Tarieflimiet

In de context van serverloos computergebruik verwijst Rate Limiting naar het proces van het controleren van de snelheid waarmee API-verzoeken (Application Programming Interface) worden geaccepteerd en verwerkt door een serverloze infrastructuur. Deze functie is essentieel voor het garanderen van de goede werking, veiligheid en prestaties van serverloze architecturen en de applicaties die afhankelijk zijn van dergelijke systemen. Rate Limiting wordt gebruikt door cloudserviceproviders, maar ook door Application Platform as a Service (aPaaS)-leveranciers zoals AppMaster, die backend- en frontend-applicatie-ontwikkeltools bieden voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties zonder code te schrijven.

Rate Limiting is een essentieel aspect voor het succesvol beheren van de prestaties en operationele kosten van een serverloze infrastructuur. Het helpt misbruik te voorkomen en vermijdt Denial of Service (DoS)-aanvallen door het aantal toegestane API-verzoeken binnen een bepaald tijdsbestek te beperken. Wanneer de limiet wordt overschreden, worden aanvullende verzoeken in de wachtrij geplaatst, afgewezen of vertraagd, waardoor de algehele stabiliteit en beschikbaarheid van het systeem wordt gewaarborgd. Het primaire doel is het vinden van een evenwicht tussen het handhaven van een optimaal reactievermogen en het beschermen tegen uitputting van hulpbronnen en onvoorspelbare verkeerspieken.

Omdat serverloos computergebruik afhankelijk is van het pay-as-you-go-model, is kostenbeheersing een andere cruciale factor bij het implementeren van Rate Limiting. Zonder passende beperkingen zouden organisaties onbedoeld aanzienlijke kosten kunnen maken als gevolg van buitensporige API-aanroepen of zelfs kwaadaardige aanvallen door het misbruiken van onbewaakte API's. Het implementeren van tariefbeperkend beleid helpt het gebruik te beperken en de bijbehorende kosten te beperken, terwijl een voorspelbare en betaalbare factureringscyclus behouden blijft.

In de serverloze computercontext speelt Rate Limiting ook een cruciale rol bij prestatie-optimalisatie, vooral als het gaat om gedistribueerde systemen, microservices-architectuur en gebeurtenisgestuurde applicaties. In dergelijke scenario's moet de snelheid waarmee gebeurtenissen en verzoeken worden verwerkt zorgvuldig worden beheerd om overweldigende individuele services te voorkomen, knelpunten te vermijden en de gewenste kwaliteit van de dienstverlening (QoS) te garanderen.

Bij het implementeren van een applicatie die is gebouwd met no-code platform van AppMaster, kan Rate Limiting op meerdere lagen en fasen worden toegepast. De backend-applicaties die met Go (golang) worden gegenereerd, maken gebruik van ingebouwde Rate Limiting-mogelijkheden, waardoor het beheer van inkomende verzoeken mogelijk is en de snelheid waarmee deze worden verwerkt, kan worden gecontroleerd. Bovendien kan Rate Limiting worden geïmplementeerd op de API Gateway-laag, die API- endpoints beheert en beveiligt voor applicaties die zijn gebouwd op een serverloze infrastructuur. Deze laag dient als toegangspunt voor alle verzoeken en kan de snelheid van inkomend verkeer effectief controleren, waardoor optimale prestaties, stabiliteit en kostenefficiëntie worden gegarandeerd.

Afhankelijk van de serverloze infrastructuurprovider en de onderliggende API Gateway-implementatie kan Rate Limiting verschillende vormen aannemen, zoals:

Vast venster: API-verzoeken zijn beperkt op basis van een vooraf gedefinieerd tijdvenster, zoals een limiet van 1000 verzoeken per minuut voor elke client.

Glijdend venster: Verzoeken worden beperkt door het gebruik continu te meten in een voortschrijdend tijdvenster, wat zorgt voor een efficiëntere en betrouwbaardere limiet.

Tokenbucket: voor elke klant wordt een beperkt aantal tokens toegewezen, die in de loop van de tijd worden aangevuld. Elk ontvangen verzoek verbruikt een token, en zodra de tokens op zijn, worden aanvullende verzoeken afgewezen of uitgesteld totdat er meer tokens beschikbaar komen.

Gelijktijdige verzoeken: Door het aantal gelijktijdig verwerkte verzoeken te beperken, kunt u controle houden over de verbruikte bronnen, wat resulteert in verhoogde efficiëntie en betere bescherming tegen verkeersuitbarstingen.

Het implementeren van effectief Rate Limiting-beleid in serverloze applicaties vereist doordachte en nauwkeurige afstemming. Bij het instellen van de Rate Limiting-parameters moet rekening worden gehouden met factoren zoals de gewenste applicatieprestaties en responsiviteit, geografische spreiding, infrastructuurmogelijkheden en verwachte of historische API-gebruikspatronen. Het combineren van snelheidsbeperking met andere tactieken zoals caching, het prioriteren van verzoeken en mechanismen voor opnieuw proberen zal de veerkracht verder vergroten en de ontwikkeling van zeer presterende, veilige en kosteneffectieve serverloze applicaties mogelijk maken. Concluderend is Rate Limiting een cruciaal element van serverloos computergebruik dat zorgt voor optimaal gebruik van bronnen, kostenbeheersing en bescherming tegen misbruik of misbruik van API-interfaces, wat leidt tot robuuste en duurzame applicatieontwikkeling met platforms als AppMaster.