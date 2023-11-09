حساب الموارد

تشير موارد الحوسبة، في سياق الحوسبة بدون خادم، إلى مكونات الأجهزة والبرامج المختلفة التي تتيح معالجة البيانات وتخزينها وربطها بالشبكات وإدارتها ضمن بنية بدون خادم. الحوسبة بدون خادم هي نموذج تنفيذ قائم على الأحداث ومستند إلى السحابة، حيث يقوم بتخصيص موارد الحوسبة وتوفيرها ديناميكيًا عند الطلب، مما يسمح بتوسيع نطاق التطبيقات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة دون الحاجة إلى تكوين البنية التحتية الأساسية أو إدارتها. تشمل المزايا الرئيسية لهذا النهج تقليل التعقيد التشغيلي وزيادة المرونة ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول.

هناك عدة أنواع من موارد الحوسبة التي يتم تضمينها عادةً في إعداد الحوسبة بدون خادم، والتي يمكن تجميعها في الفئات التالية:

الوظيفة كخدمة (FaaS): هذه هي لبنة البناء الأساسية للحوسبة بدون خادم. تسمح منصات FaaS للمطورين بنشر وتنفيذ وظائف فردية أو خدمات صغيرة، استجابة لأحداث أو مشغلات محددة. تقوم المنصة تلقائيًا بعد ذلك بتوفير موارد الحوسبة الضرورية وإدارتها، وتوسيع نطاقها لأعلى أو لأسفل بناءً على الطلب. تتضمن أمثلة منصات FaaS الشائعة AWS Lambda وGoogle Cloud Functions وMicrosoft Azure Functions. التخزين: تستخدم التطبيقات التي لا تحتوي على خادم عادةً خدمات التخزين السحابية لتخزين البيانات، مثل أنظمة الملفات وقواعد البيانات وتخزين الكائنات. تتم إدارة هذه الخدمات بالكامل بواسطة موفر السحابة، وتوفر مستوى عالٍ من التوفر والتكرار وقابلية التوسع. تتضمن أمثلة خدمات التخزين هذه Amazon S3 (تخزين الكائنات)، وGoogle Cloud Firestore (قاعدة بيانات NoSQL)، وMicrosoft Azure Blob Storage. الشبكات: تكون مكونات الشبكة مسؤولة عن توصيل المكونات المختلفة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم، مثل الاتصال بين الوظائف وخدمات التخزين أو تمكين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API). تتضمن أمثلة خدمات الشبكات في سياق الحوسبة بدون خادم Amazon API Gateway وGoogle Cloud Endpoints وMicrosoft Azure API Management. الإدارة والمراقبة: هذه الأنواع من الموارد مسؤولة عن إدارة دورة حياة الوظائف بدون خادم، مثل النشر والإصدار والتكوين، بالإضافة إلى مراقبة أدائها واستخدامها. تتضمن أمثلة هذه الخدمات AWS CloudWatch، وGoogle Cloud Operations، وMicrosoft Azure Monitor.

تعمل AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على الاستفادة من مزايا الحوسبة بدون خادم من خلال تمكين التطوير السريع ونشر التطبيقات مع التخلص من تعقيدات إدارة البنية التحتية الأساسية. استنادًا إلى تقنيات بدون خادم مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose ، يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات تلقائيًا من المخططات، ونشرها على السحابة، وتوسيع نطاق موارد الحوسبة المطلوبة ديناميكيًا بناءً على الطلب. يعمل هذا النهج على التخلص من المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً ويقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير الإجمالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات بجميع أحجامها.

أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المطورون في بيئة حوسبة بدون خادم هو الحاجة إلى الاستخدام الفعال لموارد الحوسبة المتاحة، حيث تتم محاسبة هذه الموارد على أساس الدفع أولاً بأول. يعالج AppMaster هذا التحدي من خلال تحسين أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها، وتقليل استهلاك الموارد لتوفير أقصى قيمة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AppMaster أدوات المراقبة والتحليلات لتمكين المطورين من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء التطبيق واستخدامه وتكلفته، مما يتيح التحسين المستمر لتطبيقاتهم بدون خادم.

علاوة على ذلك، يقدم AppMaster ميزات متقدمة، مثل إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، وتصميم العمليات التجارية، endpoints REST API وWebSocket، وتصميم واجهة المستخدم drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتم إنشاء وثائق Swagger (Open API) تلقائيًا endpoints الخادم، مما يسهل التكامل السلس مع المكونات الأخرى داخل البنية بدون خادم. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن التوافق مع حلول تخزين البيانات المختلفة وتمكين المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها الحالية في هذه التقنيات.

جانب آخر ملحوظ في منصة AppMaster هو قدرته على إنشاء تطبيقات حقيقية، مما يوفر للعملاء خيار استضافة التطبيقات في أماكن عملهم أو حتى الحصول على كود المصدر لأغراض التخصيص. يمكّن هذا المستوى من التحكم وقابلية النقل المؤسسات من مواءمة استراتيجية تطوير التطبيقات الخاصة بها مع متطلبات الأعمال المحددة الخاصة بها مع الاستمرار في الاستفادة من قابلية التوسع وفعالية التكلفة والمرونة التي توفرها الحوسبة بدون خادم.

في الختام، تشمل موارد الحوسبة في سياق الحوسبة بدون خادم مجموعة واسعة من المكونات، مثل منصات FaaS، وخدمات التخزين، وقدرات الشبكات، وأدوات الإدارة، والتي توفر معًا بيئة قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للتطوير والنشر. التطبيقات. تعمل AppMaster ، باعتبارها منصة no-code ، على الاستفادة من فوائد الحوسبة بدون خادم لتقديم حل شامل لتطوير التطبيقات يعمل على تسريع عملية التطوير بشكل كبير، والتخلص من الديون الفنية، وتقليل تكاليف المشروع الإجمالية.