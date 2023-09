Nel contesto della User Experience (UX) e del Design, un touchpoint si riferisce a qualsiasi interazione o punto di contatto tra un utente e un prodotto, servizio o sistema durante l'intero corso del loro coinvolgimento, a partire dalla loro scoperta iniziale e finendo con il loro coinvolgimento. eventuale partenza. I punti di contatto sono un aspetto essenziale del processo di progettazione dell'esperienza utente in quanto consentono ai progettisti di identificare i momenti in cui gli utenti interagiscono con il loro prodotto o servizio, valutare tali interazioni e convalidare l'esperienza dell'utente. Comprendendo l'interazione e l'emozione che si verificano in ciascun punto di contatto, i progettisti possono personalizzare il percorso dell'utente per ottimizzare la soddisfazione, la conversione, l'adozione e la percezione complessiva del prodotto, servizio o sistema.

Il concetto di touchpoint è diventato sempre più importante nella nostra era digitale, con milioni di utenti che interagiscono quotidianamente con varie applicazioni e sistemi. Secondo uno studio di Statista, nel 2019 il settore delle app mobili ha generato circa 462 miliardi di dollari, a testimonianza della crescente prevalenza del software nelle nostre vite. Pertanto, le applicazioni sviluppate su piattaforme come AppMaster si trovano ad affrontare un'enorme concorrenza, che richiede un focus sull'esperienza dell'utente per garantire il successo.

Per creare punti di contatto significativi ed efficaci, i progettisti devono intraprendere ricerche per comprendere le esigenze e le aspettative degli utenti, identificare i punti critici ed esplorare aree di opportunità di miglioramento. Ciò può includere la conduzione di interviste agli utenti, l'osservazione dei comportamenti di utilizzo, l'utilizzo di dati analitici e l'impiego di vari metodi di test UX e usabilità. Grazie a questa conoscenza, i progettisti possono creare e ripetere i punti di contatto con l'obiettivo finale di migliorare l'esperienza dell'utente e soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti.

Esistono diverse fasi in cui possono verificarsi punti di contatto nel contesto dello sviluppo e dell'utilizzo dell'applicazione. Tali fasi includono:

Touchpoint di scoperta: coinvolgono qualsiasi interazione che porta l'utente a scoprire l'applicazione, comprese le pagine di destinazione del sito Web, le campagne di email marketing, gli annunci pubblicitari e gli elenchi degli app store. Touchpoint di valutazione: qui gli utenti valutano se l'applicazione soddisfa o meno le loro esigenze, spesso sfogliando screenshot, leggendo descrizioni, considerando i prezzi e sfruttando le revisioni tra pari. Touchpoint di onboarding: le interazioni di onboarding aiutano i nuovi utenti a comprendere come utilizzare l'applicazione e li aiutano a scoprire il valore del prodotto. Questi possono includere tutorial, procedure dettagliate, descrizioni comandi e altri supporti didattici. Touchpoint di utilizzo: comprendono l'ampia gamma di interazioni e funzionalità che un utente incontra durante l'utilizzo dell'applicazione, inclusa la navigazione, i sistemi di menu, i clic sui pulsanti e qualsiasi altro elemento interattivo fornito dall'interfaccia utente. Punti di contatto del supporto: le interazioni del supporto mirano a risolvere eventuali dubbi, problemi o domande che gli utenti potrebbero incontrare durante l'interazione con il prodotto. Buoni punti di contatto di supporto rassicurano gli utenti che l'assistenza è prontamente disponibile. Gli esempi includono pagine FAQ, basi di conoscenza, chatbot e portali di assistenza clienti. Punti di contatto di fidelizzazione: lo scopo di questi punti di contatto ruota attorno al mantenimento del coinvolgimento degli utenti e alla promozione della fidelizzazione. Questi possono includere notifiche push, newsletter via email, aggiornamenti sui social media e programmi fedeltà che ricordano agli utenti il ​​valore fornito dall'applicazione. Punti di contatto di partenza: infine, questi impegni si verificano quando gli utenti scelgono di terminare la loro relazione con il prodotto o servizio. Tali interazioni possono fornire informazioni preziose sul motivo per cui gli utenti se ne vanno e offrire potenziali opportunità di reimpegno. I punti di contatto di partenza includono processi di cancellazione, link di annullamento dell'iscrizione e sondaggi di uscita.

La piattaforma no-code AppMaster fornisce un set completo di strumenti e risorse che consentono ai progettisti di creare applicazioni intuitive e incentrate sull'utente facilitando la creazione e il perfezionamento dei punti di contatto in tutte le fasi. Attraverso l'utilizzo delle funzionalità integrate della piattaforma, come la progettazione del modello di dati visivi, la progettazione dei processi aziendali, gli strumenti drag-and-drop dell'interfaccia utente e ampie opzioni di generazione, gli sviluppatori di applicazioni possono identificare e ottimizzare in modo efficiente i punti di contatto per migliorare l'esperienza dell'utente.

Comprendendo l'importanza dei punti di contatto, investendo nella ricerca e sfruttando una piattaforma di sviluppo solida ed efficiente come AppMaster, i progettisti possono creare esperienze utente che favoriscono il coinvolgimento, la fidelizzazione e la soddisfazione complessiva, riducendo al minimo la necessità di debito tecnico durante la manutenzione del software a lungo termine. e iterazione.