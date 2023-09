No contexto da Experiência do Usuário (UX) e Design, um ponto de contato refere-se a qualquer interação ou ponto de contato entre um usuário e um produto, serviço ou sistema ao longo de todo o seu envolvimento – começando com sua descoberta inicial e terminando com sua eventual partida. Os pontos de contato são um aspecto essencial do processo de design da experiência do usuário, pois permitem que os designers identifiquem momentos em que os usuários se envolvem com seu produto ou serviço, avaliem essas interações e validem a experiência do usuário. Ao compreender a interação e a emoção que ocorrem em cada ponto de contato, os designers podem adaptar a jornada do usuário para otimizar a satisfação, a conversão, a adoção e a percepção geral do produto, serviço ou sistema.

O conceito de pontos de contato tornou-se cada vez mais importante na nossa era digital, com milhões de usuários interagindo diariamente com vários aplicativos e sistemas. De acordo com um estudo da Statista, a indústria de aplicações móveis gerou aproximadamente 462 mil milhões de dólares americanos em 2019 – uma prova da crescente prevalência do software nas nossas vidas. Como tal, os aplicativos desenvolvidos em plataformas como AppMaster enfrentam uma concorrência imensa, necessitando de foco na experiência do usuário para garantir o sucesso.

Para criar pontos de contato significativos e eficazes, os designers devem realizar pesquisas para compreender as necessidades e expectativas dos usuários, identificar pontos problemáticos e explorar áreas de oportunidade de melhoria. Isso pode incluir a realização de entrevistas com usuários, observação de comportamentos de uso, utilização de dados analíticos e emprego de vários métodos de UX e testes de usabilidade. Armados com esse conhecimento, os designers podem criar e iterar pontos de contato com o objetivo final de aprimorar a experiência do usuário e atender às necessidades e expectativas dos usuários.

Existem vários estágios nos quais os pontos de contato podem ocorrer no contexto de desenvolvimento e uso de aplicativos. Essas etapas incluem:

Pontos de contato de descoberta: envolvem quaisquer interações que levam o usuário a descobrir o aplicativo, incluindo páginas iniciais de sites, campanhas de marketing por e-mail, anúncios e listagens de lojas de aplicativos. Pontos de contato de avaliação: aqui, os usuários consideram se o aplicativo atende ou não às suas necessidades, geralmente navegando em capturas de tela, lendo descrições, considerando preços e aproveitando avaliações de pares. Pontos de contato de integração: as interações de integração ajudam os novos usuários a entender como usar o aplicativo e os ajudam a descobrir valor no produto. Isso pode envolver tutoriais, orientações, dicas de ferramentas e outros auxílios instrucionais. Pontos de contato de uso: abrangem a ampla gama de interações e funcionalidades que um usuário encontra ao usar o aplicativo, incluindo navegação, sistemas de menu, cliques em botões e quaisquer outros elementos interativos fornecidos pela UI. Pontos de contato de suporte: as interações de suporte visam abordar quaisquer preocupações, problemas ou dúvidas que os usuários possam encontrar ao interagir com o produto. Bons pontos de contato de suporte garantem aos usuários que a assistência está prontamente disponível. Os exemplos incluem páginas de perguntas frequentes, bases de conhecimento, chatbots e portais de atendimento ao cliente. Pontos de contato de retenção: o objetivo desses pontos de contato gira em torno de manter o envolvimento do usuário e promover a fidelidade. Isso pode incluir notificações push, boletins informativos por e-mail, atualizações de mídia social e programas de fidelidade que lembram aos usuários o valor fornecido pelo aplicativo. Pontos de contato de partida: finalmente, esses compromissos ocorrem quando os usuários optam por encerrar seu relacionamento com o produto ou serviço. Essas interações podem fornecer informações valiosas sobre o motivo pelo qual os usuários estão saindo e oferecer oportunidades potenciais de reengajamento. Os pontos de contato de partida incluem processos de cancelamento, links de cancelamento de assinatura e pesquisas de saída.

A plataforma no-code AppMaster fornece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos que capacitam os designers a criar aplicativos intuitivos e centrados no usuário, facilitando a criação e o refinamento de pontos de contato em todos os estágios. Através da utilização dos recursos integrados da plataforma, como designer de modelo de dados visuais, designer de processos de negócios, ferramentas drag-and-drop da interface do usuário e amplas opções de geração, os desenvolvedores de aplicativos podem identificar e otimizar com eficiência os pontos de contato para melhorar a experiência do usuário.

Ao compreender a importância dos pontos de contato, investir em pesquisa e aproveitar uma plataforma de desenvolvimento robusta e eficiente como o AppMaster, os designers podem criar experiências de usuário que impulsionam o envolvimento, a retenção e a satisfação geral, ao mesmo tempo que minimizam a necessidade de dívida técnica durante a manutenção de software a longo prazo. e iteração.