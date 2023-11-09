В контексте бессерверных вычислений ограничение скорости относится к процессу управления скоростью, с которой запросы интерфейса прикладного программирования (API) принимаются и обрабатываются бессерверной инфраструктурой. Эта функция жизненно важна для обеспечения правильного функционирования, безопасности и производительности бессерверных архитектур и приложений, которые полагаются на такие системы. Ограничение скорости используется поставщиками облачных услуг, а также поставщиками платформы приложений как услуги (aPaaS), такими как AppMaster, которые предоставляют инструменты разработки серверных и внешних приложений для создания веб-, мобильных и серверных приложений без написания кода.

Ограничение скорости — важный аспект успешного управления производительностью и эксплуатационными расходами бессерверной инфраструктуры. Это помогает предотвратить злоупотребления и избежать атак типа «отказ в обслуживании» (DoS), ограничивая количество запросов API, разрешенных в течение определенного периода времени. При превышении лимита дополнительные запросы либо ставятся в очередь, либо отклоняются, либо замедляются, обеспечивая общую стабильность и доступность системы. Основная цель — найти баланс между поддержанием оптимального уровня реагирования и защитой от истощения ресурсов и непредвиденных всплесков трафика.

Поскольку бессерверные вычисления основаны на модели оплаты по мере использования, контроль затрат является еще одним важным фактором при внедрении ограничения скорости. Без соответствующих ограничений организации могут непреднамеренно понести значительные расходы из-за чрезмерных вызовов API или даже злонамеренных атак с использованием незащищенных API. Внедрение политик ограничения скорости помогает ограничить использование и снизить связанные с этим расходы, сохраняя при этом предсказуемый и доступный цикл выставления счетов.

В контексте бессерверных вычислений ограничение скорости также играет решающую роль в оптимизации производительности, особенно при работе с распределенными системами, архитектурой микросервисов и приложениями, управляемыми событиями. В таких сценариях необходимо тщательно контролировать скорость обработки событий и запросов, чтобы предотвратить перегрузку отдельных служб, избежать узких мест и обеспечить желаемое качество обслуживания (QoS).

При развертывании приложения, созданного на платформе AppMaster no-code, ограничение скорости может использоваться на нескольких уровнях и этапах. Серверные приложения, созданные с помощью Go (golang), используют встроенные возможности ограничения скорости, позволяющие управлять входящими запросами и контролировать скорость их обработки. Кроме того, ограничение скорости может быть реализовано на уровне шлюза API, который управляет и защищает endpoints API для приложений, построенных на бессерверной инфраструктуре. Этот уровень служит точкой входа для всех запросов и может эффективно контролировать скорость входящего трафика, обеспечивая оптимальную производительность, стабильность и экономическую эффективность.

В зависимости от поставщика бессерверной инфраструктуры и базовой реализации API-шлюза ограничение скорости может принимать несколько форм, например:

Фиксированное окно: запросы API ограничены на основе заранее определенного временного окна, например, ограничение в 1000 запросов в минуту для каждого клиента.

Скользящее окно: количество запросов ограничивается путем непрерывного измерения использования в скользящем временном окне, что обеспечивает более эффективное и надежное ограничение.

Корзина токенов: каждому клиенту выделяется ограниченное количество токенов, которые со временем пополняются. Каждый полученный запрос потребляет токен, и как только токены исчерпаны, дополнительные запросы либо отклоняются, либо откладываются до тех пор, пока не станут доступны новые токены.

Одновременные запросы. Ограничение количества одновременно обрабатываемых запросов позволяет контролировать потребляемые ресурсы, что приводит к повышению эффективности и лучшей защите от всплесков трафика.

Реализация эффективных политик ограничения скорости в бессерверных приложениях требует продуманной и точной настройки. При настройке параметров ограничения скорости следует учитывать такие факторы, как желаемая производительность и скорость реагирования приложения, географическое распределение, возможности инфраструктуры, а также прогнозируемые или исторические шаблоны использования API. Сочетание ограничения скорости с другими тактиками, такими как кэширование, приоритезация запросов и механизмы повторных попыток, еще больше повысит отказоустойчивость и позволит разрабатывать высокопроизводительные, безопасные и экономичные бессерверные приложения. В заключение, ограничение скорости — это важнейший элемент бессерверных вычислений, который обеспечивает оптимальное использование ресурсов, контроль затрат и защиту от злоупотреблений или неправильного использования интерфейсов API, что приводит к надежной и устойчивой разработке приложений с помощью таких платформ, как AppMaster.