Sito web senza codice

Un sito web No-Code si riferisce a un sito internet progettato, sviluppato e distribuito utilizzando una piattaforma no-code, come AppMaster, che semplifica e accelera notevolmente il processo di sviluppo di un sito web eliminando la necessità di ricorrere alle tecniche di programmazione tradizionali. I siti web No-code consentono agli utenti con un background di programmazione minimo o nullo di costruire piattaforme web complesse e completamente funzionali senza scrivere una sola riga di codice, democratizzando il campo e rendendo lo sviluppo web più accessibile a una più ampia gamma di individui e organizzazioni.

No-code Le piattaforme sfruttano tecniche di programmazione visiva, offrendo agli utenti un'interfaccia grafica (GUI) con funzionalità drag-and-drop che astrae dalla complessa logica di programmazione sottostante. L'interfaccia grafica funge da interfaccia utente per la progettazione di strutture dati, flussi di lavoro e layout, facilitando lo sviluppo di siti web in base alle proprie esigenze specifiche.

AppMaster è una piattaforma leader nel settore no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza alcuno sforzo. Grazie al suo ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo, AppMaster consente di sviluppare rapidamente vari componenti di applicazioni, come la creazione visiva di schemi di database, processi aziendali, API REST e WSS endpoints attraverso il suo BP Designer. Per le applicazioni web, AppMaster offre un'interfaccia drag-and-drop per la progettazione di componenti dell'interfaccia utente, un designer di BP web per la creazione di logica aziendale e funzionalità di applicazione web completamente interattive. Anche le applicazioni mobili possono essere sviluppate utilizzando il Mobile BP designer e il framework server-driven basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS.

Premendo il pulsante "Publish", AppMaster genera il codice sorgente per le applicazioni, le compila, esegue i test, le inserisce nei container Docker per i componenti di backend e distribuisce l'intera suite di applicazioni nel cloud. Le applicazioni backend generate da AppMaster sono create con Go (golang), le applicazioni web con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili con sistemi su misura per Android e IOS.

Grazie alla generazione automatica del server endpoints, degli script di migrazione dello schema del database e della documentazione Swagger (open API), AppMaster assicura agli utenti un archivio dettagliato e aggiornato di informazioni sui loro progetti. Inoltre, le applicazioni di AppMaster permettono agli utenti di integrarsi con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come fonte primaria di dati, consentendo loro di costruire piattaforme altamente scalabili e adattabili, adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Secondo Gartner, entro il 2024, il 65% delle attività di sviluppo delle applicazioni sarà eseguito utilizzando le piattaforme low-code o no-code. Questo passaggio dalle tecniche di codifica tradizionali alle soluzioni no-code è stato stimolato da diversi fattori, tra cui la crescente domanda di sviluppo di applicazioni aziendali, la sempre maggiore complessità della gestione dei progetti software e il crescente divario di competenze nel panorama dello sviluppo software.

Diversi vantaggi hanno spinto l'adozione delle piattaforme no-code per la creazione di siti web, tra cui:

Riduzione del time-to-market: le piattaforme No-code come AppMaster riducono significativamente i tempi di sviluppo, consentendo una distribuzione più rapida di siti web e applicazioni.

piattaforme come riducono significativamente i tempi di sviluppo, consentendo una distribuzione più rapida di siti web e applicazioni. Economicità: le piattaforme No-code possono ridurre in modo significativo i costi necessari per costruire e mantenere siti web e applicazioni, minimizzando la necessità di risorse di sviluppo specializzate.

le piattaforme possono ridurre in modo significativo i costi necessari per costruire e mantenere siti web e applicazioni, minimizzando la necessità di risorse di sviluppo specializzate. Flessibilità e scalabilità: Poiché le piattaforme no-code forniscono interfacce facili da usare che semplificano il processo di sviluppo, le modifiche e gli aggiornamenti possono essere implementati facilmente, assicurando che i siti web e le applicazioni possano crescere ed evolversi con le esigenze dell'organizzazione.

Poiché le piattaforme forniscono interfacce facili da usare che semplificano il processo di sviluppo, le modifiche e gli aggiornamenti possono essere implementati facilmente, assicurando che i siti web e le applicazioni possano crescere ed evolversi con le esigenze dell'organizzazione. Ambiente collaborativo: le piattaforme No-code favoriscono un ambiente di lavoro collaborativo, consentendo agli utenti con background diversi, compresi i ruoli non tecnici, di contribuire al processo di sviluppo, migliorando la creatività generale e le capacità di risoluzione dei problemi.

le piattaforme favoriscono un ambiente di lavoro collaborativo, consentendo agli utenti con background diversi, compresi i ruoli non tecnici, di contribuire al processo di sviluppo, migliorando la creatività generale e le capacità di risoluzione dei problemi. Eliminazione del debito tecnico: Con AppMaster , le applicazioni vengono rigenerate da zero ogni volta che si apportano modifiche, garantendo che non si accumulino debiti tecnici nel tempo.

Un sito web No-Code realizzato attraverso una piattaforma come AppMaster, rappresenta un cambiamento rivoluzionario nello sviluppo del software, consentendo a individui e organizzazioni di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni web completamente funzionali senza bisogno di conoscenze specialistiche di codifica. Sfruttando la potenza delle piattaforme no-code, le aziende di ogni dimensione possono costruire applicazioni web scalabili, adattabili e reattive, dando vita alle loro visioni digitali in modo più economico, efficiente in termini di tempo e di collaborazione.