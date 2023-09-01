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Точка взаимодействия

01, сент. 2023

В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна точка соприкосновения относится к любому взаимодействию или точке контакта между пользователем и продуктом, услугой или системой на протяжении всего процесса их взаимодействия – начиная с первоначального открытия и заканчивая возможный отъезд. Точки соприкосновения являются важным аспектом процесса проектирования пользовательского опыта, поскольку они позволяют дизайнерам определять моменты, когда пользователи взаимодействуют с их продуктом или услугой, оценивать эти взаимодействия и проверять пользовательский опыт. Понимая взаимодействие и эмоции, возникающие в каждой точке взаимодействия, дизайнеры могут адаптировать путь пользователя для оптимизации удовлетворенности, конверсии, принятия и общего восприятия продукта, услуги или системы.

Концепция точек соприкосновения становится все более важной в наш цифровой век, когда миллионы пользователей ежедневно взаимодействуют с различными приложениями и системами. Согласно исследованию Statista, индустрия мобильных приложений заработала около 462 миллиардов долларов США в 2019 году, что является свидетельством растущей распространенности программного обеспечения в нашей жизни. Таким образом, приложения, разработанные на таких платформах, как AppMaster, сталкиваются с огромной конкуренцией, что требует сосредоточения внимания на пользовательском опыте для обеспечения успеха.

Чтобы создать значимые и эффективные точки взаимодействия, дизайнеры должны провести исследование, чтобы понять потребности и ожидания пользователей, определить болевые точки и изучить области возможностей для улучшения. Это может включать в себя проведение интервью с пользователями, наблюдение за поведением пользователей, использование аналитических данных, а также применение различных методов тестирования UX и удобства использования. Вооружившись этими знаниями, дизайнеры могут создавать и совершенствовать точки взаимодействия с конечной целью улучшения пользовательского опыта и удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей.

Существует несколько этапов, на которых могут возникать точки соприкосновения в контексте разработки и использования приложения. К таким этапам относятся:

  1. Точки обнаружения: они включают любые взаимодействия, которые приводят к обнаружению пользователем приложения, включая целевые страницы веб-сайта, маркетинговые кампании по электронной почте, рекламные объявления и списки магазинов приложений.
  2. Точки взаимодействия с оценкой: здесь пользователи оценивают, соответствует ли приложение их потребностям, часто путем просмотра снимков экрана, чтения описаний, рассмотрения цен и использования экспертных отзывов.
  3. Точки взаимодействия с пользователем. Взаимодействия с пользователем помогают новым пользователям понять, как использовать приложение, и помогают им обнаружить ценность продукта. Они могут включать учебные пособия, пошаговые руководства, всплывающие подсказки и другие учебные пособия.
  4. Точки взаимодействия с использованием: они охватывают широкий спектр взаимодействий и функций, с которыми пользователь сталкивается при использовании приложения, включая навигацию, системы меню, нажатия кнопок и любые другие интерактивные элементы, предоставляемые пользовательским интерфейсом.
  5. Точки взаимодействия со службой поддержки. Взаимодействие со службой поддержки направлено на решение любых проблем, проблем или вопросов, с которыми пользователи могут столкнуться при взаимодействии с продуктом. Хорошие точки соприкосновения со службой поддержки убеждают пользователей в том, что помощь всегда доступна. Примеры включают страницы часто задаваемых вопросов, базы знаний, чат-боты и порталы обслуживания клиентов.
  6. Точки соприкосновения с удержанием. Цель этих точек соприкосновения заключается в поддержании вовлеченности пользователей и повышении лояльности. К ним могут относиться push-уведомления, информационные бюллетени по электронной почте, обновления в социальных сетях и программы лояльности, которые напоминают пользователям о ценности приложения.
  7. Точки соприкосновения при выходе. Наконец, эти взаимодействия происходят, когда пользователи решают прекратить свои отношения с продуктом или услугой. Такое взаимодействие может дать ценную информацию о том, почему пользователи уходят, и предложить потенциальные возможности для повторного вовлечения. Точки взаимодействия с отправкой включают процессы отмены, ссылки для отказа от подписки и опросы при выходе.

Платформа no-code AppMaster предоставляет полный набор инструментов и ресурсов, которые позволяют дизайнерам создавать интуитивно понятные, ориентированные на пользователя приложения, облегчая создание и уточнение точек взаимодействия на всех этапах. Благодаря использованию встроенных функций платформы, таких как конструктор визуальных моделей данных, дизайнер бизнес drag-and-drop пользовательского интерфейса и обширные возможности генерации, разработчики приложений могут эффективно выявлять и оптимизировать точки взаимодействия для улучшения взаимодействия с пользователем.

Понимая важность точек соприкосновения, инвестируя в исследования и используя надежную и эффективную платформу разработки, такую ​​​​как AppMaster, дизайнеры могут создавать пользовательский опыт, который способствует вовлечению, удержанию и общей удовлетворенности, одновременно сводя к минимуму потребность в техническом долге на протяжении долгосрочного обслуживания программного обеспечения. и итерация.

Изучите больше терминов:
Вектор Карта сайта Контекстный запрос Масштабируемость Модальное окно Навигация Нативное приложение Параллакс-прокрутка Пользовательское тестирование Профили персонажей Система сеток Сплит-тестирование Удобство использования Хлебные крошки Частота ошибок Юзабилити-тестирование

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