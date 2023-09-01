يشير البحث النوعي في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم إلى المنهج المنهجي متعدد الأساليب لجمع البيانات غير الرقمية حول تفضيلات المستخدمين وعواطفهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم وتوقعاتهم واحتياجاتهم ودوافعهم عند التفاعل مع منتج ما أو خدمة. ويهدف إلى الكشف عن رؤى عميقة حول وجهات نظر المستخدم وتجاربه ومستويات رضاه. يساعد استخدام تقنيات البحث النوعي محترفي تجربة المستخدم والتصميم على اكتساب فهم شامل لتجربة المستخدم لزيادة التحسينات في حلول التكنولوجيا والتصميم.

في عالم تطوير البرمجيات والتطبيقات سريع التطور، من الضروري لشركات مثل AppMaster أن تطبق بشكل فعال أساليب البحث النوعي لتطوير المنتجات التي لا تلبي احتياجات مستخدميها فحسب، بل تقدم أيضًا تجارب مستخدم مقنعة. من خلال دمج نتائج الأبحاث النوعية، تسمح منصة AppMaster no-code للعملاء بإنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS ومكونات التطبيقات التفاعلية بشكل مرئي، مما يجعل إنشاء تطبيقات بديهية وفعالة وسهلة الاستخدام أسهل وأسرع. حلول التكنولوجيا المركزية.

يمكن استخدام طرق بحث نوعية مختلفة في تجربة المستخدم والتصميم للحصول على نظرة ثاقبة لتجارب المستخدم وتفاعلاته مع المنتج أو الخدمة. تتضمن هذه الأساليب، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1. المقابلات: يمكن للمقابلات الفردية أو المتعمقة أو المنظمة أو شبه المنظمة أن تكشف عن أفكار المستخدمين ومشاعرهم وتفضيلاتهم. يمكن لهذه المعلومات تسليط الضوء على نقاط الضعف وطلبات المستخدمين وتوقعاتهم، والتي يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لتحسين ميزات المنتج وتجربة المستخدم.

2. مجموعات التركيز: يمكن أن تكون المناقشات الجماعية الصغيرة والتفاعلية التي يجريها وسيط ماهر للكشف عن الرؤى والمعرفة والخبرات المشتركة للمشاركين مفيدة بشكل خاص في فهم الجوانب المختلفة لسلوك المستخدم والتفضيلات وعمليات صنع القرار.

3. الملاحظات: إجراء ملاحظات مباشرة أو غير مباشرة للمستخدمين أثناء تفاعلهم مع منتج أو خدمة، والمعروف أيضًا باسم "الاستفسار السياقي"، يمكن أن يوفر تعليقات في الوقت الفعلي حول كيفية استخدام المستخدمين للمنتج، والتحديات التي يواجهونها، والحلول البديلة التي يستخدمونها توظيفها للتغلب على هذه التحديات. يمكن لتقنيات المراقبة مثل بروتوكول التفكير بصوت عالٍ أو التظليل أو الدراسات الميدانية الإثنوغرافية أن توفر سياقًا قيمًا وفهمًا لسلوك المستخدم.

4. اختبار قابلية الاستخدام: يتضمن ذلك اختبار منتج أو نموذج أولي مع مستخدمين حقيقيين لتقييم سهولة استخدام المنتج وفعاليته. فهو يمكّن متخصصي تجربة المستخدم والتصميم من تحديد مجالات التحسين في سير عمل المنتج والتنقل والتخطيط والمحتوى ومعالجتها لإنشاء حلول أكثر سهولة في الاستخدام.

5. مخطط التقارب: عملية فرز وتصنيف البيانات النوعية، مثل مقابلات المستخدمين أو نتائج اختبار قابلية الاستخدام، إلى مجموعات مواضيعية لتحديد الأنماط والاتجاهات والمجالات ذات الاهتمام الكبير. تساعد هذه التقنية في تجميع كميات كبيرة من بيانات المستخدم وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

6. الشخصيات: الشخصيات هي تمثيلات خيالية للجمهور المستهدف، تم إنشاؤها بناءً على بيانات البحث النوعي لإنشاء فهم مشترك للمستخدمين. يمكن للأشخاص مساعدة أصحاب المصلحة في عملية التصميم والتطوير على التعاطف مع المستخدمين واتخاذ قرارات مستنيرة في تصميم المنتجات والخدمات.

7. رسم خرائط رحلة المستخدم: تمثيل مرئي لتجربة المستخدم مع منتج أو خدمة بمرور الوقت وعبر نقاط اتصال مختلفة. تساعد خرائط رحلة المستخدم محترفي تجربة المستخدم والتصميم على تحديد نقاط الضعف والاختناقات والفرص المتاحة لتحسين تجربة المستخدم من خلال فحص رحلة المستخدم الشاملة.

8. فرز البطاقات: طريقة تتضمن قيام المستخدمين بتنظيم أجزاء من المعلومات (عادةً ما يتم تمثيلها على البطاقات) في مجموعات أو فئات منطقية. وهذا مفيد بشكل خاص في تصميم هندسة المعلومات وتنظيم المحتوى والتنقل في منتج أو خدمة.

يلعب البحث النوعي دورًا مهمًا في تجربة المستخدم والتصميم من خلال الكشف عن رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ حول سلوك المستخدم ودوافعه وتفضيلاته وعواطفه. من خلال استخدام نهج متعدد الأساليب ودمج النتائج من مختلف أساليب البحث النوعي، يمكن لمحترفي تجربة المستخدم والتصميم إنشاء منتجات رقمية أكثر صلة بالسياق وتعاطفًا وتفاعلًا وتتمحور حول الإنسان. علاوة على ذلك، يمكن لشركات مثل AppMaster الاستفادة من بيانات البحث النوعية لتكرار تطبيقاتها وتحسينها، مما يضمن بقاء نظامها الأساسي no-code في الطليعة ويقدم باستمرار حلولًا تقنية عالية الجودة تتمحور حول العملاء.