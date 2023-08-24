بدون كود BPM (إدارة عمليات الأعمال)

No-Code BPM، أو إدارة عمليات الأعمال No-Code ، أسلوبًا حديثًا لتنسيق العمليات التجارية وسير العمل ونمذجةها وتنفيذها ومراقبتها وتحسينها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو البرمجة التقليدية. يهدف هذا التحول النموذجي إلى تمكين المستخدمين غير التقنيين، المعروفين أيضًا باسم المطورين المواطنين، من تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات التجارية المعقدة بمساعدة الواجهات المرئية البديهية ومكونات drag-and-drop. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تحقيق كفاءة تشغيلية محسنة، وخفض تكاليف التطوير، وزيادة المرونة استجابة لظروف السوق الديناميكية.

يكمن جوهر No-Code BPM في مفهوم النمذجة المرئية، حيث يتم تصميم العمليات التجارية باستخدام الرموز الرسومية والمخططات الانسيابية بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أتمتة العمليات ويسمح للمستخدمين من خلفيات مختلفة بالتعاون بفعالية من خلال التركيز على أهداف العمل ومتطلباته. يتزايد اعتماد منصات BPM No-Code بشكل مطرد، وذلك لسبب وجيه. ووفقاً لشركة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code بنسبة 45% بحلول عام 2025 بسبب الطلب المتزايد على التطوير السريع للتطبيقات وانخفاض الاعتماد على دعم تكنولوجيا المعلومات التقليدي.

أحد الأمثلة على منصة No-Code BPM القوية هو AppMaster ، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال باستخدام مصمم BP المرئي، وإنشاء endpoints REST API وWSS، وتطوير واجهة مستخدم الويب والجوال باستخدام واجهة drag-and-drop. تتضمن هذه المنصة المبتكرة أيضًا ميزات لتحديد منطق الأعمال لكل مكون، وإنشاء كود المصدر، وتشغيل الاختبارات، ونشر التطبيقات دون عناء. كل هذه القدرات تجعل عملية تطوير التطبيقات المعقدة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومتاحة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

يؤدي النهج الفريد الذي يتبعه AppMaster في التعامل مع BPM No-Code إلى العديد من المزايا الرئيسية للشركات:

دورات التطوير المتسارعة: من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي، يقلل AppMaster من وقت التطوير ويساعد على تقديم التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بطرق التطوير التقليدية.

من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي، يقلل من وقت التطوير ويساعد على تقديم التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بطرق التطوير التقليدية. خفض التكاليف وزيادة الكفاءة: باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات توفير ما يصل إلى ثلاثة أضعاف تكاليف التطوير وتخصيص الموارد من خلال تمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات شاملة تلبي احتياجاتهم دون دعم متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

باستخدام ، يمكن للشركات توفير ما يصل إلى ثلاثة أضعاف تكاليف التطوير وتخصيص الموارد من خلال تمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات شاملة تلبي احتياجاتهم دون دعم متخصصي تكنولوجيا المعلومات. تعزيز التعاون والابتكار: تعمل إمكانات النمذجة المرئية لـ AppMaster على تعزيز التواصل الفعال والعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين. وينتج عن ذلك اتخاذ قرار أسرع والقدرة على الابتكار بثقة.

تعمل إمكانات النمذجة المرئية لـ على تعزيز التواصل الفعال والعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين. وينتج عن ذلك اتخاذ قرار أسرع والقدرة على الابتكار بثقة. قابلية التوسع والمرونة: التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster قابلة للتطوير بطبيعتها بسبب بنية الواجهة الخلفية عديمة الحالة ولغة برمجة Go المستخدمة لإنشاء التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق المنصة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، مما يضمن المرونة للشركات في كل مرحلة من مراحل منحنى النمو.

التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام قابلة للتطوير بطبيعتها بسبب بنية الواجهة الخلفية عديمة الحالة ولغة برمجة Go المستخدمة لإنشاء التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق المنصة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، مما يضمن المرونة للشركات في كل مرحلة من مراحل منحنى النمو. تقليل الديون الفنية: يتجنب AppMaster الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات تلقائيًا من البداية كلما تغيرت المتطلبات. ويضمن ذلك بقاء التطبيقات محدثة وقابلة للصيانة دون تكبد التكاليف المرتبطة بالأنظمة القديمة.

على الرغم من المزايا العديدة لـ No-Code BPM، فمن الضروري أن نفهم أنه قد لا يكون الحل الأمثل لكل السيناريوهات. على سبيل المثال، الشركات التي تتطلب منطقًا وتخصيصات عالية التخصص، أو تلك التي تعمل في صناعات شديدة التنظيم قد لا تزال تعتمد على خبرة مطوري البرامج. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك المؤسسات التي تهدف إلى التحول الرقمي والابتكار، يمكن أن يكون No-Code BPM حلاً فعالاً وفعالاً للغاية.

في الختام، تُحدث No-Code BPM ثورة في النهج التقليدي لأتمتة العمليات، مما يوفر للشركات أدوات ومنصات قوية مثل AppMaster. ومن خلال تمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقاتهم وإدارتها وتحسينها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة، يمكن للشركات تحقيق كفاءة تشغيلية محسنة وخفض التكاليف وزيادة المرونة. ونتيجة لذلك، تستمر تقنية No-Code BPM في اكتساب قوة جذب في السوق، مما يوفر فرصًا غير مسبوقة للابتكار والنمو في جميع الصناعات.