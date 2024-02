Eine No-Code Website bezieht sich auf eine Internetseite, die mit einer No-Code-Plattform wie AppMaster entworfen, entwickelt und bereitgestellt wird, die den Prozess der Website-Entwicklung erheblich vereinfacht und beschleunigt, indem sie die Notwendigkeit traditioneller Programmiertechniken eliminiert. No-code Websites ermöglichen es Benutzern mit wenig oder gar keinem Programmierhintergrund, komplexe und voll funktionsfähige Webplattformen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, was das Feld demokratisiert und die Webentwicklung für eine größere Anzahl von Einzelpersonen und Organisationen zugänglich macht.

No-code Die Plattformen nutzen visuelle Programmiertechniken und bieten den Benutzern eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit der Funktionalität von drag-and-drop, die die komplexe zugrunde liegende Programmierlogik abstrahiert. Die GUI dient als Benutzeroberfläche für die Gestaltung von Datenstrukturen, Arbeitsabläufen und Layouts und erleichtert den Benutzern die Entwicklung von Websites entsprechend ihren spezifischen Anforderungen.

AppMaster ist eine führende Plattform von no-code, mit der Benutzer mühelos Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Mit seiner umfassenden integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglicht AppMaster die schnelle Entwicklung verschiedener Anwendungskomponenten, wie z.B. die visuelle Erstellung von Datenbankschemata, Geschäftsprozessen, REST API und WSS endpoints durch den BP Designer. Für Webanwendungen bietet AppMaster eine drag-and-drop Schnittstelle für die Gestaltung von UI-Komponenten, einen Web BP Designer für die Erstellung von Geschäftslogik und vollständig interaktive Webanwendungsfunktionalitäten. Mobile Anwendungen können auch mit dem Mobile BP Designer und dem servergesteuerten Framework auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS entwickelt werden.

Nach Drücken der Schaltfläche "Veröffentlichen" generiert AppMaster den Quellcode für die Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container für Backend-Komponenten und stellt die gesamte Anwendungssuite in der Cloud bereit. Die von AppMaster generierten Backend-Anwendungen werden mit Go (golang) erstellt, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS, und mobile Anwendungen mit Systemen, die auf Android und IOS zugeschnitten sind.

Durch die automatische Generierung von Server endpoints, Datenbankschema-Migrationsskripten und Swagger-Dokumentation (offene API) stellt AppMaster sicher, dass die Benutzer über ein detailliertes und aktuelles Repository mit Informationen zu ihren Projekten verfügen. Darüber hinaus ermöglichen die Anwendungen von AppMaster die Integration mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle, was den Aufbau hoch skalierbarer und anpassungsfähiger Plattformen ermöglicht, die sich für hochbelastete und unternehmensweite Anwendungsfälle eignen.

Laut Gartner werden bis zum Jahr 2024 65% der Anwendungsentwicklungsaktivitäten auf low-code oder no-code Plattformen durchgeführt werden. Diese Verlagerung von traditionellen Kodierungstechniken zu no-code Lösungen wurde durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter die steigende Nachfrage nach der Entwicklung von Geschäftsanwendungen, die ständig zunehmende Komplexität der Verwaltung von Softwareprojekten und die wachsende Qualifikationslücke in der Softwareentwicklungslandschaft.

Mehrere Vorteile haben die Einführung von no-code Plattformen für die Erstellung von Websites vorangetrieben, darunter:

Verkürzte Markteinführungszeit: No-code Plattformen wie AppMaster verkürzen die Entwicklungszeit erheblich und ermöglichen eine schnellere Bereitstellung von Websites und Anwendungen.

Plattformen wie verkürzen die Entwicklungszeit erheblich und ermöglichen eine schnellere Bereitstellung von Websites und Anwendungen. Kosteneffizienz: No-code Plattformen können die Kosten für die Erstellung und Pflege von Websites und Anwendungen erheblich senken, da sie den Bedarf an spezialisierten Entwicklungsressourcen minimieren.

Plattformen können die Kosten für die Erstellung und Pflege von Websites und Anwendungen erheblich senken, da sie den Bedarf an spezialisierten Entwicklungsressourcen minimieren. Flexibilität und Skalierbarkeit: Da die Plattformen von no-code benutzerfreundliche Schnittstellen bieten, die den Entwicklungsprozess vereinfachen, können Änderungen und Aktualisierungen leicht implementiert werden, wodurch sichergestellt wird, dass Websites und Anwendungen mit den Anforderungen des Unternehmens wachsen und sich weiterentwickeln können.

Da die Plattformen von benutzerfreundliche Schnittstellen bieten, die den Entwicklungsprozess vereinfachen, können Änderungen und Aktualisierungen leicht implementiert werden, wodurch sichergestellt wird, dass Websites und Anwendungen mit den Anforderungen des Unternehmens wachsen und sich weiterentwickeln können. Kollaboratives Umfeld: Die Plattformen von No-code fördern ein kollaboratives Arbeitsumfeld, das es Nutzern mit unterschiedlichem Hintergrund, einschließlich nicht-technischer Rollen, ermöglicht, zum Entwicklungsprozess beizutragen, was die allgemeine Kreativität und Problemlösungsfähigkeit steigert.

Die Plattformen von fördern ein kollaboratives Arbeitsumfeld, das es Nutzern mit unterschiedlichem Hintergrund, einschließlich nicht-technischer Rollen, ermöglicht, zum Entwicklungsprozess beizutragen, was die allgemeine Kreativität und Problemlösungsfähigkeit steigert. Beseitigung von technischen Schulden: Mit AppMaster werden Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu generiert, wodurch sichergestellt wird, dass sich im Laufe der Zeit keine technischen Schulden ansammeln.

Eine No-Code Website, die über eine Plattform wie AppMaster erstellt wurde, stellt einen revolutionären Wandel in der Softwareentwicklung dar, da sie Einzelpersonen und Organisationen in die Lage versetzt, voll funktionsfähige Webanwendungen zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen, ohne dass spezielle Programmierkenntnisse erforderlich sind. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von no-code können Unternehmen jeder Größe skalierbare, anpassungsfähige und reaktionsschnelle Webanwendungen erstellen und ihre digitalen Visionen auf kostengünstigere, zeitsparendere und kooperativere Weise zum Leben erwecken.