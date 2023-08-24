التخطيط المالي بدون كود

يشير التخطيط المالي No-Code إلى عملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطط والنماذج والاستراتيجيات المالية باستخدام نهج no-code ، مما يسمح للمحترفين ببناء تطبيقات وأدوات قوية دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. لقد أدى ظهور المنصات no-code ، مثل AppMaster ، إلى تغيير كبير في طريقة تنفيذ التخطيط المالي، مما مكن الشركات والأفراد من إنشاء حلول مالية مخصصة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

في السيناريو التقليدي، يتطلب تطوير برمجيات التخطيط المالي مطورين لديهم معرفة بلغات البرمجة، والأطر، وأدوات قواعد البيانات. قد يتضمن إنشاء تطبيق تخطيط مالي من الصفر مهام تستغرق وقتًا طويلاً، مثل هيكلة قاعدة البيانات، وتطوير واجهة مستخدم التطبيق، وكتابة منطق الأعمال. ومع ذلك، مع الحلول no-code مثل AppMaster ، تحول التركيز إلى النمذجة والتكوين المرئي بدلاً من البرمجة.

تصميم نموذج البيانات

يعمل التخطيط المالي No-code على الاستفادة من أدوات نمذجة البيانات المرئية لإنشاء هياكل البيانات المالية وتحريرها وتكوينها. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء تصميمات مخطط قاعدة البيانات من خلال مصمم نماذج البيانات المرئية. يمكن أن تتضمن هذه التصميمات كائنات مالية مختلفة مثل الحسابات والمعاملات والميزانيات والتنبؤات والمزيد. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء تطبيقات باستخدام قواعد بيانات متوافقة مع Postgresql، يمكن للأدوات المالية المبنية على النظام الأساسي أن تتكامل بسهولة مع أنظمة بيانات المؤسسة الحالية وتستفيد من قواعد البيانات عالية الكفاءة والقابلة للتطوير.

خلق منطق الأعمال

تسهل الأنظمة الأساسية No-code أيضًا إنشاء وإدارة منطق الأعمال الذي يملي سلوك تطبيقات التخطيط المالي. يتيح مصمم عمليات الأعمال في AppMaster للمستخدمين إمكانية تطوير نماذج وخوارزميات مالية معقدة بشكل مرئي، دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات وتوقعات وعمليات محاكاة ضرورية للتخطيط المالي، مما يقلل من وقت التطوير ومتطلبات الموارد. تعمل الأنظمة No-code على تبسيط عملية إنشاء المنطق من خلال توفير نهج منظم، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات في التطبيقات الناتجة.

تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة

تتطلب أدوات التخطيط المالي واجهات مستخدم سهلة الاستخدام والفهم لكل من المحترفين والمستخدمين النهائيين. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء واجهات تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام أدوات drag-and-drop ، مما يوفر مجموعة واسعة من المكونات والقوالب والأنماط التي تلبي حالات الاستخدام والمتطلبات المختلفة. يقوم Web BP Designer وMobile BP Designer بالمنصة بتمكين المستخدمين من تحديد وتنفيذ منطق مخصص لكل مكون داخل التطبيق، مما يضمن تحقيق تجربة المستخدم والوظيفة المطلوبة.

النشر والتكامل السلس

تمتد فوائد التخطيط المالي no-code إلى ما هو أبعد من التطوير إلى النشر والتكامل. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء جميع الموارد الضرورية، مثل الملفات التنفيذية وحاويات Docker والبرامج النصية للترحيل، لضمان النشر والأداء السلس للتطبيقات المطورة. علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر تطبيقات الهاتف المحمول.

قابلية التوسع وفعالية التكلفة

هناك ميزة أخرى لاستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، للتخطيط المالي، وهي قابليتها الرائعة للتوسع وفعاليتها من حيث التكلفة. تم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام Go (golang)، وVue3، وKotlin، و Jetpack Compose ، مما يضمن الأداء العالي وقابلية التوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. تعمل المنصة على تسريع تطوير التطبيقات بما يصل إلى 10 مرات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عند إجراء التغييرات، يتم التخلص من الديون التقنية، مما يضمن قابلية الصيانة وطول عمر الحلول المطورة.

في الختام، لقد أحدث التخطيط المالي No-Code ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات والأفراد مع التخطيط المالي والنمذجة وتطوير الإستراتيجية. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يتم تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات تخطيط مالي متقدمة ومخصصة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. لا تعمل الحلول No-code على تبسيط عملية التطوير فحسب، بل توفر أيضًا وسيلة قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وفعالة من حيث التكلفة للشركات والمهنيين لتلبية احتياجات التخطيط المالي الخاصة بهم.