقمية وإرشاد تطوير التطبيق الذي يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

باعتبارها منصة رائدة no-code ، تطبق AppMaster المبادئ الإثنوغرافية في عملية التطوير الخاصة بها لضمان أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصتها قابلة للاستخدام بدرجة كبيرة وتخدم الشركات والمستخدمين النهائيين بشكل فعال. من خلال دمج البحث الإثنوغرافي مع الأدوات والتقنيات القوية التي تقدمها AppMaster ، يمكن لمطوري التطبيقات الوصول إلى حل شامل وفعال لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول.

تتبع الدراسات الإثنوغرافية في تجربة المستخدم والتصميم عادةً منهجًا منظمًا لجمع بيانات المستخدم وتحليلها واستخلاص الأفكار حول سلوك المستخدم وتوقعاته. يتضمن هذا النهج ملاحظة المشاركين والمقابلات والاستبيانات وتحليل القطع الأثرية. في ملاحظة المشاركين، ينغمس الباحثون في بيئة المستخدمين، ويلاحظون تفاعلاتهم مع المنتج، ويسجلون تجاربهم وردود أفعالهم. تساعد المقابلات والاستبيانات في جمع التجارب الشخصية للمستخدمين وتفضيلاتهم والتحديات التي يواجهونها أثناء استخدام التطبيق. يسمح تحليل القطع الأثرية للباحثين بدراسة أي وثائق أو سجلات أو سجلات أخرى تتعلق بالمستخدمين وتفاعلاتهم مع المنتج.

يضمن تطبيق الإثنوغرافيا في عملية تجربة المستخدم والتصميم أن يتم تصميم التطبيقات وتطويرها بناءً على سياق العالم الحقيقي للمستخدمين. ومن خلال فهم تفضيلاتهم وعاداتهم وأساليب عملهم، يمكن تطوير تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية. علاوة على ذلك، فإن دمج تعليقات المستخدمين والرؤى المستمدة من البحث الإثنوغرافي يمكن أن يؤدي إلى تحسين سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول ورضا المستخدم بشكل عام، وبالتالي تحقيق الأهداف الأساسية لتجربة المستخدم والتصميم.

على سبيل المثال، لنأخذ بعين الاعتبار تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي تستخدمه حاليًا مؤسسة مالية كبيرة. من خلال إجراء دراسة إثنوغرافية، يمكن لمصممي التطبيق ملاحظة كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق، وما هي الميزات التي يستخدمونها بشكل متكرر، وما هي الصعوبات التي يواجهونها أثناء العملية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكشف الدراسة عن كيفية إدراك المستخدمين لأمان التطبيق وخصوصيته، وما إذا كانوا يثقون في التطبيق لإتمام معاملاتهم المالية، وكيفية أداء التطبيق مقارنة بمنافسيه. ستمكن هذه المعلومات فريق التصميم من تطوير نسخة محسنة من التطبيق مع تجربة مستخدم محسنة، ومعالجة نقاط الضعف لدى المستخدمين وتحسين أدائه العام.

AppMaster ، كونها منصة قوية ومبتكرة no-code ، تدرك قيمة الإثنوغرافيا في تجربة المستخدم والتصميم. توفر المنصة مجموعة واسعة من الإمكانات، مثل إنشاء نموذج البيانات المرئية، وتصميم منطق الأعمال، endpoints REST API وWSS، وواجهة مستخدم drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. علاوة على ذلك، من خلال نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقاتهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

علاوة على ذلك، فإن التزام AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر، مع كل تغيير في المخططات، يضمن التخلص من الديون التقنية والتكامل السلس للرؤى المستمدة من البحوث الإثنوغرافية. باعتبارها بيئة تطوير شاملة ومتكاملة (IDE)، تم تصميم AppMaster ليس فقط لتسريع عملية تطوير التطبيقات ولكن أيضًا لتقديم قيمة أعمال ملموسة من خلال دمج جوهر التصميم الذي يركز على المستخدم ومبادئ الإثنوغرافيا.

في الختام، تعتبر الإثنوغرافيا طريقة بحث أساسية في مجال تجربة المستخدم والتصميم. من خلال دمج المبادئ والرؤى الإثنوغرافية في عملية التطوير، يمكن لـ AppMaster والمنصات المماثلة تطوير تطبيقات تتمحور حول المستخدم والتي تلبي احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم. وهذا بدوره يساهم في تحسين رضا المستخدمين واعتماد المنتج والأداء العام للأعمال.