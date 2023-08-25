السبورة البيضاء بدون كود

يشير مفهوم No-Code Whiteboard، في سياق AppMaster والمجال الأوسع no-code ، إلى نهج تعاوني ومرئي يستخدم لتصميم التطبيقات وتطويرها وإدارتها دون الحاجة إلى خبرة برمجية تقليدية. وهو يشمل منهجيات وأدوات متنوعة تمكن المستخدمين غير التقنيين (يطلق عليهم غالبًا المطورين المواطنين) والمهنيين على حدٍ سواء من إنشاء مواقع ويب قوية وتطبيقات جوال وأنظمة خلفية من خلال واجهات مرئية بديهية ومكونات drag-and-drop والمنطق التعريفي.

وفقًا للاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها شركة Forrester وGartner، فإن اعتماد الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster قد نما بسرعة، حيث تسعى الشركات إلى تسريع دورة التطوير، وخفض التكاليف، وتمكين الأفراد ذوي الخبرة البرمجية الدنيا لإنشاء تطبيقات معقدة. وتتوقع مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات.

أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نهج No-Code Whiteboard هو التطوير البصري. يتيح ذلك لأعضاء الفريق غير التقنيين تصور التطبيقات وتصميمها وإنشائها من خلال العمل مع تمثيل رسومي لمكوناتها، بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. من خلال الواجهات المرئية، يمكن للمستخدمين التعامل مع العناصر وإنشاء اتصالات وتحديد تدفق التطبيق ومحاكاة عملية التطوير بأكملها دون الاعتماد على تقنيات البرمجة التقليدية.

باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منصة AppMaster ، تهدف فلسفة No-Code Whiteboard إلى تحسين التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة، وكسر حواجز الاتصال التي قد تكون موجودة بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني. فهو يتيح للمستخدمين رسم أفكارهم وتحسين تصميماتهم وتكرار المفاهيم وإدارة عملية تطوير التطبيق بأكملها بشكل أكثر فعالية.

على سبيل المثال، يتيح مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) الخاص بـ AppMaster للمستخدمين تصميم منطق الواجهة الخلفية وواجهات برمجة تطبيقات REST واتصالات WebSocket، كل ذلك من خلال واجهة مرئية بديهية. وبالمثل، يسمح مصمم Web BP للمستخدمين بإنشاء واجهات تطبيقات الويب عن طريق سحب وإسقاط مكونات واجهة المستخدم، بينما يعمل مصمم Mobile BP بنفس الطريقة لتطبيقات الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى توفير واجهة مرئية سهلة الاستخدام، تعمل منهجية No-Code Whiteboard على تسهيل إنشاء النماذج الأولية والتجريب السريع. ومن خلال القدرة على إنشاء التطبيقات ونشرها في أقل من 30 ثانية، يمكن للمستخدمين اختبار أفكارهم بسرعة، وجمع التعليقات، وإجراء تعديلات سريعة على تصميمهم. بمجرد استيفاء التطبيقات للمواصفات المطلوبة، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر وأدوات التجميع، مما يتيح النشر السلس إلى السحابة أو البنية التحتية المحلية، اعتمادًا على خطة الاشتراك المختارة.

من خلال الاستفادة من إمكانات AppMaster no-code ، يمكن للعملاء التخلص من العديد من التحديات المرتبطة عادةً بتطوير البرامج، مثل الديون الفنية ودورات التطوير الطويلة ومتطلبات مهارات البرمجة المتخصصة. علاوة على ذلك، تضمن المنصة التوافق مع الحلول القياسية الصناعية مثل قواعد بيانات PostgreSQL، مع استخدام بروتوكولات الشبكات والأمان الحديثة أيضًا لحماية سلامة وأداء التطبيقات التي تم إنشاؤها.

باعتبارها أداة قوية no-code وشهادة على إمكانات نهج No-Code Whiteboard، أثبتت AppMaster قيمتها بالنسبة للشركات من جميع الأحجام والصناعات. يؤدي اعتماد هذا النهج إلى تمكين المؤسسات من بناء تطبيقات قابلة للتطوير بشكل أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الأساليب التقليدية، مما يسمح لها بالتكيف بسرعة مع تغيرات السوق واغتنام الفرص عند ظهورها. علاوة على ذلك، من خلال تعزيز النهج التعاوني بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين، تسلط المنصة الضوء على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات والفوائد الكبيرة التي يمكن الحصول عليها من اعتماد منهجية No-Code Whiteboard.

باختصار، يمثل مفهوم No-Code Whiteboard تحولًا كبيرًا في طريقة تصميم التطبيقات وتطويرها وإدارتها. من خلال استخدام منصات مثل AppMaster ، التي تجمع بين الواجهات المرئية القوية وإمكانات إنشاء التعليمات البرمجية وتنفيذها المتطورة، يمكن للشركات تسريع تطوير البرامج ورعاية الابتكار وكسر الحواجز بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني. نظرًا لأن التكنولوجيا no-code أصبحت جزءًا حيويًا بشكل متزايد من مشهد تطوير التطبيقات، فإن مستقبل تطوير البرمجيات يَعِد بأن يكون أكثر سهولة في الوصول إليه وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.