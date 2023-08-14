حملة البريد الإلكتروني </ h2>

تشير حملة البريد الإلكتروني ، في سياق نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster ، إلى مجموعة منسقة من الاتصالات الإلكترونية ، مصممة خصيصًا وتنفيذها لتحقيق هدف تسويقي محدد أثناء الوصول إلى جمهور محدد مسبقًا من خلال استخدام البريد الإلكتروني . لا يمكن المبالغة في أهمية حملات البريد الإلكتروني في العالم الرقمي ، حيث أصبحت وسيلة تسويق أساسية للشركات في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ Statista ، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي البريد الإلكتروني العالمي إلى 4.3 مليار في عام 2023. تسمح قاعدة المستخدمين الهائلة هذه للمؤسسات بالوصول إلى عملائها والتفاعل معهم بشكل فعال.

في حين أن حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني التقليدية غالبًا ما تتطلب معرفة فنية وإتقانًا في HTML و CSS ولغات البرمجة ذات الصلة ، إلا أن ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster جعل إنشاء وتنفيذ مثل هذه الحملات متاحًا بشكل متزايد لمحترفي التسويق وأصحاب الأعمال و حتى الأشخاص العاديين. مع الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء مخططات قواعد البيانات بشكل مرئي وتصميم عمليات الأعمال وإنشاء واجهات مستخدم سلسة وتنفيذ حملات البريد الإلكتروني دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يكمن أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني واعتمادها على نطاق واسع في تنوعها ومرونتها. في هذا الصدد ، يمكن تقسيم حملات البريد الإلكتروني إلى عدة فئات فرعية ، مثل رسائل البريد الإلكتروني الترويجية ، والرسائل الإخبارية ، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات ، ورسائل البريد الإلكتروني التي تحركها الأحداث أو التي تم تشغيلها. تم تصميم رسائل البريد الإلكتروني الترويجية لزيادة المبيعات أو زيادة الاهتمام بمنتج أو خدمة معينة ، بينما توفر الرسائل الإخبارية تحديثات وإعلانات ومحتوى مفيد للحفاظ على مشاركة جمهور الشركة. رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات هي ردود آلية تستند إلى إجراءات المستخدم ، مثل رسالة تأكيد بعد البيع أو إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني. من ناحية أخرى ، تعتمد رسائل البريد الإلكتروني المستندة إلى الأحداث على سلوكيات أو إجراءات معينة يقوم بها المستلم ، مثل الاشتراك في ندوة عبر الإنترنت أو التخلي عن عربة التسوق.

توفر منصة AppMaster no-code للمستخدمين الأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ هذه الأنواع المختلفة من حملات البريد الإلكتروني من خلال الاستفادة من واجهة drag-and-drop البديهية وقوالب البريد الإلكتروني المبنية مسبقًا ومصممي عمليات الأعمال المرئية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين النهائيين تحديث عناصر واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات باستخدام بنية تعتمد على الخادم دون إرسال إصدارات جديدة إلى متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play. ينتج عن هذا أوقات نشر أسرع وتحديثات أكثر كفاءة عند مقارنتها بعمليات التسويق عبر البريد الإلكتروني التقليدية.

غالبًا ما يتم قياس أداء حملة البريد الإلكتروني من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ، مثل معدل الفتح ونسبة النقر إلى الظهور (CTR) ومعدل التحويل ومعدل الارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك. من خلال إمكانات التحليلات القوية لـ AppMaster ، يمكن لمديري الحملات بسهولة تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه لتحسين استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني وضبطها لتحقيق أقصى تأثير. علاوة على ذلك ، تدعم تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها قواعد البيانات الأولية المتوافقة مع Postgresql ، مما يسمح بالتكامل مع أنظمة إدارة البيانات الحالية والبنية التحتية.

لا يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لإنشاء حملات البريد الإلكتروني ونشرها إلى تبسيط العملية فحسب ، بل يقلل أيضًا من الوقت اللازم لإحياء هذه الحملات ، مما يوفر الوقت والموارد. يساعد AppMaster على إضفاء الطابع الديمقراطي على مشهد التسويق عبر البريد الإلكتروني ، مما يسمح للأفراد والشركات - حتى أولئك الذين يفتقرون إلى مهارات الترميز التقليدية - بتطوير وإطلاق حملات بريد إلكتروني فعالة. من خلال القيام بذلك ، تعمل هذه المنصة القوية no-code على تمكين المستخدمين من تسخير الإمكانات الكاملة للبريد الإلكتروني كقناة تسويق حديثة.

تعد حملة البريد الإلكتروني مكونًا مهمًا لاستراتيجية التسويق الرقمي الشاملة ، مما يسمح للمؤسسات بالتفاعل والتواصل المباشر مع جمهورها المستهدف بطريقة مخصصة وذات صلة. لقد أحدثت الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster ثورة في كيفية تصميم حملات البريد الإلكتروني وتنفيذها ، وتمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة لإنشاء اتصالات بريد إلكتروني جذابة بصريًا وفعالة للغاية دون خبرة في الترميز. باستخدام AppMaster ، يمكن حتى لمطور مواطن واحد تغيير طريقة تواصل الشركات مع عملائها ، وإنشاء نقاط اتصال هادفة تدفع النمو وتعزز العلاقات الدائمة.