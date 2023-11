Nel contesto dell'elaborazione serverless, la limitazione della velocità si riferisce al processo di controllo della velocità con cui le richieste API (Application Programming Interface) vengono accettate ed elaborate da un'infrastruttura serverless. Questa funzione è vitale per garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e le prestazioni delle architetture serverless e delle applicazioni che si basano su tali sistemi. La limitazione della velocità viene utilizzata dai fornitori di servizi cloud e dai fornitori di Application Platform as a Service (aPaaS) come AppMaster che forniscono strumenti di sviluppo di applicazioni backend e frontend per creare applicazioni web, mobili e backend senza scrivere alcun codice.

La limitazione della velocità è un aspetto essenziale per gestire con successo le prestazioni e i costi operativi di un'infrastruttura serverless. Aiuta a prevenire gli abusi ed evita gli attacchi Denial of Service (DoS) limitando il numero di richieste API consentite entro un intervallo di tempo specificato. Quando il limite viene superato, le richieste aggiuntive vengono messe in coda, rifiutate o rallentate, garantendo la stabilità e la disponibilità complessiva del sistema. L'obiettivo principale è trovare un equilibrio tra il mantenimento di un livello ottimale di reattività e la protezione dall'esaurimento delle risorse e dai picchi di traffico imprevisti.

Poiché il serverless computing si basa sul modello pay-as-you-go, il controllo dei costi è un altro fattore critico nell'implementazione del Rate Limiting. Senza le opportune restrizioni, le organizzazioni potrebbero involontariamente sostenere spese significative a causa di un numero eccessivo di chiamate API o addirittura di attacchi dannosi derivanti dallo sfruttamento di API non protette. L'implementazione di policy di limitazione della velocità aiuta a limitare l'utilizzo e a mitigare i costi associati, mantenendo al tempo stesso un ciclo di fatturazione prevedibile e conveniente.

Nel contesto del serverless computing, anche il Rate Limiting gioca un ruolo cruciale nell'ottimizzazione delle prestazioni, soprattutto quando si ha a che fare con sistemi distribuiti, architettura di microservizi e applicazioni guidate dagli eventi. In tali scenari, la velocità con cui vengono elaborati eventi e richieste deve essere gestita attentamente per evitare un sovraccarico dei singoli servizi, evitare colli di bottiglia e garantire la qualità del servizio (QoS) desiderata.

Quando si distribuisce un'applicazione creata con la piattaforma no-code di AppMaster, la limitazione della velocità può essere utilizzata a più livelli e fasi. Le applicazioni backend generate con Go (golang) sfruttano le funzionalità di limitazione della velocità integrate, consentendo la gestione delle richieste in entrata e il controllo della velocità con cui vengono elaborate. Inoltre, il Rate Limiting può essere implementato a livello API Gateway, che gestisce e protegge endpoints API per le applicazioni realizzate su un'infrastruttura serverless. Questo livello funge da punto di ingresso per tutte le richieste e può controllare efficacemente la velocità del traffico in entrata, garantendo prestazioni, stabilità ed efficienza dei costi ottimali.

A seconda del provider dell'infrastruttura serverless e dell'implementazione API Gateway sottostante, la limitazione della velocità può assumere diverse forme, ad esempio:

Finestra fissa: le richieste API sono limitate in base a una finestra temporale predefinita, ad esempio un limite di 1000 richieste al minuto per ciascun client.

Finestra scorrevole: le richieste vengono limitate misurando continuamente l'utilizzo in una finestra temporale continua, che garantisce un limite più efficiente e affidabile.

Secchio di token: viene assegnato un numero limitato di token per ciascun cliente e si riempiono nel tempo. Ogni richiesta ricevuta consuma un token e, una volta esauriti i token, le richieste aggiuntive vengono rifiutate o ritardate finché non diventano disponibili altri token.

Richieste simultanee: limitare il numero di richieste elaborate simultaneamente consente il controllo sulle risorse consumate, con conseguente maggiore efficienza e migliore protezione contro i picchi di traffico.

L'implementazione di policy efficaci di limitazione della velocità nelle applicazioni serverless richiede un'ottimizzazione attenta e precisa. Fattori quali le prestazioni e la reattività desiderate dell'applicazione, la distribuzione geografica, le capacità dell'infrastruttura e i modelli di utilizzo delle API previsti o storici devono essere presi in considerazione quando si impostano i parametri di limitazione della velocità. La combinazione della limitazione della velocità con altre tattiche come il caching, la definizione delle priorità delle richieste e i meccanismi di ripetizione dei tentativi migliorerà ulteriormente la resilienza e consentirà lo sviluppo di applicazioni serverless altamente performanti, sicure ed economiche. In conclusione, il Rate Limiting è un elemento cruciale del serverless computing che garantisce un utilizzo ottimale delle risorse, il controllo dei costi e la protezione contro l'abuso o l'uso improprio delle interfacce API, portando così allo sviluppo di applicazioni robuste e sostenibili con piattaforme come AppMaster.