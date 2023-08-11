أتمتة سير العمل </ h2>

تُعد أتمتة سير العمل نهجًا تقنيًا ديناميكيًا وتحويليًا يعمل على تبسيط عمليات الأعمال وأتمتتها وتحسينها من خلال الدمج السلس للأنظمة وتطبيقات البرامج والموارد البشرية المتضمنة في تنفيذ مهام أو وظائف محددة. في سياق التطوير بدون تعليمات برمجية ، يشمل Workflow Automation إنشاء وتخصيص ونشر مهام سير العمل المؤتمتة ، دون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجة. إنه يبسط إلى حد كبير الجهود المطلوبة لتنفيذ العمليات التجارية المعقدة ، ويزيد من الكفاءة ، ويقلل من الأخطاء المحتملة ، ويترجم إلى توفير كبير في التكلفة والوقت للمؤسسات من جميع الأحجام.

تتضمن أتمتة سير العمل No-code برمجية استخدام أدوات ومنهجيات التطوير المرئي المتقدمة ، وتمكين المستخدمين غير التقنيين ، المعروفين أيضًا باسم المطورين المواطنين ، من تصميم وبناء وإطلاق تطبيقات وحلول برمجية مخصصة دون خبرة سابقة في الترميز. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بصريًا وتصميم عمليات الأعمال باستخدام مصممي عمليات الأعمال المرئية (BP) وإنشاء endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) ، مما يشكل عمليات خلفية لتطبيقاتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، يسمح AppMaster للعملاء بتصميم واجهات مستخدم تطبيقات الويب من خلال وظيفة drag-and-drop وتنفيذ منطق الأعمال للمكونات الفردية باستخدام Web BP Designer. هذه التطبيقات تفاعلية بالكامل ، حيث يتم تنفيذ عمليات BP على الويب داخل متصفح المستخدم. لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، يوفر AppMaster أداة إنشاء واجهة مستخدم مليئة بميزات drag-and-drop ومصمم Mobile BP ، مما يبسط عملية إنشاء التطبيقات ونشرها وتحديثها لمنصات Android و iOS.

تكمن إحدى الفوائد الأساسية لأتمتة سير العمل في سياق no-code في قدرتها على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ونشر التطبيقات بسرعة. عندما يضغط المستخدم على زر "نشر" على منصة AppMaster ، فإنه يجمع كود مصدر التطبيق ، ويدير الاختبارات ، ويحزم تطبيق الواجهة الخلفية في حاوية Docker ، وينشره على السحابة. يضمن AppMaster أن يتم إنشاء جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أطر عمل ولغات برمجة حديثة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية و Vue3 و JavaScript / TypeScript لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android و SwiftUI لتطبيقات iOS. يتيح نهج AppMaster الذي يعتمد على الخادم للعملاء تحديث تطبيقات الهاتف المحمول من حيث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التوقف عن العمل والوقت في السوق.

في مجال أتمتة سير العمل ، يدعم AppMaster مبادئ الشفافية وقابلية التوسع والتوافق. ينشئ AppMaster تلقائيًا وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يساعد المستخدمين على التنقل خلال العملية والحفاظ على الوثائق المناسبة. علاوة على ذلك ، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية ممتازة للتوسع والقدرة على التكيف من خلال توفير التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

أظهرت دراسات وإحصاءات بحثية مختلفة تأثير أتمتة سير العمل ، خاصة في مجال no-code. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيشكل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. يؤكد تقرير Forrester Wave أيضًا على هذا النمو غير المسبوق لأتمتة سير العمل وتطوير عدم وجود رمز ، ويذكر أن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات low-code ستصل إلى حجم سوق يبلغ 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022 ، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40٪.

لتجسيد فعالية أتمتة سير العمل ، ضع في اعتبارك حالة يحتاج فيها فريق مبيعات المؤسسة إلى التعامل مع استفسارات العملاء وطلباتهم وإنشاء عروض الأسعار. باستخدام Workflow Automation ، يمكنهم إنشاء نظام شامل يقوم تلقائيًا بالتقاط الاستفسارات وفرزها ، وإنشاء عروض الأسعار بناءً على معلمات محددة مسبقًا ، وإخطار فريق المبيعات للمتابعة الفورية مع العميل. هذا يقلل من الجهد اليدوي لفريق المبيعات ويعزز بشكل كبير تجربة العملاء.

أدت رؤية AppMaster لتعزيز كفاءة وبساطة أتمتة سير العمل لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين إلى نظام أساسي لا مثيل له من سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والقدرة على التكيف. من خلال الاستفادة من التقنيات والمنهجيات المتطورة ، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال مع تقليل تكاليف التطوير والجداول الزمنية بشكل كبير. من خلال حلول أتمتة سير العمل no-code من AppMaster ، يمكن للشركات الآن التركيز على الابتكار والنمو مع المرونة والمرونة المكتشفة حديثًا.