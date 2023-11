No contexto da computação sem servidor, Limitação de Taxa refere-se ao processo de controle da taxa na qual as solicitações da interface de programação de aplicativos (API) são aceitas e processadas por uma infraestrutura sem servidor. Essa função é vital para garantir o funcionamento, a segurança e o desempenho adequados das arquiteturas sem servidor e dos aplicativos que dependem de tais sistemas. A limitação de taxa é empregada por provedores de serviços em nuvem, bem como por fornecedores de plataforma de aplicativos como serviço (aPaaS), como AppMaster, que fornecem ferramentas de desenvolvimento de aplicativos back-end e front-end para criar aplicativos web, móveis e back-end sem escrever nenhum código.

A limitação de taxa é um aspecto essencial para gerenciar com êxito o desempenho e os custos operacionais da infraestrutura sem servidor. Ajuda a prevenir abusos e evita ataques de negação de serviço (DoS), limitando o número de solicitações de API permitidas dentro de um período de tempo especificado. Quando o limite é excedido, solicitações adicionais são enfileiradas, rejeitadas ou desaceleradas, garantindo a estabilidade e disponibilidade geral do sistema. O objetivo principal é encontrar um equilíbrio entre manter um nível ideal de capacidade de resposta e, ao mesmo tempo, proteger contra o esgotamento de recursos e picos de tráfego imprevistos.

Como a computação sem servidor depende do modelo pré-pago, o controle de custos é outro fator crítico na implementação do Rate Limiting. Sem as restrições apropriadas, as organizações podem incorrer involuntariamente em despesas significativas devido a chamadas excessivas de API ou até mesmo a ataques maliciosos provenientes da exploração de APIs desprotegidas. A implementação de políticas de limitação de taxas ajuda a limitar o uso e a mitigar os custos associados, ao mesmo tempo que mantém um ciclo de cobrança previsível e acessível.

No contexto da computação sem servidor, o Rate Limiting também desempenha um papel crucial na otimização do desempenho, especialmente quando se trata de sistemas distribuídos, arquitetura de microsserviços e aplicativos orientados a eventos. Nesses cenários, a taxa na qual os eventos e solicitações são processados ​​deve ser cuidadosamente gerenciada para evitar a sobrecarga de serviços individuais, evitar gargalos e garantir a qualidade de serviço (QoS) desejada.

Ao implantar um aplicativo criado com a plataforma no-code do AppMaster, o Rate Limiting pode ser empregado em múltiplas camadas e estágios. Os aplicativos backend gerados com Go (golang) aproveitam os recursos integrados de Rate Limiting, permitindo o gerenciamento de solicitações recebidas e controlando a taxa na qual elas são processadas. Além disso, o Rate Limiting pode ser implementado na camada API Gateway, que gerencia e protege endpoints de API para aplicativos criados em infraestrutura sem servidor. Essa camada serve como ponto de entrada para todas as solicitações e pode controlar efetivamente a taxa de tráfego de entrada, garantindo desempenho, estabilidade e economia ideais.

Dependendo do provedor de infraestrutura sem servidor e da implementação subjacente do API Gateway, a limitação de taxa pode assumir diversas formas, como:

Janela fixa: as solicitações de API são limitadas com base em uma janela de tempo predefinida, como um limite de 1.000 solicitações por minuto para cada cliente.

Janela deslizante: as solicitações são limitadas medindo continuamente o uso em uma janela de tempo contínua, o que garante um limite mais eficiente e confiável.

Balde de tokens: um número limitado de tokens é alocado para cada cliente e eles são reabastecidos com o tempo. Cada solicitação recebida consome um token e, quando os tokens se esgotam, solicitações adicionais são rejeitadas ou atrasadas até que mais tokens fiquem disponíveis.

Solicitações simultâneas: Limitar o número de solicitações processadas simultaneamente permite o controle sobre os recursos consumidos, resultando em maior eficiência e melhor proteção contra picos de tráfego.

A implementação de políticas eficazes de limitação de taxa em aplicativos sem servidor requer um ajuste cuidadoso e preciso. Fatores como desempenho e capacidade de resposta desejados do aplicativo, distribuição geográfica, recursos de infraestrutura e padrões de uso de API projetados ou históricos devem ser levados em consideração ao definir os parâmetros de Limitação de Taxa. A combinação do Rate Limiting com outras táticas, como cache, priorização de solicitações e mecanismos de nova tentativa, aumentará ainda mais a resiliência e permitirá o desenvolvimento de aplicativos sem servidor de alto desempenho, seguros e econômicos. Concluindo, o Rate Limiting é um elemento crucial da computação sem servidor que garante a utilização ideal de recursos, controle de custos e proteção contra abuso ou uso indevido de interfaces API, levando assim ao desenvolvimento robusto e sustentável de aplicativos com plataformas como AppMaster.