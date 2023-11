Dans le contexte de l'informatique sans serveur, la limitation de débit fait référence au processus de contrôle de la vitesse à laquelle les requêtes d'interface de programmation d'application (API) sont acceptées et traitées par une infrastructure sans serveur. Cette fonction est essentielle pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et les performances des architectures sans serveur et des applications qui reposent sur de tels systèmes. La limitation de débit est utilisée par les fournisseurs de services cloud, ainsi que par les fournisseurs de plateforme d'application en tant que service (aPaaS) comme AppMaster, qui fournissent des outils de développement d'applications back-end et front-end pour créer des applications Web, mobiles et back-end sans écrire de code.

La limitation de débit est un aspect essentiel pour gérer avec succès les performances et les coûts opérationnels d’une infrastructure sans serveur. Il aide à prévenir les abus et évite les attaques par déni de service (DoS) en limitant le nombre de requêtes API autorisées dans un délai spécifié. Lorsque la limite est dépassée, les demandes supplémentaires sont soit mises en file d'attente, rejetées ou ralenties, garantissant ainsi la stabilité et la disponibilité globales du système. L’objectif principal est de trouver un équilibre entre le maintien d’un niveau de réactivité optimal tout en se protégeant contre l’épuisement des ressources et les pics de trafic imprévus.

L'informatique sans serveur reposant sur le modèle de paiement à l'utilisation, le contrôle des coûts est un autre facteur essentiel dans la mise en œuvre de la limitation du débit. Sans restrictions appropriées, les organisations pourraient involontairement encourir des dépenses importantes en raison d'appels d'API excessifs ou même d'attaques malveillantes provenant de l'exploitation d'API non protégées. La mise en œuvre de politiques de limitation de débit permet de plafonner l'utilisation et d'atténuer les coûts associés tout en maintenant un cycle de facturation prévisible et abordable.

Dans le contexte de l'informatique sans serveur, la limitation de débit joue également un rôle crucial dans l'optimisation des performances, en particulier lorsqu'il s'agit de systèmes distribués, d'architecture de microservices et d'applications événementielles. Dans de tels scénarios, la vitesse à laquelle les événements et les demandes sont traités doit être soigneusement gérée pour éviter de surcharger les services individuels, éviter les goulots d'étranglement et garantir la qualité de service (QoS) souhaitée.

Lors du déploiement d'une application créée avec la plate no-code d' AppMaster, la limitation de débit peut être utilisée à plusieurs couches et étapes. Les applications backend générées avec Go (golang) exploitent les capacités intégrées de limitation de débit, permettant la gestion des demandes entrantes et le contrôle de la vitesse à laquelle elles sont traitées. De plus, Rate Limiting peut être implémenté au niveau de la couche API Gateway, qui gère et sécurise endpoints API pour les applications construites sur une infrastructure sans serveur. Cette couche sert de point d'entrée pour toutes les demandes et peut contrôler efficacement le taux de trafic entrant, garantissant ainsi des performances, une stabilité et une rentabilité optimales.

En fonction du fournisseur d'infrastructure sans serveur et de l'implémentation sous-jacente d'API Gateway, la limitation de débit peut prendre plusieurs formes, telles que :

Fenêtre fixe : les requêtes API sont limitées en fonction d'une fenêtre de temps prédéfinie, telle qu'une limite de 1 000 requêtes par minute pour chaque client.

Fenêtre glissante : les demandes sont limitées en mesurant en permanence l'utilisation dans une fenêtre de temps glissante, ce qui garantit une limite plus efficace et plus fiable.

Seau de jetons : un nombre limité de jetons est alloué à chaque client et ils se reconstituent au fil du temps. Chaque demande reçue consomme un jeton, et une fois les jetons épuisés, les demandes supplémentaires sont soit rejetées, soit retardées jusqu'à ce que davantage de jetons soient disponibles.

Requêtes simultanées : limiter le nombre de requêtes traitées simultanément permet de contrôler les ressources consommées, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une meilleure protection contre les rafales de trafic.

La mise en œuvre de politiques efficaces de limitation de débit dans les applications sans serveur nécessite un réglage réfléchi et précis. Des facteurs tels que les performances et la réactivité souhaitées des applications, la répartition géographique, les capacités de l'infrastructure et les modèles d'utilisation projetés ou historiques de l'API doivent être pris en compte lors de la définition des paramètres de limitation de débit. La combinaison de la limitation de débit avec d'autres tactiques telles que la mise en cache, la priorisation des demandes et les mécanismes de nouvelle tentative améliorera encore la résilience et permettra le développement d'applications sans serveur hautement performantes, sécurisées et rentables. En conclusion, la limitation de débit est un élément crucial de l'informatique sans serveur qui garantit une utilisation optimale des ressources, un contrôle des coûts et une protection contre les abus ou la mauvaise utilisation des interfaces API, conduisant ainsi à un développement d'applications robuste et durable avec des plates-formes comme AppMaster.