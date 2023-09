La qualité du code CI/CD, dans le contexte de la plateforme AppMaster, fait référence aux processus d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD) qui garantissent un code de haute qualité, fiable et maintenable pour les applications logicielles créées à l'aide de la plateforme no-code. L'objectif principal de CI/CD Code Quality est de fournir aux équipes de développement de logiciels les meilleures pratiques, outils et processus d'automatisation qui peuvent les aider à créer, tester et déployer leurs applications avec un niveau d'efficacité et de précision plus élevé tout en préservant l'intégrité du code. base de code et réduire la probabilité d'introduire des défauts ou de provoquer des régressions.

L'intégration continue (CI) est une pratique de développement qui implique que les développeurs intègrent régulièrement leurs modifications de code dans un référentiel partagé, plusieurs fois par jour. Cela permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes d'intégration, ce qui contribue à prévenir l'accumulation de bogues et à simplifier le débogage. La livraison continue (CD) est l'extension naturelle de l'intégration continue, garantissant que les modifications de code sont non seulement intégrées mais également testées et déployées en production, tout en maintenant des environnements proches de la production aux autres étapes du pipeline. Les pipelines CI/CD sont essentiels pour minimiser les délais entre les modifications logicielles, garantir une mise sur le marché plus rapide et améliorer le processus de publication global.

Le puissant outil no-code AppMaster facilite le développement d'applications backend, Web et mobiles, permettant aux développeurs de créer visuellement des modèles de données, de concevoir des processus métier, de créer des API REST et endpoints de services Web. La plate-forme génère automatiquement du code source, compile les applications, exécute des tests, regroupe les applications dans des conteneurs Docker (pour les backends) et se déploie sur le cloud, garantissant un niveau élevé de qualité et de maintenabilité des applications. Le code généré suit les meilleures pratiques et modèles de conception standard de l’industrie, fournissant une base robuste et évolutive pour les applications.

La qualité du code CI/CD dans AppMaster garantit non seulement le déploiement transparent des applications nouvellement créées, mais garantit également les processus continus de maintenance, de refactorisation et de résolution d'erreurs. Grâce à une surveillance continue, la plateforme permet un examen méticuleux des journaux et des mesures de performances pour identifier les goulots d'étranglement, les vulnérabilités de sécurité et les écarts susceptibles d'avoir un impact sur la qualité du code.

AppMaster utilise des tests automatisés rigoureux à différentes étapes de développement pour atténuer les erreurs et maintenir des normes élevées de qualité du code. Les méthodologies de test d' AppMaster comprennent les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de bout en bout et les tests de résistance. Cette approche de test complète garantit que les applications générées répondent aux exigences fonctionnelles, atteignent une haute disponibilité et maintiennent des performances exceptionnelles dans diverses circonstances.

Un aspect essentiel de la qualité du code CI/CD est la mise en œuvre de normes et de directives de codage qui favorisent la création d'un code maintenable et évolutif. AppMaster génère du code à l'aide de Go (Golang) pour les applications backend, du framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que de Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles. En adhérant aux pratiques recommandées dans ces langages et frameworks de programmation, AppMaster fournit des applications de haute qualité faciles à maintenir et à étendre.

Les révisions de code jouent un rôle important dans la qualité du code CI/CD, car elles aident à détecter les incohérences, les problèmes potentiels et les domaines qui peuvent être optimisés. AppMaster permet aux clients disposant d'abonnements Enterprise d'accéder au code source généré, ce qui permet aux équipes de développement d'effectuer des révisions de code pour garantir la conformité aux normes de codage internes et aux meilleures pratiques du secteur.

L'un des aspects les plus essentiels de la qualité du code CI/CD est son impact sur la dette technique. AppMaster élimine la dette technique en générant toujours des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela garantit que le logiciel généré est toujours à jour avec les dernières modifications, fournissant une base de code stable, fiable et cohérente.

En conclusion, CI/CD Code Quality fournit une approche systématique pour améliorer le processus de développement logiciel en garantissant une intégration, des tests et un déploiement rapides, tout en conservant un code robuste et maintenable. La plate no-code d' AppMaster facilite la réalisation des objectifs de qualité du code CI/CD grâce à sa génération automatisée de code conforme aux meilleures pratiques, à des tests complets et à des processus de déploiement efficaces, garantissant la fourniture d'applications logicielles de haute qualité, évolutives et fiables. pour les entreprises de toutes tailles.