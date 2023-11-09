Google Cloud جدولة

Google Cloud Scholer عبارة عن خدمة جدولة مهام مُدارة بالكامل بدون خادم تمكن المستخدمين من جدولة المهام وأتمتتها وإدارتها عبر خدمات Google Cloud المتنوعة. باعتباره مكونًا أساسيًا في سياق الحوسبة الأوسع بدون خادم، يتيح برنامج Google Cloud المجدولة للمطورين تحديد مشغلات الأحداث المستندة إلى الوقت، والتي يمكنها تنفيذ المهام أو سير العمل أو حتى الاتصال بالخدمات الخارجية بسهولة. بالاشتراك مع AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يضمن Google Cloud المجدولة التنسيق والتنفيذ السلس للوظائف والعمليات بدون خادم داخل التطبيقات المعقدة.

لا تعمل هذه الخدمة على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال توفير طريقة سهلة لتشغيل المهام بناءً على فترات زمنية أو تواريخ تقويم محددة أو مواصفات مهمة cron المخصصة فحسب، بل إنها توفر أيضًا كفاءة تشغيلية محسنة وقابلية للتوسع. من خلال الاستفادة من قوة البنية التحتية الأساسية لـ Google Cloud Platform، يمكن لبرنامج Cloud Scholer جدولة ملايين الوظائف بسهولة. إن تسليم الرسائل المجدولة الموثوق به مرة واحدة على الأقل يجعله موثوقًا للغاية في تلبية المتطلبات المتنوعة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك خطوط أنابيب البيانات ومعالجة الدفعات ومهام صيانة النظام.

يوفر Google CloudScheduler تكاملاً قويًا مع خدمات Google Cloud الأخرى مثل Cloud Functions وCloud Run وAppEngine، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات معقدة تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى إدارة أو صيانة واسعة النطاق للبنية التحتية. يعمل هذا التكامل السلس على تمكين المطورين من التركيز على تصميم وتنفيذ منطق التطبيق، بينما يعتني Google Cloud Scholr بتنفيذ المهام المجدولة وإدارة موارد البنية التحتية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن برنامج Cloud Scholer التنفيذ الآمن للمهام من خلال تقديم دعم المصادقة للمهام، مما يسمح للمطورين بالتحكم في الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبالتالي الحفاظ على أمان التطبيق بشكل عام.

من منظور التطبيقات التي لا تحتوي على خادم والتي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster ، يعد Google Cloud المجدولة أداة قيمة للسماح لتلك التطبيقات بالتوسع بسهولة باستخدام إمكانيات Google Cloud Platform. نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية باستخدام Go وVue3 وKotlin وJetpack Compose/ SwiftUI ، فيمكنهم الاستفادة الكاملة من خدمة الجدولة المُدارة التي تقدمها Google Cloud Scholer. علاوة على ذلك، نظرًا لأن النموذج بدون خادم يدعو إلى الحد الأدنى من إدارة البنية التحتية، فإن Cloud Scholer يكمل أيضًا البنية بدون خادم عن طريق إزالة حاجة المطورين لإدارة البنية التحتية الأساسية لجدولة المهام وتنفيذ المهام في الوقت المناسب، مما يحررهم للتركيز على ميزات التطبيق والمنطق.

يمكن أن يكون Google Cloud المجدولة مفيدًا بشكل خاص عند العمل على التطبيقات التي تحتوي على مهام متكررة مدمجة، مثل إرسال التقارير الدورية أو مراقبة صحة النظام أو تنفيذ عمليات تنظيف البيانات. على سبيل المثال، في تطبيق no-code تم تطويره باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من برنامج جدولة السحابة لتشغيل عملية AppMaster Business تلقائيًا لإنشاء تقرير أسبوعي وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى مستخدمين محددين. تتم إدارة هذه المهمة المجدولة بواسطة Cloud Scholer، الذي يبدأ العملية في الوقت المحدد ويضمن التنفيذ الناجح.

في الختام، يمثل Google CloudScheduler حلاً قويًا وقابلاً للتطوير وموثوقًا لأتمتة وإدارة المهام المستندة إلى الوقت داخل بيئات الحوسبة بدون خادم. بالاشتراك مع الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، فإنها توفر للمطورين راحة وبساطة لا مثيل لهما في تصميم وبناء ونشر التطبيقات بدون خادم التي يمكنها تنفيذ مهام سير العمل والعمليات المعقدة على أساس مجدول. يعمل برنامج Google Cloud Scholer في نهاية المطاف على تمكين المطورين من التركيز على منطق التطبيق ووظائفه، في حين يتم التعامل مع جوانب إدارة الجدولة والبنية التحتية بسلاسة خلف الكواليس، مما يضمن تجربة تطوير متسقة وممتعة.