موقع بدون كود </ h2>

يشير موقع الويب No-Code إلى موقع إنترنت تم تصميمه وتطويره ونشره باستخدام نظام أساسي بدون رمز ، مثل AppMaster ، والذي يبسط بشكل كبير ويسرع عملية تطوير موقع الويب من خلال التخلص من الحاجة إلى تقنيات البرمجة التقليدية. تمكّن مواقع الويب No-code المستخدمين الذين لديهم خلفية برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء منصات ويب معقدة وكاملة الوظائف دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المجال وجعل تطوير الويب أكثر سهولة في الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات.

تستفيد الأنظمة الأساسية No-code من تقنيات البرمجة المرئية ، مما يوفر للمستخدمين واجهة مستخدم رسومية (GUI) مع وظيفة drag-and-drop التي تلغي منطق البرمجة الأساسي المعقد. تعمل واجهة المستخدم الرسومية كواجهة مستخدم لتصميم هياكل البيانات ومهام سير العمل والتخطيطات ، مما يسهل على المستخدمين تطوير مواقع الويب وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

يعد AppMaster نظامًا أساسيًا no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. من خلال بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) ، يتيح AppMaster التطوير السريع لمكونات التطبيق المختلفة ، مثل إنشاء مخططات قواعد البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS من خلال BP Designer. بالنسبة لتطبيقات الويب ، يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم مكونات واجهة المستخدم ، ومصمم Web BP لإنشاء منطق الأعمال ، ووظائف تطبيقات الويب التفاعلية بالكامل. يمكن أيضًا تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام مصمم Mobile BP وإطار العمل الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS.

عند الضغط على زر "نشر" ، ينشئ AppMaster شفرة المصدر للتطبيقات ، ويجمعها ، ويدير الاختبارات ، ويجمعها في حاويات Docker لمكونات الواجهة الخلفية ، وينشر مجموعة التطبيقات بالكامل على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول بأنظمة مصممة خصيصًا لنظامي Android و IOS.

من خلال توفير الإنشاء التلقائي endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق Swagger (Open API) ، يضمن AppMaster للمستخدمين الحصول على مستودع مفصل وحديث من المعلومات حول مشاريعهم. علاوة على ذلك ، تسمح تطبيقات AppMaster للمستخدمين بالاندماج مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات ، مما يمكّنهم من بناء منصات قابلة للتطوير بدرجة عالية وقابلة للتكيف ومناسبة لحالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسة.

وفقًا لـ Gartner ، بحلول عام 2024 ، سيتم تنفيذ 65٪ من أنشطة تطوير التطبيقات باستخدام أنظمة أساسية low-code أو no-code. وقد حفز هذا التحول من تقنيات الترميز التقليدية إلى الحلول no-code عدة عوامل ، بما في ذلك الطلب المتزايد على تطوير تطبيقات الأعمال ، والتعقيد المتزايد باستمرار لإدارة مشاريع البرمجيات ، واتساع فجوة المهارات في مجال تطوير البرمجيات.

دفعت العديد من الفوائد إلى اعتماد أنظمة أساسية no-code لإنشاء مواقع الويب ، بما في ذلك:

تقليل وقت الوصول إلى السوق: تقلل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster وقت التطوير بشكل كبير ، مما يتيح عمليات نشر أسرع لمواقع الويب والتطبيقات.

تقلل الأنظمة الأساسية مثل وقت التطوير بشكل كبير ، مما يتيح عمليات نشر أسرع لمواقع الويب والتطبيقات. الفعالية من حيث التكلفة: يمكن للأنظمة الأساسية No-code أن تقلل بشكل كبير من التكلفة المطلوبة لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وصيانتها من خلال تقليل الحاجة إلى موارد التطوير المتخصصة.

يمكن للأنظمة الأساسية أن تقلل بشكل كبير من التكلفة المطلوبة لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وصيانتها من خلال تقليل الحاجة إلى موارد التطوير المتخصصة. المرونة والقابلية للتوسع: نظرًا لأن الأنظمة no-code توفر واجهات سهلة الاستخدام تبسط عملية التطوير ، يمكن تنفيذ التغييرات والتحديثات بسهولة ، مما يضمن نمو مواقع الويب والتطبيقات وتطورها وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

نظرًا لأن الأنظمة توفر واجهات سهلة الاستخدام تبسط عملية التطوير ، يمكن تنفيذ التغييرات والتحديثات بسهولة ، مما يضمن نمو مواقع الويب والتطبيقات وتطورها وفقًا لاحتياجات المؤسسة. بيئة تعاونية: تعزز الأنظمة الأساسية No-code بيئة عمل تعاونية ، وتمكين المستخدمين من خلفيات متنوعة ، بما في ذلك الأدوار غير الفنية ، للمساهمة في عملية التطوير ، وتعزيز الإبداع الشامل وقدرات حل المشكلات.

تعزز الأنظمة الأساسية بيئة عمل تعاونية ، وتمكين المستخدمين من خلفيات متنوعة ، بما في ذلك الأدوار غير الفنية ، للمساهمة في عملية التطوير ، وتعزيز الإبداع الشامل وقدرات حل المشكلات. القضاء على الديون الفنية: مع AppMaster ، يتم تجديد التطبيقات من الصفر كلما تم إجراء تغييرات ، مما يضمن عدم تراكم الديون الفنية بمرور الوقت.

يمثل موقع الويب No-Code الذي تم تصميمه من خلال نظام أساسي مثل AppMaster ، تحولًا ثوريًا في تطوير البرامج ، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من تصميم تطبيقات الويب التي تعمل بكامل طاقتها وتطويرها ونشرها دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في الترميز. من خلال تسخير قوة الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وقابلة للتكيف والاستجابة ، مما يجعل رؤاهم الرقمية تنبض بالحياة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية من حيث التكلفة وتعاونية.