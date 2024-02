Site web sans code

Un site web No-Code fait référence à un site internet conçu, développé et déployé à l'aide d'une plateforme sans code, telle qu'AppMaster, qui simplifie et accélère considérablement le processus de développement de sites web en éliminant le besoin de techniques de programmation traditionnelles. Les sites web No-code permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances en programmation de construire des plateformes web complexes et entièrement fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code, démocratisant ainsi le domaine et rendant le développement web plus accessible à un plus grand nombre d'individus et d'organisations.

No-code Les plates-formes de type "web" s'appuient sur des techniques de programmation visuelle, offrant aux utilisateurs une interface utilisateur graphique (GUI) avec une fonctionnalité drag-and-drop qui fait abstraction de la logique de programmation sous-jacente complexe. L'interface graphique sert d'interface utilisateur pour la conception de structures de données, de flux de travail et de mises en page, ce qui permet aux utilisateurs de développer facilement des sites web en fonction de leurs besoins spécifiques.

AppMaster no-code est une plateforme de premier plan qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans effort. Grâce à son environnement de développement intégré (IDE) complet, AppMaster permet le développement rapide de divers composants d'application, tels que la création visuelle de schémas de base de données, de processus d'entreprise, d'API REST et de WSS endpoints par le biais de son BP Designer. Pour les applications web, AppMaster offre une interface drag-and-drop pour la conception de composants d'interface utilisateur, un concepteur de BP Web pour la création de logique commerciale et des fonctionnalités d'application web entièrement interactives. Les applications mobiles peuvent également être développées à l'aide de son concepteur de BP mobile et de son cadre piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS.

En appuyant sur le bouton "Publier", AppMaster génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker pour les composants backend et déploie l'ensemble de la suite d'applications dans le nuage. Les applications dorsales générées par AppMaster sont créées à l'aide de Go (golang), les applications web à l'aide du cadre Vue3 et de JS/TS, et les applications mobiles à l'aide de systèmes conçus pour Android et IOS.

En fournissant une génération automatisée du serveur endpoints, des scripts de migration de schémas de base de données et de la documentation Swagger (API ouverte), AppMaster garantit aux utilisateurs un référentiel d'informations détaillé et à jour sur leurs projets. En outre, les applications AppMaster permettent aux utilisateurs d'intégrer n'importe quelle base de données compatible avec PostgreSQL comme source principale de données, ce qui leur permet de construire des plates-formes hautement évolutives et adaptables, adaptées aux cas d'utilisation à forte charge et aux entreprises.

Selon Gartner, d'ici 2024, 65 % des activités de développement d'applications seront réalisées à l'aide des plateformes low-code ou no-code. Ce passage des techniques de codage traditionnelles aux solutions no-code a été stimulé par de multiples facteurs, notamment la demande croissante de développement d'applications d'entreprise, la complexité toujours plus grande de la gestion des projets logiciels et le déficit croissant de compétences dans le domaine du développement de logiciels.

Plusieurs avantages ont favorisé l'adoption des plateformes no-code pour la création de sites web, notamment

Réduction des délais de mise sur le marché : les plates-formes No-code telles que AppMaster réduisent considérablement le temps de développement, permettant des déploiements plus rapides de sites web et d'applications.

les plates-formes telles que réduisent considérablement le temps de développement, permettant des déploiements plus rapides de sites web et d'applications. Rentabilité : les plateformes No-code peuvent réduire considérablement le coût de création et de maintenance des sites web et des applications en minimisant la nécessité de recourir à des ressources de développement spécialisées.

les plateformes peuvent réduire considérablement le coût de création et de maintenance des sites web et des applications en minimisant la nécessité de recourir à des ressources de développement spécialisées. Flexibilité et évolutivité : Comme les plateformes no-code fournissent des interfaces faciles à utiliser qui simplifient le processus de développement, les changements et les mises à jour peuvent être facilement mis en œuvre, ce qui garantit que les sites web et les applications peuvent se développer et évoluer avec les besoins de l'organisation.

Comme les plateformes fournissent des interfaces faciles à utiliser qui simplifient le processus de développement, les changements et les mises à jour peuvent être facilement mis en œuvre, ce qui garantit que les sites web et les applications peuvent se développer et évoluer avec les besoins de l'organisation. Environnement collaboratif : les plateformes No-code favorisent un environnement de travail collaboratif, permettant à des utilisateurs d'horizons divers, y compris des rôles non techniques, de contribuer au processus de développement, améliorant ainsi la créativité globale et les capacités de résolution des problèmes.

les plateformes favorisent un environnement de travail collaboratif, permettant à des utilisateurs d'horizons divers, y compris des rôles non techniques, de contribuer au processus de développement, améliorant ainsi la créativité globale et les capacités de résolution des problèmes. Élimination de la dette technique : Avec AppMaster , les applications sont régénérées à partir de zéro chaque fois que des changements sont apportés, ce qui garantit qu'aucune dette technique ne s'accumule au fil du temps.

Un site web No-Code créé par le biais d'une plateforme telle que AppMaster, représente un changement révolutionnaire dans le développement de logiciels, permettant aux individus et aux organisations de concevoir, développer et déployer des applications web entièrement fonctionnelles sans avoir besoin de connaissances spécialisées en matière de codage. En exploitant la puissance des plateformes no-code, les entreprises de toutes tailles peuvent créer des applications web évolutives, adaptables et réactives, donnant ainsi vie à leurs visions numériques de manière plus rentable, plus rapide et plus collaborative.