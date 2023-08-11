No-Code cайт

Сайт No-Code - это интернет-сайт, созданный, разработанный и развернутый с использованием no-code платформы, такой как AppMaster, которая значительно упрощает и ускоряет процесс разработки сайтов, исключая необходимость использования традиционных методов программирования. Сайты No-code позволяют пользователям с минимальным опытом программирования создавать сложные и полнофункциональные веб-платформы, не написав ни строчки кода, что демократизирует эту область и делает веб-разработку более доступной для широкого круга лиц и организаций.

No-code Платформы используют методы визуального программирования, предлагая пользователям графический интерфейс пользователя (GUI) с функциональностью drag-and-drop, абстрагируясь от сложной логики программирования. GUI выступает в качестве пользовательского интерфейса для проектирования структур данных, рабочих процессов и макетов, облегчая пользователям разработку сайтов в соответствии с их специфическими требованиями.

AppMaster no-code - это ведущая платформа, позволяющая пользователям легко создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. Благодаря комплексной интегрированной среде разработки (IDE) AppMaster позволяет быстро разрабатывать различные компоненты приложений, например, визуально создавать схемы баз данных, бизнес-процессы, REST API и WSS endpoints с помощью BP Designer. Для веб-приложений AppMaster предлагает интерфейс drag-and-drop для проектирования компонентов пользовательского интерфейса, конструктор Web BP для создания бизнес-логики и полностью интерактивные функции веб-приложений. Мобильные приложения также могут быть разработаны с помощью конструктора Mobile BP и серверно-управляемого фреймворка на базе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS.

При нажатии кнопки "Опубликовать" на сайте AppMaster генерируется исходный код приложений, производится его компиляция, тестирование, упаковка в Docker-контейнеры для backend-компонентов и развертывание всего пакета приложений в облаке. Бэкенд-приложения, генерируемые AppMaster, создаются на языке Go (golang), веб-приложения - на фреймворке Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения - на системах, адаптированных под Android и IOS.

Обеспечивая автоматическую генерацию скриптов миграции схемы сервера endpoints, схемы базы данных и документации Swagger (открытый API), AppMaster гарантирует пользователям наличие подробного и актуального хранилища информации по их проектам. Кроме того, приложения AppMaster позволяют пользователям интегрироваться с любой PostgreSQL-совместимой базой данных в качестве основного источника данных, что дает им возможность создавать высокомасштабируемые и адаптируемые платформы, пригодные для использования в условиях высокой нагрузки и на предприятиях.

По данным Gartner, к 2024 году 65% работ по разработке приложений будут выполняться с использованием платформ low-code или no-code. Переход от традиционных методов кодирования к решениям no-code обусловлен многими факторами, в том числе растущим спросом на разработку бизнес-приложений, постоянно усложняющимся управлением программными проектами и увеличивающимся дефицитом специалистов в области разработки ПО.

Применение платформ no-code для создания веб-сайтов обусловлено рядом преимуществ, в том числе:

Сокращение времени выхода на рынок: платформы No-code , такие как AppMaster , значительно сокращают время разработки, позволяя быстрее внедрять веб-сайты и приложения.

платформы , такие как , значительно сокращают время разработки, позволяя быстрее внедрять веб-сайты и приложения. Экономическая эффективность: платформы No-code позволяют существенно снизить затраты на создание и поддержку веб-сайтов и приложений за счет минимизации потребности в специализированных ресурсах разработки.

платформы позволяют существенно снизить затраты на создание и поддержку веб-сайтов и приложений за счет минимизации потребности в специализированных ресурсах разработки. Гибкость и масштабируемость: Поскольку платформы no-code предоставляют удобные интерфейсы, упрощающие процесс разработки, изменения и обновления могут быть легко реализованы, что обеспечивает рост и развитие веб-сайтов и приложений в соответствии с потребностями организации.

Поскольку платформы предоставляют удобные интерфейсы, упрощающие процесс разработки, изменения и обновления могут быть легко реализованы, что обеспечивает рост и развитие веб-сайтов и приложений в соответствии с потребностями организации. Среда совместной работы: платформы No-code способствуют созданию среды совместной работы, позволяя пользователям с различным опытом, в том числе и нетехническим, вносить свой вклад в процесс разработки, повышая общий творческий потенциал и способность решать проблемы.

платформы способствуют созданию среды совместной работы, позволяя пользователям с различным опытом, в том числе и нетехническим, вносить свой вклад в процесс разработки, повышая общий творческий потенциал и способность решать проблемы. Устранение технического долга: При использовании AppMaster приложения создаются с нуля при каждом изменении, что исключает накопление технического долга с течением времени.

Сайт No-Code, созданный с помощью такой платформы, как AppMaster, представляет собой революционный сдвиг в области разработки программного обеспечения, позволяя людям и организациям проектировать, разрабатывать и внедрять полнофункциональные веб-приложения, не требуя специальных знаний в области кодирования. Используя возможности платформы no-code, компании любого размера могут создавать масштабируемые, адаптируемые и отзывчивые веб-приложения, воплощая свои цифровые идеи в жизнь с меньшими затратами, с меньшим временем и с большей степенью сотрудничества.