تتوافق بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API Gateway) في سياق الحوسبة بدون خادم مع مكون معماري بدون خادم يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تدفق طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتأمينها بين العملاء والخدمات أو الوظائف الخلفية. تعتمد التطبيقات الحديثة اليوم في الغالب على الخدمات الصغيرة والهندسة المعمارية بدون خادم، والتي غالبًا ما تتضمن عددًا كبيرًا من الخدمات المتباينة والمترابطة. لتنسيق الاتصال بين هذه الخدمات، يحتاج المطورون إلى آلية قوية وفعالة للتعامل مع طلبات API والاستجابات بطريقة قابلة للتطوير وموثوقة وآمنة. هذا هو المكان الذي تتفوق فيه بوابات API.

تعمل بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API Gateways)، كما يوحي اسمها، كنقاط دخول لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) من تطبيقات الواجهة الأمامية، وتوجه هذه الطلبات إلى خدمات الواجهة الخلفية المناسبة، مما يبسط الاتصال بين العملاء وتطبيقات الواجهة الخلفية. بعض الوظائف الرئيسية التي توفرها API Gateways هي: توجيه الطلب، والمصادقة والترخيص، وتحديد المعدل، والتخزين المؤقت، والتسجيل والمراقبة، ومعالجة الطلب والاستجابة. إنهم يلعبون دورًا أساسيًا في مساعدة المطورين على إدارة واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيها في الأنظمة الموزعة أثناء تفريغ العديد من المتطلبات غير الوظيفية التي قد يلزم تنفيذها في كل خدمة خلفية.

لقد أثبتت بوابات API أنها مفيدة بشكل خاص في تعزيز أداء المؤسسات التي تستخدم التطبيقات الحاوية والتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة O'Reilly media، فإن حوالي 85% من المؤسسات الكبيرة إما تستخدم بالفعل أو لديها خطط لتنفيذ واجهات برمجة التطبيقات في تطبيقاتها

في نموذج الحوسبة بدون خادم، تساعد بوابات API المطورين على العمل مع أنظمة مثل AWS Lambda، أو Azure Functions، أو Google Cloud Functions، والتي تعمل بمثابة البنية التحتية الخلفية لتطبيقاتهم. يمكنهم إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها ومراقبتها على نطاق واسع، مما يتيح حلولاً فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير، مع تقليل النفقات العامة لإدارة البنية التحتية الأساسية.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام بوابة API في الحوسبة بدون خادم هي المرونة وسهولة النشر التي توفرها. يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ونشرها بسرعة دون الحاجة إلى القلق كثيرًا بشأن البنية التحتية الخلفية. وهذا يتيح لهم تكرار تصميم تطبيقاتهم بسرعة والاستجابة لمتطلبات العمل المتغيرة.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل أكثر كفاءة من خلال التعامل مع المهام المعقدة في الخلفية. يتضمن واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام تسمح للمطورين بتصميم التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. عند استخدام منصة AppMaster لتطوير تطبيقك، يتم إنشاء بوابة API تلقائيًا لخدمات الواجهة الخلفية بدون خادم. يمكنك الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها API Gateways بأقل جهد وتكوين.

على سبيل المثال، لنفكر في تطبيق يستند إلى AppMaster ويتطلب خدمات متعددة، مثل المصادقة ومعالجة الطلب وإدارة الدفع. من خلال استخدام بوابة API في البنية بدون خادم، يمكنك الحفاظ بشكل فعال على نقطة اتصال واحدة بين تطبيقات الواجهة الأمامية وخدمات الواجهة الخلفية. يعمل ذلك على تبسيط تطوير التطبيقات، مما يسهل إدارة ومراقبة وتأمين الاتصال بين الخدمات.

هناك ميزة أخرى لاستخدام بوابة API في سياق حوسبة بدون خادم وهي القدرة على فرض سياسات المصادقة والترخيص عبر جميع خدماتك. يمكنك استخدام بوابة API لمصادقة الطلبات الواردة والتحكم في الوصول إلى endpoints محددة. وهذا يضمن منح المستخدمين المصرح لهم فقط حق الوصول إلى التطبيق الخاص بك وموارده.

إلى جانب المصادقة، تتيح بوابات API للمطورين تنفيذ تحديد المعدل، وهي ميزة أساسية لإدارة استخدام التطبيقات التي لا تحتوي على خادم. يتحكم تحديد المعدل في عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكن للمستخدم إجراؤها خلال إطار زمني معين، مما يضمن بقاء النظام عالي الأداء وآمنًا حتى في ظل الأحمال الثقيلة. وهذا مهم بشكل خاص للتطبيقات واسعة النطاق، حيث يحتاج المطورون إلى منع إرهاق خدمات التطبيقات الخاصة بهم بسبب الارتفاع المفاجئ في طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API).

في الختام، تلعب بوابات API دورًا حاسمًا في الحوسبة بدون خادم، حيث توفر مجموعة شاملة من الوظائف التي تساعد على تبسيط وتسهيل تطوير وإدارة التطبيقات الحديثة. ومن خلال العمل كنقطة اتصال واحدة بين تطبيقات الواجهة الأمامية وخدمات الواجهة الخلفية، فإنها تمكن المطورين من التركيز على كتابة منطق الأعمال مع ضمان الاتصال الفعال والآمن بين الخدمات. مع AppMaster ، تتوفر قوة API Gateways على بعد بضع نقرات فقط، مما يسمح لك بتصميم نماذج أولية ونشر التطبيقات بدون خادم بسرعة وسهولة.