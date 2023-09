Aanraakpunt

In de context van User Experience (UX) en Design verwijst een touchpoint naar elke interactie of contactpunt tussen een gebruiker en een product, dienst of systeem gedurende het gehele verloop van hun betrokkenheid – beginnend bij hun eerste ontdekking en eindigend met hun uiteindelijk vertrek. Touchpoints zijn een essentieel aspect van het ontwerpproces van gebruikerservaringen, omdat ze ontwerpers in staat stellen momenten te identificeren waarop gebruikers interactie hebben met hun product of dienst, deze interacties te beoordelen en de ervaring van de gebruiker te valideren. Door inzicht te krijgen in de interactie en emotie die bij elk contactpunt plaatsvindt, kunnen ontwerpers het gebruikerstraject afstemmen om de tevredenheid, conversie, adoptie en algehele perceptie van het product, de dienst of het systeem te optimaliseren.

Het concept van touchpoints is steeds belangrijker geworden in ons digitale tijdperk, waarin miljoenen gebruikers dagelijks met verschillende applicaties en systemen bezig zijn. Volgens een onderzoek van Statista genereerde de mobiele app-industrie in 2019 ongeveer 462 miljard dollar – een bewijs van de groeiende prevalentie van software in ons leven. Als zodanig worden applicaties die zijn ontwikkeld op platforms als AppMaster geconfronteerd met enorme concurrentie, waardoor een focus op gebruikerservaring noodzakelijk is om succes te garanderen.

Om zinvolle en effectieve contactpunten te creëren, moeten ontwerpers onderzoek doen om de behoeften en verwachtingen van gebruikers te begrijpen, pijnpunten te identificeren en gebieden met mogelijkheden voor verbetering te verkennen. Dit kan onder meer het houden van gebruikersinterviews, het observeren van gebruiksgedrag, het gebruik van analysegegevens en het gebruik van verschillende UX- en bruikbaarheidstestmethoden omvatten. Gewapend met deze kennis kunnen ontwerpers contactpunten creëren en herhalen met als einddoel het verbeteren van de gebruikerservaring en het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers.

Er zijn verschillende fasen waarin contactpunten kunnen optreden in de context van applicatieontwikkeling en -gebruik. Dergelijke fasen omvatten:

Discovery Touchpoints: Dit omvat alle interacties die ertoe leiden dat de gebruiker de applicatie ontdekt, inclusief landingspagina's van websites, e-mailmarketingcampagnes, advertenties en vermeldingen in de appstore. Evaluatie-touchpoints: hier overwegen gebruikers of de applicatie al dan niet aan hun behoeften voldoet, vaak door door schermafbeeldingen te bladeren, beschrijvingen te lezen, prijzen te overwegen en gebruik te maken van peer reviews. Onboarding Touchpoints: Onboarding-interacties helpen nieuwe gebruikers begrijpen hoe ze de applicatie moeten gebruiken en helpen hen de waarde van het product te ontdekken. Dit kunnen tutorials, walkthroughs, tooltips en andere instructiehulpmiddelen zijn. Gebruiksaanrakingspunten: deze omvatten het brede scala aan interacties en functionaliteiten die een gebruiker tegenkomt tijdens het gebruik van de applicatie, inclusief navigatie, menusystemen, klikken op knoppen en andere interactieve elementen die door de gebruikersinterface worden geboden. Ondersteuningscontactpunten: Ondersteuningsinteracties zijn bedoeld om eventuele zorgen, problemen of vragen aan te pakken die gebruikers kunnen tegenkomen tijdens de interactie met het product. Goede ondersteuningscontactpunten verzekeren gebruikers ervan dat hulp direct beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn pagina's met veelgestelde vragen, kennisbanken, chatbots en klantenserviceportals. Retentie-touchpoints: Het doel van deze touchpoints draait om het behouden van gebruikersbetrokkenheid en het bevorderen van loyaliteit. Dit kunnen onder meer pushmeldingen, e-mailnieuwsbrieven, updates van sociale media en loyaliteitsprogramma's zijn die gebruikers herinneren aan de waarde die de applicatie biedt. Vertrekcontactpunten: Ten slotte vinden deze engagementen plaats wanneer gebruikers ervoor kiezen hun relatie met het product of de dienst te beëindigen. Dergelijke interacties kunnen waardevolle inzichten opleveren in de reden waarom gebruikers weggaan en bieden potentiële mogelijkheden voor hernieuwde betrokkenheid. Contactpunten voor vertrek zijn onder meer annuleringsprocessen, links voor afmelden en exit-enquêtes.

Het AppMaster no-code platform biedt een uitgebreide set tools en bronnen waarmee ontwerpers intuïtieve, gebruikersgerichte applicaties kunnen creëren door het creëren en verfijnen van touchpoints in alle fasen te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van de ingebouwde functies van het platform, zoals de visuele datamodelontwerper, bedrijfsprocesontwerper, UI-tools drag-and-drop en uitgebreide generatieopties, kunnen applicatieontwikkelaars op efficiënte wijze contactpunten identificeren en optimaliseren om de gebruikerservaring te verbeteren.

Door het belang van touchpoints te begrijpen, te investeren in onderzoek en gebruik te maken van een robuust, efficiënt ontwikkelingsplatform zoals AppMaster, kunnen ontwerpers gebruikerservaringen creëren die betrokkenheid, retentie en algehele tevredenheid stimuleren, terwijl de behoefte aan technische schulden tijdens langdurig softwareonderhoud wordt geminimaliseerd. en iteratie.