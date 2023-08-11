موقع بدون كود </ h2>

يشير موقع الويب No-Code إلى موقع إنترنت تم تصميمه وتطويره ونشره باستخدام نظام أساسي بدون رمز ، مثل AppMaster ، والذي يبسط بشكل كبير ويسرع عملية تطوير موقع الويب من خلال التخلص من الحاجة إلى تقنيات البرمجة التقليدية. تمكّن مواقع الويب No-code المستخدمين الذين لديهم خلفية برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء منصات ويب معقدة وكاملة الوظائف دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المجال وجعل تطوير الويب أكثر سهولة في الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات.
تستفيد الأنظمة الأساسية No-code من تقنيات البرمجة المرئية ، مما يوفر للمستخدمين واجهة مستخدم رسومية (GUI) مع وظيفة drag-and-drop التي تلغي منطق البرمجة الأساسي المعقد. تعمل واجهة المستخدم الرسومية كواجهة مستخدم لتصميم هياكل البيانات ومهام سير العمل والتخطيطات ، مما يسهل على المستخدمين تطوير مواقع الويب وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.
يعد AppMaster نظامًا أساسيًا no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. من خلال بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) ، يتيح AppMaster التطوير السريع لمكونات التطبيق المختلفة ، مثل إنشاء مخططات قواعد البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS من خلال BP Designer. بالنسبة لتطبيقات الويب ، يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم مكونات واجهة المستخدم ، ومصمم Web BP لإنشاء منطق الأعمال ، ووظائف تطبيقات الويب التفاعلية بالكامل. يمكن أيضًا تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام مصمم Mobile BP وإطار العمل الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS.
عند الضغط على زر "نشر" ، ينشئ AppMaster شفرة المصدر للتطبيقات ، ويجمعها ، ويدير الاختبارات ، ويجمعها في حاويات Docker لمكونات الواجهة الخلفية ، وينشر مجموعة التطبيقات بالكامل على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول بأنظمة مصممة خصيصًا لنظامي Android و IOS.
من خلال توفير الإنشاء التلقائي endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق Swagger (Open API) ، يضمن AppMaster للمستخدمين الحصول على مستودع مفصل وحديث من المعلومات حول مشاريعهم. علاوة على ذلك ، تسمح تطبيقات AppMaster للمستخدمين بالاندماج مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات ، مما يمكّنهم من بناء منصات قابلة للتطوير بدرجة عالية وقابلة للتكيف ومناسبة لحالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسة.
وفقًا لـ Gartner ، بحلول عام 2024 ، سيتم تنفيذ 65٪ من أنشطة تطوير التطبيقات باستخدام أنظمة أساسية low-code أو no-code. وقد حفز هذا التحول من تقنيات الترميز التقليدية إلى الحلول no-code عدة عوامل ، بما في ذلك الطلب المتزايد على تطوير تطبيقات الأعمال ، والتعقيد المتزايد باستمرار لإدارة مشاريع البرمجيات ، واتساع فجوة المهارات في مجال تطوير البرمجيات.
دفعت العديد من الفوائد إلى اعتماد أنظمة أساسية no-code لإنشاء مواقع الويب ، بما في ذلك:
- تقليل وقت الوصول إلى السوق: تقلل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster وقت التطوير بشكل كبير ، مما يتيح عمليات نشر أسرع لمواقع الويب والتطبيقات.
- الفعالية من حيث التكلفة: يمكن للأنظمة الأساسية No-code أن تقلل بشكل كبير من التكلفة المطلوبة لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وصيانتها من خلال تقليل الحاجة إلى موارد التطوير المتخصصة.
- المرونة والقابلية للتوسع: نظرًا لأن الأنظمة no-code توفر واجهات سهلة الاستخدام تبسط عملية التطوير ، يمكن تنفيذ التغييرات والتحديثات بسهولة ، مما يضمن نمو مواقع الويب والتطبيقات وتطورها وفقًا لاحتياجات المؤسسة.
- بيئة تعاونية: تعزز الأنظمة الأساسية No-code بيئة عمل تعاونية ، وتمكين المستخدمين من خلفيات متنوعة ، بما في ذلك الأدوار غير الفنية ، للمساهمة في عملية التطوير ، وتعزيز الإبداع الشامل وقدرات حل المشكلات.
- القضاء على الديون الفنية: مع AppMaster ، يتم تجديد التطبيقات من الصفر كلما تم إجراء تغييرات ، مما يضمن عدم تراكم الديون الفنية بمرور الوقت.
يمثل موقع الويب No-Code الذي تم تصميمه من خلال نظام أساسي مثل AppMaster ، تحولًا ثوريًا في تطوير البرامج ، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من تصميم تطبيقات الويب التي تعمل بكامل طاقتها وتطويرها ونشرها دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في الترميز. من خلال تسخير قوة الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وقابلة للتكيف والاستجابة ، مما يجعل رؤاهم الرقمية تنبض بالحياة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية من حيث التكلفة وتعاونية.