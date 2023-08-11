No-Code 网站是指使用无代码平台（如AppMaster）设计、开发和部署的互联网网站，该平台无需传统的编程技术，大大简化并加快了网站开发过程。No-code 网站使几乎没有编程背景的用户无需编写一行代码即可构建复杂且功能齐全的网络平台，实现了该领域的民主化，使更多的个人和组织更容易获得网络开发服务。

No-code 这些平台利用可视化编程技术，为用户提供具有 功能的图形用户界面（GUI），将复杂的底层编程逻辑抽象化。图形用户界面是设计数据结构、工作流程和布局的用户界面，使用户可以根据自己的具体要求轻松开发网站。drag-and-drop

AppMaster no-code 是一个领先的平台，允许用户毫不费力地创建后台、网络和移动应用程序。 拥有全面的集成开发环境 (IDE)，可以快速开发各种应用程序组件，例如通过 BP Designer 可视化地创建数据库模式、业务流程、REST API 和 WSS 。对于网络应用程序， 提供了用于设计用户界面组件的 界面、用于创建业务逻辑的 Web BP 设计器以及完全交互式的网络应用程序功能。移动应用程序也可使用其移动 BP 设计器和基于 Kotlin 的服务器驱动框架进行开发，安卓和 IOS 应用程序分别为 和 。AppMaster endpoints AppMaster drag-and-drop Jetpack Compose SwiftUI

按下 "发布 "按钮后，AppMaster 会生成应用程序的源代码、编译它们、运行测试、将它们打包到后端组件的 Docker 容器中，并将整个应用程序套件部署到云中。AppMaster 生成的后端应用程序使用 Go (golang)，网络应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS，移动应用程序使用为 Android 和 IOS 量身定制的系统。

通过自动生成服务器endpoints 、数据库模式迁移脚本和 Swagger（开放式 API）文档，AppMaster ，确保用户拥有关于其项目的详细、最新的信息库。此外，AppMaster 应用程序允许用户与任何兼容 PostgreSQL 的数据库集成，将其作为主要数据源，使用户有能力构建高度可扩展和适应性强的平台，适合高负载和企业用例。

根据 Gartner 的预测，到 2024 年，65% 的应用程序开发活动将使用low-code 或no-code 平台进行。从传统编码技术到no-code 解决方案的转变是由多种因素促成的，包括业务应用程序开发需求的不断增长、软件项目管理复杂性的不断提高以及软件开发领域技能差距的不断扩大。

推动采用no-code 平台创建网站的原因有以下几个方面：

缩短上市时间： No-code 平台（如 AppMaster ）可大大缩短开发时间，从而加快网站和应用程序的部署速度。

平台（如 ）可大大缩短开发时间，从而加快网站和应用程序的部署速度。 成本效益： No-code 平台最大限度地减少了对专业开发资源的需求，从而大大降低了构建和维护网站及应用程序所需的成本。

平台最大限度地减少了对专业开发资源的需求，从而大大降低了构建和维护网站及应用程序所需的成本。 灵活性和可扩展性： 由于 no-code 平台提供了易于使用的界面，简化了开发流程，因此可以轻松实现变更和更新，确保网站和应用程序能够随着企业需求的增长而增长和发展。

由于 平台提供了易于使用的界面，简化了开发流程，因此可以轻松实现变更和更新，确保网站和应用程序能够随着企业需求的增长而增长和发展。 协作环境： No-code 平台营造了一种协作式工作环境，使来自不同背景（包括非技术角色）的用户都能参与开发过程，从而提高整体创造力和解决问题的能力。

平台营造了一种协作式工作环境，使来自不同背景（包括非技术角色）的用户都能参与开发过程，从而提高整体创造力和解决问题的能力。 消除技术债务：有了 AppMaster ，每当进行更改时，应用程序都会从头开始重新生成，确保不会随着时间的推移而积累技术债务。

通过AppMaster 等平台制作的No-Code 网站代表了软件开发领域的革命性转变，使个人和组织无需专业编码知识即可设计、开发和部署功能齐全的网络应用程序。通过利用no-code 平台的强大功能，各种规模的企业都可以构建可扩展、适应性强、反应灵敏的网络应用程序，以更具成本效益、时间效率和协作性的方式实现数字化愿景。