في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير مصطلح "الاستدعاء" إلى العملية التي تبدأ تنفيذ وظيفة أو خدمة بدون خادم استجابة لحدث أو مشغل معين. الوظائف بدون خادم، والمعروفة أيضًا باسم الوظائف كخدمة (FaaS)، هي وحدات صغيرة عديمة الحالة من التعليمات البرمجية مصممة لتنفيذ إجراء أو مهمة واحدة، ويمكن توسيع نطاقها بسهولة لأعلى أو لأسفل للتعامل مع العديد من الطلبات الواردة. في حالة منصة AppMaster ، تلعب الاستدعاءات بدون خادم دورًا حاسمًا في تمكين المستخدمين من إنشاء ونشر تطبيقات كاملة الميزات وقابلة للتطوير بكفاءة بسرعة باستخدام نهج no-code.

من منظور تقني، يمكن فهم الاستدعاء في بيئة حوسبة بدون خادم على أنه طلب واجهة برمجة التطبيقات (API) يتم إجراؤه إلى البنية التحتية بدون خادم لموفر السحابة، والتي تقوم بعد ذلك بتنسيق نشر الوظيفة بدون خادم من حالتها الخاملة. نظرًا لأن الوظائف بدون خادم تعمل وتستهلك الموارد فقط عند استدعائها، فإن تكاليف التنفيذ لا تمثل سوى وقت المعالجة الفعلي لهذه المثيلات المحددة. ونتيجة لذلك، يمكن للبنيات بدون خادم أن توفر مزايا كبيرة من حيث التكلفة والكفاءة مقارنة بالبنيات التقليدية القائمة على الخادم، خاصة بالنسبة للتطبيقات ذات أعباء العمل المتقلبة أو العمليات التي تعتمد على الأحداث.

أحد الجوانب الرئيسية للاستدعاء بدون خادم هو مفهوم البنية المبنية على الحدث. في هذا الإعداد، يتم تنفيذ الوظائف بدون خادم كاستجابة لأنواع مختلفة من الأحداث أو المشغلات، مثل طلبات HTTP أو تغييرات قاعدة البيانات أو الموقتات المجدولة أو الرسائل من قائمة انتظار الرسائل. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الأحداث، يمكن للتطبيقات التفاعل بشكل فعال مع التغيرات في بيئتها وإدارة الموارد بكفاءة من خلال تنفيذ وظائف بدون خادم عند الحاجة فقط.

في حالة نظام AppMaster ، يلعب الاستدعاء دورًا حاسمًا في ضمان التكامل السلس بين مكونات التطبيق المختلفة، مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال ونقاط endpoints التطبيقات (API). على سبيل المثال، عندما يتفاعل مستخدم مع تطبيق ويب أو هاتف محمول تم إنشاؤه باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster ، قد يتم استدعاء الوظائف المقابلة بدون خادم لإدارة طلبات واجهة برمجة التطبيقات المرتبطة، وتنفيذ منطق الأعمال الأساسي، وتحديث بيانات التطبيق نماذج الاستجابة لمدخلات المستخدم. وبالتالي، يمكن للتطبيقات الناتجة أن تكون قابلة للتطوير بدرجة عالية، وسريعة الاستجابة، وفعالة من حيث التكلفة، في حين تظهر أيضًا أوقات تطوير محسنة وتقليل الديون الفنية بشكل كبير.

لتوفير فهم أعمق لعملية الاستدعاء في AppMaster ، دعونا نفكر في مثال واقعي. تخيل أن أحد العملاء قام بإنشاء تطبيق جوال باستخدام منصة AppMaster no-code ، والتي تتضمن ميزات للمستخدمين لإرسال طلبات الدعم. عندما يرسل مستخدم طلب دعم جديدًا، يجب استدعاء الوظيفة المرتبطة بدون خادم (التي تم إنشاؤها كجزء من مخطط AppMaster). قد يتضمن ذلك إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى فريق الدعم، أو تحديث قاعدة بيانات الدعم، أو حتى تعيين وكيل دعم تلقائيًا للطلب بناءً على قواعد محددة مسبقًا. ومن خلال الاستفادة من الاستدعاءات في بيئة حوسبة بدون خادم، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء مثل هذه التطبيقات عالية الأداء ونشرها بسرعة دون الحاجة إلى خبرة أو موارد فنية واسعة النطاق.

علاوة على ذلك، ونظرًا للنهج القائم على الخادم الذي تتبناه AppMaster لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للعملاء إصدار تحديثات ديناميكية لتطبيقاتهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Google Play. أصبح هذا ممكنًا بفضل استدعاء وظائف بدون خادم استجابة للتغيرات الأساسية في نماذج البيانات أو منطق الأعمال أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، والتي يمكن تحديثها بسرعة، مما يضمن درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف للتطبيق.

في الختام، يتضمن الاستدعاء في سياق الحوسبة بدون خادم تشغيل وظائف بدون خادم استجابة لأحداث محددة، مما يسمح بعمليات ديناميكية مع توفير الموارد والتكاليف الحسابية بشكل كبير. تتيح منصة AppMaster no-code للمستخدمين الاستفادة من قوة الاستدعاءات بدون خادم لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير مع توفير أوقات تطوير سريعة وتقليل الديون الفنية. من خلال اعتماد نهج قائم على الأحداث والاستفادة من قدرات الحوسبة بدون خادم، تمكنت AppMaster من تبسيط وإحداث ثورة في عملية تطوير التطبيقات للشركات من جميع الأحجام والصناعات.