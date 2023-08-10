استوديو بدون كود </ h2>

يشير No-Code Studio ، في سياق تطوير تطبيق بدون رمز ، إلى نظام أساسي شامل ومتكامل يعمل على تسريع وتبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل كبير دون مطالبة المستخدمين بامتلاك مهارات ترميز على مستوى الخبراء بشكل فعال دمقرطة تطوير البرمجيات. بالاستفادة من التقنيات المتقدمة وواجهات المستخدم البديهية ، تعمل No-Code Studios على تمكين مجموعة واسعة من المستخدمين ، من المطورين المواطنين إلى المؤسسات ، لبناء ونشر تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وقابلة للتخصيص بسلاسة.

حققت No-Code Studios زيادة في سرعة التطوير بمعدل 10 أضعاف وفعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 أضعاف ، وقد أحدثت ثورة في مجال تطوير التطبيقات. من الأمور الأساسية لنجاح استوديوهات No-Code ، مثل AppMaster Platform ، الأدوات القوية التي تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم باستخدام وظيفة drag-and-drop. تقلل الطبيعة المرئية للأدوات بشكل كبير من حاجز الدخول لإنشاء حلول البرامج المعقدة وإدارتها.

تقدم منصة AppMaster ، على سبيل المثال ، مجموعة واسعة من الميزات والإمكانيات التي تلبي مختلف مكونات التطبيقات. بالنسبة لتطبيقات الواجهة الخلفية ، يوفر AppMaster القدرات لنمذجة مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي ، وإنشاء عمليات تجارية باستخدام BP Designer ، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة لتطبيقات الويب ، يمكن للمستخدمين تطوير واجهات مستخدم ومنطق عمل مكون عبر Web BP Designer وإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل. يمكن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نهج مباشر مماثل ، حيث ينشئ Mobile BP Designer واجهات مستخدم ومنطق عمل مكون.

بشكل حاسم ، عندما ينتهي المستخدمون من تصميم تطبيقاتهم ويضغطون على زر "نشر" ، فإن No-Code Studios مثل AppMaster تنشئ تلقائيًا شفرة المصدر للتطبيقات بلغات مختلفة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. علاوة على ذلك ، فإن النهج القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يمكّن المستخدمين من تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات ، متجاوزًا عملية الموافقة التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي غالبًا ما تتم مواجهتها عند استخدام طرق التطوير التقليدية.

للحصول على شفافية تشغيلية كاملة وتكامل سلس في تدفقات العمل الحالية ، تقوم No-Code Studios تلقائيًا بإنشاء وثائق أساسية ، مثل وثائق swagger endpoint الخادم (Open API) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وهذا يضمن أن كل تغيير يتم إجراؤه على مخططات التطبيق موثق تمامًا ، مما يدعم قابلية صيانة التطبيق وإدارته ، ويمنع تراكم الديون الفنية. نظرًا لأن التطبيقات يتم إنشاؤها من نقطة الصفر في أقل من 30 ثانية كلما تم إجراء تغييرات على المخطط ، فلا داعي للقلق بشأن التأثيرات المتتالية لإجراء تعديلات على تصميماتهم.

علاوة على ذلك ، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها من خلال No-Code Studio العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية. نتيجة لذلك ، يمكن أن توفر تطبيقات AppMaster قابلية تطوير رائعة لمختلف المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. باستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، يعمل AppMaster على تحسين قدرة التطبيقات على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وحركة مرور المستخدم.

أخيرًا ، غالبًا ما تقدم No-Code Studios نماذج اشتراك متدرجة تلبي متطلبات المستخدمين المختلفة ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. AppMaster ، على سبيل المثال ، يوفر ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ مع اشتراكات Business و Business + ، والوصول إلى كود المصدر على مستوى اشتراك Enterprise. يتيح ذلك للعملاء استضافة التطبيقات في أماكن العمل إذا رغبت في ذلك ، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على بيئاتهم التشغيلية. هذه المرونة هي ميزة مميزة لاستخدام استوديوهات No-Code مثل AppMaster ، مما يعزز مرونة المنظمات وقدرتها على التكيف في عالم رقمي متزايد.

في الختام ، تمثل No-Code Studios حقبة جديدة في تطوير التطبيقات ، تتميز بسرعة التطوير المتسارعة وفعالية التكلفة وقابلية التوسع والمرونة. من خلال الاستفادة من قوة الأدوات الموجهة بصريًا لإنشاء نماذج البيانات ، وواجهات برمجة التطبيقات ، ومنطق الأعمال ، وواجهات المستخدم ، تعمل No-Code Studios على تمكين مجموعة واسعة من المستخدمين - من المطورين المواطنين إلى المؤسسات - لإنشاء وتخصيص حلول برمجية شاملة تخاطبهم احتياجات فريدة. من الضروري لنجاح هذه المنصات القضاء على الديون التقنية من خلال إنشاء ملفات التطبيقات من البداية عند تعديل المتطلبات ، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم بثقة إجراء تعديلات على تصميماتهم مع العلم أنه سيتم الحفاظ على سلامة تطبيقاتهم.