Kodsuz Web Sitesi

No-Code Web Sitesi, geleneksel programlama tekniklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak web sitesi geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştiren ve hızlandıran AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanılarak tasarlanan, geliştirilen ve dağıtılan bir internet sitesini ifade eder. No-code web siteleri, çok az veya hiç programlama geçmişi olmayan kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan karmaşık ve tamamen işlevsel web platformları oluşturmasına olanak tanır, alanı demokratikleştirir ve web geliştirmeyi daha geniş bir kişi ve kuruluş yelpazesi için daha erişilebilir hale getirir.

No-code platformlar, görsel programlama tekniklerinden yararlanarak kullanıcılara, altta yatan karmaşık programlama mantığını drag-and-drop işlevine sahip bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) sunar. GUI, veri yapılarını, iş akışlarını ve düzenleri tasarlamak için kullanıcı arabirimi görevi görerek kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre web siteleri geliştirmelerini kolaylaştırır.

AppMaster, kullanıcıların zahmetsizce arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan lider bir no-code platformdur. Kapsamlı tümleşik geliştirme ortamı (IDE) ile AppMaster, BP Tasarımcısı aracılığıyla görsel olarak veritabanı şemaları, iş süreçleri, REST API ve WSS endpoints oluşturma gibi çeşitli uygulama bileşenlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Web uygulamaları için AppMaster, UI bileşenlerini tasarlamak için bir drag-and-drop arabirimi, iş mantığı oluşturmak için bir Web BP tasarımcısı ve tamamen etkileşimli web uygulama işlevleri sunar. Mobil uygulamalar, Kotlin ve Android için Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI tabanlı Mobile BP tasarımcısı ve sunucu odaklı çerçevesi kullanılarak da geliştirilebilir.

"Yayınla" düğmesine bastıktan sonra, AppMaster uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları arka uç bileşenleri için Docker kapsayıcılarına paketler ve tüm uygulama paketini buluta dağıtır. AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, Go (golang), Vue3 çerçevesi ve JS/TS içeren web uygulamaları ve Android ve IOS için uyarlanmış sistemlere sahip mobil uygulamalar kullanılarak oluşturulur.

AppMaster, sunucu endpoints, veritabanı şeması geçiş betiklerinin ve Swagger (açık API) belgelerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayarak, kullanıcıların projeleri hakkında ayrıntılı ve güncel bir bilgi havuzuna sahip olmalarını sağlar. Ayrıca, AppMaster uygulamaları, kullanıcıların birincil veri kaynağı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla entegre olmasına izin vererek, yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarına uygun, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uyarlanabilir platformlar oluşturmalarına olanak tanır.

Gartner'a göre 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'i low-code veya no-code platformlar kullanılarak gerçekleştirilecek. Geleneksel kodlama tekniklerinden no-code çözümlere geçiş, iş uygulaması geliştirmeye yönelik artan talep, yazılım projelerini yönetmenin giderek artan karmaşıklığı ve yazılım geliştirme ortamındaki genişleyen beceri boşluğu dahil olmak üzere birçok faktör tarafından teşvik edildi.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, web siteleri oluşturmak için no-code platformların benimsenmesini sağlayan çeşitli avantajlar:

Daha kısa pazara sürüm süresi: AppMaster gibi No-code platformlar, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltarak web sitelerinin ve uygulamaların daha hızlı devreye alınmasını sağlar.

gibi platformlar, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltarak web sitelerinin ve uygulamaların daha hızlı devreye alınmasını sağlar. Maliyet etkinliği: No-code platformlar, özel geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı en aza indirerek web siteleri ve uygulamalar oluşturmak ve sürdürmek için gereken maliyeti önemli ölçüde azaltabilir .

platformlar, özel geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı en aza indirerek web siteleri ve uygulamalar oluşturmak ve sürdürmek için gereken maliyeti önemli ölçüde azaltabilir . Esneklik ve ölçeklenebilirlik: no-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştiren kullanımı kolay arabirimler sağladığından, değişiklikler ve güncellemeler kolayca uygulanarak web sitelerinin ve uygulamaların kuruluşun gereksinimlerine göre büyüyüp gelişebilmesi sağlanır.

platformlar, geliştirme sürecini basitleştiren kullanımı kolay arabirimler sağladığından, değişiklikler ve güncellemeler kolayca uygulanarak web sitelerinin ve uygulamaların kuruluşun gereksinimlerine göre büyüyüp gelişebilmesi sağlanır. İşbirlikçi ortam: No-code platformlar, teknik olmayan roller de dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip kullanıcıların geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını, genel yaratıcılığı ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak işbirlikçi bir çalışma ortamını teşvik eder.

platformlar, teknik olmayan roller de dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip kullanıcıların geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını, genel yaratıcılığı ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak işbirlikçi bir çalışma ortamını teşvik eder. Teknik borcun ortadan kaldırılması: AppMaster ile, her değişiklik yapıldığında uygulamalar sıfırdan yeniden oluşturulur ve zaman içinde hiçbir teknik borcun birikmemesi sağlanır.

AppMaster gibi bir platform aracılığıyla hazırlanan No-Code Web Sitesi, yazılım geliştirmede devrim niteliğinde bir değişimi temsil ederek, özel kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel web uygulamaları tasarlama, geliştirme ve devreye alma konusunda bireylere ve kuruluşlara güç verir. no-code platformların gücünden yararlanan her büyüklükteki işletme ölçeklenebilir, uyarlanabilir ve duyarlı web uygulamaları oluşturarak dijital vizyonlarını daha uygun maliyetli, zaman açısından verimli ve işbirliğine dayalı bir şekilde hayata geçirebilir.