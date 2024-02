Site sem código

Um site No-Code refere-se a um site da Internet que é concebido, desenvolvido e implementado utilizando uma plataforma sem código, como o AppMaster, que simplifica e acelera muito o processo de desenvolvimento de sites, eliminando a necessidade de técnicas de programação tradicionais. Os sites No-code permitem que os utilizadores com pouca ou nenhuma experiência em programação construam plataformas web complexas e totalmente funcionais sem escrever uma única linha de código, democratizando o campo e tornando o desenvolvimento web mais acessível a um maior número de indivíduos e organizações.

No-code As plataformas Web utilizam técnicas de programação visual, oferecendo aos utilizadores uma interface gráfica do utilizador (GUI) com a funcionalidade drag-and-drop que abstrai a complexa lógica de programação subjacente. A GUI funciona como interface de utilizador para a conceção de estruturas de dados, fluxos de trabalho e layouts, facilitando aos utilizadores o desenvolvimento de sítios Web de acordo com os seus requisitos específicos.

AppMaster é uma plataforma líder em no-code que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem esforço. Com o seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente, AppMaster permite o desenvolvimento rápido de vários componentes de aplicações, tais como a criação visual de esquemas de bases de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints através do seu BP Designer. Para aplicações Web, o AppMaster oferece uma interface drag-and-drop para a conceção de componentes de IU, um Web BP Designer para a criação de lógica empresarial e funcionalidades de aplicações Web totalmente interactivas. As aplicações móveis também podem ser desenvolvidas utilizando o seu BP Designer móvel e a estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS.

Ao premir o botão "Publish" (Publicar), o AppMaster gera o código-fonte das aplicações, compila-o, executa testes, coloca-o em contentores Docker para componentes de backend e implementa todo o conjunto de aplicações na nuvem. As aplicações backend geradas pelo AppMaster são criadas utilizando Go (golang), aplicações Web com a estrutura Vue3 e JS/TS, e aplicações móveis com sistemas adaptados para Android e IOS.

Ao fornecer a geração automática de servidores endpoints, scripts de migração de esquemas de bases de dados e documentação Swagger (API aberta), AppMaster garante aos utilizadores um repositório detalhado e atualizado de informações sobre os seus projectos. Além disso, as aplicações AppMaster permitem que os utilizadores se integrem em qualquer base de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária, o que lhes permite criar plataformas altamente escaláveis e adaptáveis, adequadas a casos de utilização empresariais e de elevada carga.

De acordo com a Gartner, até 2024, 65% das actividades de desenvolvimento de aplicações serão realizadas utilizando plataformas low-code ou no-code. Esta mudança das técnicas de codificação tradicionais para as soluções no-code foi estimulada por vários factores, incluindo a procura crescente de desenvolvimento de aplicações empresariais, a complexidade cada vez maior da gestão de projectos de software e a crescente lacuna de competências no panorama do desenvolvimento de software.

Vários benefícios impulsionaram a adoção de plataformas no-code para a criação de sítios Web, incluindo

Redução do tempo de colocação no mercado: as plataformas No-code , como a AppMaster , reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo implementações mais rápidas de sítios Web e aplicações.

as plataformas , como a , reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo implementações mais rápidas de sítios Web e aplicações. Eficácia de custos: as plataformas No-code podem reduzir significativamente o custo necessário para criar e manter sítios Web e aplicações, minimizando a necessidade de recursos de desenvolvimento especializados.

as plataformas podem reduzir significativamente o custo necessário para criar e manter sítios Web e aplicações, minimizando a necessidade de recursos de desenvolvimento especializados. Flexibilidade e escalabilidade: Como as plataformas no-code fornecem interfaces fáceis de utilizar que simplificam o processo de desenvolvimento, as alterações e actualizações podem ser facilmente implementadas, garantindo que os sítios Web e as aplicações possam crescer e evoluir de acordo com as necessidades da organização.

Como as plataformas fornecem interfaces fáceis de utilizar que simplificam o processo de desenvolvimento, as alterações e actualizações podem ser facilmente implementadas, garantindo que os sítios Web e as aplicações possam crescer e evoluir de acordo com as necessidades da organização. Ambiente colaborativo: as plataformas No-code promovem um ambiente de trabalho colaborativo, permitindo que utilizadores de diversas origens, incluindo funções não técnicas, contribuam para o processo de desenvolvimento, aumentando a criatividade geral e as capacidades de resolução de problemas.

as plataformas promovem um ambiente de trabalho colaborativo, permitindo que utilizadores de diversas origens, incluindo funções não técnicas, contribuam para o processo de desenvolvimento, aumentando a criatividade geral e as capacidades de resolução de problemas. Eliminação da dívida técnica: Com AppMaster , as aplicações são regeneradas a partir do zero sempre que são efectuadas alterações, garantindo que não se acumulam dívidas técnicas ao longo do tempo.

Um sítio Web No-Code criado através de uma plataforma como AppMaster, representa uma mudança revolucionária no desenvolvimento de software, permitindo que indivíduos e organizações concebam, desenvolvam e implementem aplicações Web totalmente funcionais sem necessitarem de conhecimentos especializados de programação. Ao aproveitar o poder das plataformas no-code, as empresas de todas as dimensões podem criar aplicações Web escaláveis, adaptáveis e com capacidade de resposta, dando vida às suas visões digitais de uma forma mais económica, eficiente em termos de tempo e colaborativa.