Dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et du design, un point de contact fait référence à toute interaction ou point de contact entre un utilisateur et un produit, un service ou un système tout au long de son engagement - depuis sa découverte initiale jusqu'à son engagement. départ éventuel. Les points de contact constituent un aspect essentiel du processus de conception de l'expérience utilisateur, car ils permettent aux concepteurs d'identifier les moments où les utilisateurs interagissent avec leur produit ou service, d'évaluer ces interactions et de valider l'expérience utilisateur. En comprenant l'interaction et l'émotion qui se produisent à chaque point de contact, les concepteurs peuvent adapter le parcours utilisateur pour optimiser la satisfaction, la conversion, l'adoption et la perception globale du produit, du service ou du système.

Le concept de points de contact est devenu de plus en plus important à l'ère numérique, avec des millions d'utilisateurs interagissant quotidiennement avec diverses applications et systèmes. Selon une étude de Statista, l’industrie des applications mobiles a généré environ 462 milliards de dollars américains en 2019 – ce qui témoigne de la prédominance croissante des logiciels dans nos vies. En tant que telles, les applications développées sur des plateformes comme AppMaster sont confrontées à une immense concurrence, ce qui nécessite de se concentrer sur l'expérience utilisateur pour garantir leur succès.

Afin de créer des points de contact significatifs et efficaces, les concepteurs doivent entreprendre des recherches pour comprendre les besoins et les attentes des utilisateurs, identifier les points faibles et explorer les domaines d'opportunité d'amélioration. Cela peut inclure la réalisation d'entretiens avec les utilisateurs, l'observation des comportements d'utilisation, l'utilisation de données analytiques et l'utilisation de diverses méthodes de test UX et d'utilisabilité. Forts de ces connaissances, les concepteurs peuvent créer et itérer sur des points de contact dans le but final d'améliorer l'expérience utilisateur et de répondre à leurs besoins et attentes.

Il existe plusieurs étapes au cours desquelles des points de contact peuvent survenir dans le contexte du développement et de l'utilisation d'applications. Ces étapes comprennent :

Points de contact de découverte : ils impliquent toutes les interactions qui amènent l'utilisateur à découvrir l'application, y compris les pages de destination du site Web, les campagnes de marketing par e-mail, les publicités et les listes de magasins d'applications. Points de contact d'évaluation : ici, les utilisateurs déterminent si l'application répond ou non à leurs besoins, souvent en parcourant des captures d'écran, en lisant des descriptions, en considérant les prix et en tirant parti des évaluations par les pairs. Points de contact d'intégration : les interactions d'intégration aident les nouveaux utilisateurs à comprendre comment utiliser l'application et les aident à découvrir la valeur du produit. Il peut s'agir de didacticiels, de procédures pas à pas, d'info-bulles et d'autres aides pédagogiques. Points de contact d'utilisation : ils englobent le large éventail d'interactions et de fonctionnalités qu'un utilisateur rencontre lors de l'utilisation de l'application, y compris la navigation, les systèmes de menus, les clics sur les boutons et tout autre élément interactif fourni par l'interface utilisateur. Points de contact d'assistance : les interactions d'assistance visent à répondre à toutes les préoccupations, problèmes ou questions que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de leur interaction avec le produit. De bons points de contact d'assistance rassurent les utilisateurs sur le fait que l'assistance est facilement disponible. Les exemples incluent les pages FAQ, les bases de connaissances, les chatbots et les portails de service client. Points de contact de rétention : l'objectif de ces points de contact tourne autour du maintien de l'engagement des utilisateurs et de la fidélisation. Ceux-ci peuvent inclure des notifications push, des newsletters par courrier électronique, des mises à jour sur les réseaux sociaux et des programmes de fidélité qui rappellent aux utilisateurs la valeur fournie par l'application. Points de contact de départ : enfin, ces engagements se produisent lorsque les utilisateurs choisissent de mettre fin à leur relation avec le produit ou le service. De telles interactions peuvent fournir des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les utilisateurs partent et offrir des opportunités potentielles de réengagement. Les points de contact de départ incluent les processus d'annulation, les liens de désabonnement et les enquêtes de sortie.

La plateforme no-code AppMaster fournit un ensemble complet d'outils et de ressources qui permettent aux concepteurs de créer des applications intuitives et centrées sur l'utilisateur en facilitant la création et l'affinement des points de contact à toutes les étapes. Grâce à l'utilisation des fonctionnalités intégrées de la plateforme, telles que le concepteur de modèles de données visuels, le concepteur de processus métier, les outils drag-and-drop de l'interface utilisateur et les options de génération étendues, les développeurs d'applications peuvent identifier et optimiser efficacement les points de contact pour améliorer l'expérience utilisateur.

En comprenant l'importance des points de contact, en investissant dans la recherche et en tirant parti d'une plateforme de développement robuste et efficace comme AppMaster, les concepteurs peuvent créer des expériences utilisateur qui favorisent l'engagement, la rétention et la satisfaction globale, tout en minimisant le besoin de dette technique tout au long de la maintenance logicielle à long terme. et itération.